Hva er kapitalmarkedsteknologi?

Digital teknologi endrer fremtiden til kapitalmarkedene over hele verden og regnes som den viktigste drivkraften for industrien til å utvikle seg de neste årene. Nyere teknologier som beveger kapitalmarkedene fremover, inkluderer skyteknologi, åpen arkitektur, kunstig intelligens, mobil databehandling, blockchain og Internet of Things (IoT), for å nevne noen.

Hva er forretningsfordelene med kapitalmarkedsteknologi?

Etablerte kapitalmarkedsfirmaer bygger sin fremtid på digital teknologi for å møte flere globale utfordringer. Disse inkluderer økt konkurranse fra finansielle teknologibedrifter, gebyrkomprimering, compliancebekymringer, aldrende IT-infrastruktur og kunders relevans og churn. Teknologi kan konkurrere på flere måter, inkludert: