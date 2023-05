Hva er chatbots?

Chatbots er programvareprogrammerte hjelpere som kommuniserer via tale eller tekst. De er designet for å etterligne menneskelig samtale og gi sanntidsinteraksjon med brukerne. For eksempel kan chatbots svare på vanlige spørsmål, legge til rette for salg og kundeservice, hjelpe deg med å behandle et forsikringskrav eller stille deg spørsmål om helsen din. Chatbots gir organisasjoner rask verdi ved å automatisere vanlige, repeterende prosesser innen salg, support, opplæring og utdanning.

Brukere får ofte tilgang til chatbots via virtuelle assistenter som Google Assistant og Amazon Alexa, samt gjennom direktemeldingsapper og popup-chatvinduer på individuelle forretningsnettsteder. Chatbots er en nøkkelkomponent i samtalebasert AI, konseptet med å bruke ting som chatbots, talebaserte assistenter og direktemeldinger for å skape personlige, automatiserte kundeopplevelser.

Hva er forretningsfordelene med chatbots?

Bruk av chatbots i stedet for betalte menneskelige ansatte i salgs-, support- og opplæringsmiljøer gir mange forretningsfordeler:

Chatbots er allestedsnærværende: Chatbot-løsninger er tilgjengelige i nesten alle bransjer fordi bedrifter av alle slag, uavhengig av bransje, trenger salg og kundeservice for å vokse. Dette betyr at chatbot-teknologien er lett tilgjengelig og tilpasses for ulike forretningsbehov i forskjellige bransjer og markeder. Chatbots er skalerbare: En periode med stort salg og etterspørsel etter tjenester kan kreve ansettelse av sesongarbeidere eller kundesenterarbeidere for å møte kundenes behov, men chatbots kan sømløst imøtekomme svingninger i etterspørselen. Chatbots er tilgjengelige 24/7: Enten de hjelper shoppere sent på kvelden eller imøtekommer en global kundebase i forskjellige tidssoner, gjør chatbots det mulig for bedrifter å drive effektivt døgnet rundt og imøtekomme kundebehov utenfor tradisjonelle åpningstider. Chatbots sparer penger: Fordi chatbots kan bidra til å løse vanlige kundeutfordringer, reduseres behovet for å eskalere til en menneskelig ansatt. Å kunne adressere kundeutfordringer raskt hjelper med å akselerere salgstrakten og mer effektivt behandle kundeforespørsler hvis det er nødvendig med svar fra et menneske. I opplærings- og utdanningsmiljøer, er det å gi de ansatte effektiv, automatisert opplæring via chatbots, noe som ikke bare reduserer HR-kostnader, men også hjelper til med å standardisere opplæringsprotokoller. Det gir en personlig opplevelse for å imøtekomme forskjellige læringsstiler og muliggjør tilgang til utdanningsressurser når som helst, noe som forbedrer ansattes tilfredshet og gjør at de fortsatt vil jobbe i bedriften. Gode chatbots = glade kunder = mer inntekter: Kundetilfredshet er avgjørende for å få kunder til å komme tilbake og for å etablere omdømmeutvikling. Å gi kundene en brukervennlig, nyttig chatbot-opplevelse som tydelig løser problemet eller peker dem i riktig retning, hjelper med å konvertere potensielle kunder til kunder og eksisterende kunder til kunder som kommer tilbake. Chatbots hjelper til med å gjennomføre salget: Ved å fungere som personlige assistenter for en salgsorganisasjon, kan chatbots lære ansatte om kundenes bransje, og hjelpe dem å engasjere seg i salgstiltak som er mer nyttige og gi kundene sine bedre resultater.

Chatbots er en utmerket måte å utvide selskapets arbeidsstyrke på uten de overhead- og planleggingsbegrensningene man har med ansatte, samtidig som de gir kundene en personlig opplevelse. Lær mer om chatbots nedenfor.