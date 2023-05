Skystyring

Hva er skyadministrasjon?

Skyadministrasjon er styring av skyinfrastruktur ved hjelp av verktøy, rammeverk og prosesser som vanligvis inkluderer overvåking, varsling, klargjøring, orkestrering, konfigurasjonsadministrasjon, kapasitetsstyring, applikasjonsytelsesadministrasjon, hendelses-/problem/endringsledelse, loggstyring, sikkerhets- og compliance-styring, DevOps pipeline-styring og så videre.

Hva er forretningsfordelene med skyadministrasjon?

Med effektiv skyadministrasjon oppnår en organisasjon mange fordeler, inkludert:

Robust styring. Sikre kontrollert skybruk og bedre synlighet ved å bringe inn teknologi, økonomisk sikkerhet og tjenestestyring.

Operasjonell effektivitet. Bruk automatisk styring av skyressurser for å redusere manuell inngripen og øke effektiviteten.

Sikkerhets- og compliancesituasjonen. Bruk kontinuerlig overvåking og styring for å redusere cybersårbarheter og sikkerhetstrusler og øke compliance.

Kontinuerlig optimalisering. Optimaliser budsjettering og forbedre utnyttelse/tildeling av ressurser, forbruk og ytelsesmåling.

Motstandsdyktighet og forretningskontinuitet. Fokuser på tilgjengelighet, feiltoleranse og katastrofegjenoppretting for å sikre virksomhetens motstandskraft.

Brukermyndiggjøring.Reduser behandlingstider og forbedre brukeropplevelsen med selvbetjeningsmodeller for forretningsbrukere, utviklere og ledelse.

Hvorfor trenger organisasjoner en skyadministrasjonsplattform?

Organisasjoner tar i økende grad i bruk multisky-strategi for bedre robusthet, for å redusere kostnader, bringe nye produkter og tjenester til markedet raskere og bedre betjene kundene sine. Men mangelen på en passende skyadministrasjonsplattform kan gjøre det vanskelig eller umulig å nå disse målene. En manglende evne til å finne, langt mindre administrere, alle skyressursene som forbrukes av ulike forretningsenheter kan føre til ballonger og ofte skjulte kostnader, ikke bare for skytjenester, men også for feilsøking av ytelse eller pålitelighetsproblemer i dem. En manglende evne til å oppdage, overvåke og administrere flere skyer gjør det vanskeligere å bringe nye applikasjoner og tjenester til markedet raskere med riktig sikkerhet og overholdelse av industri- og myndigheters forskrifter.

En integrert skyadministrasjonsplattform (ICMP) kan redusere disse hindringene ved å gi større innsyn i og kontroll over flere skymiljøer. En integrert «enkelt glassrute» gir større optimalisering og sikkerhet etter hvert som den stadig skiftende blandingen av offentlige, private og skytjenester vokser. Basert på våre klienterfaringer, kan dette enhetlige integrasjons- og brukergrensesnittlaget, sammen med tilhørende arbeidsflyter og beste praksis, øke driftseffektiviteten så mye som 70 %, kutte en tredjedel fra de totale eierkostnadene for skyadministrasjonsverktøy og redusere tiden som kreves for å skaffe teknisk infrastruktur, fra uker til så lite som en time.

Hva er noen av funksjonene til en toppmoderne skyadministrasjonsplattform?

Skyprovisionerings- og optimaliseringsverktøy som gjør det enklere for organisasjoner å lage skyressurser og sikre at de brukes effektivt. Disse verktøyene gir også konsistente, velprøvde distribusjonsskjemaer som øker ytelsen, stabiliteten og sikkerheten til skyapplikasjoner. En ICMP gir et enkelt grensesnitt der en organisasjon kan koordinere opprettelsen og administrasjonen av databehandling, nettverk og lagring på tvers av flere skyer.

Provisioning, konfigurasjonsadministrasjon og applikasjonsdistribusjonsverktøy og automatisert kontinuerlig kodelevering og integrasjonstilbud. En ICMP automatiserer levering av skyressurser, og sikrer at riktige godkjenninger følges for å legge koden til produksjon, utløser nødvendige endringer og gir løpende ytelsesovervåking.

Verktøy for administrasjon av applikasjonsytelse som sikrer at applikasjoner gir den nødvendige responsen og påliteligheten.

Økonomistyringsverktøy som hjelper organisasjoner med å forstå skyforbruket deres, spore det til budsjetter og sikre den mest kostnadseffektive blandingen av skyressurser.

IT Service Management-verktøy (ITSM) som sporer ytelses- og pålitelighetsproblemer, og billettene disse problemene genererer.

Sikkerhets- og overholdelsesverktøy som sikrer at applikasjoner og data er sikre mot angrep og oppfyller myndighets- og industristandarder, samler automatisk samsvarsinformasjon og retter opp i problemer.

