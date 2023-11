Hva er forretningsprosesstjenester?

Forretningsprosesstjenester, eller BPS, er tjenester knyttet til utforming eller pågående styring av en arbeidsflyt eller prosess i bedriften. BPS inkluderer tjenester som prosessoppdagelse og transformasjon, intelligent prosessautomatisering (IPA) og outsourcing av forretningsprosesser (BPO).

Hvordan hjelper BPS under markedsusikkerhet?

Turbulente tider skaper muligheter for bedrifter til å komme foran konkurrentene, men i ustabile økonomiske tider er ressursene til å investere i nye inntektsstrømmer ofte ikke tilgjengelige, eller kapitalkostnadene er for høye. Ved å utnytte forretningsprosesstjenester (BPS) kan bedrifter dra nytte av økt fleksibilitet, robusthet og kostnadseffektivitet, samtidig som de frigjør ressurser til strategiske investeringer.

Hva er fordelene/nytten med BPS?

Forretningsprosesstjenester (BPS) har mange fordeler, alt fra fleksibilitet, skalerbarhet og kostnadsoptimalisering til tilgang til spesialiserte ferdigheter i nye områder. Eksempler inkluderer:

Økt inntekt per transaksjon gjennom inkorporering av AI i ordresystemer for analyser av handlekurven

Forbedrede kunde- og ansatteopplevelser gjennom bruk av designtenkning i prosessredesign, flerkanalsstøtte – inkludert chat, telefon, sosiale medier, e-post, data og analyseforsterkede prosesser for å øke oppløsningshastigheten

Økt lønnsomhet gjennom kostnadsreduksjon

Økt produktivitet gjennom teknologi, data og prosess-redesign

Raskere tid til markedet for nye tjenester gjennom spesialisert støtte for å hjelpe bedrifter med å teste, iterere og skalere nye ideer

Fremgang mot en sirkulær økonomi gjennom forenkling og ved å innlemme gjenbruks- og resirkuleringskonsepter i driften

Tilgang til dyktige eksperter og moderne driftsprinsipper

Tilkobling til andre leverandører innenfor et spesifikt økosystem, og krysspollinering av innovasjon på tvers av domeneområder

Tilgang til ferdigheter innen nye teknologiområder som kunstig intelligens og genAI

Hvordan forbedrer automatisering BPS?

I prosesssammenheng blir automatisering kombinert med prosessredesign og kunstig intelligens (AI og GenAI) ofte referert til som intelligent prosessautomatisering. Blant de mest bemerkelsesverdige fordelene med IPA er at det muliggjør en ende-til-ende-visning av bedriftsprosesser på tvers av siloer – kobler sammen data, innsikt og mennesker for å forbedre forretningsresultater.

Leverandører av outsourcing av forretningsprosesser utnytter automatisering sammen med analyser og AI for å redusere kostnader og dramatisk forbedre kunde- og medarbeiderreiser.

Hva er forskjellen mellom BPS og BPO?

Forretningsprosesstjenester (BPS) er et bredere begrep som inkluderer outsourcing av forretningsprosesser (BPO). Selv om BPS ofte ble brukt for å unngå forestillingen om "outsourcing" – noe som førte til en viss frykt fra driftskjøpere – inkluderer prosessoptimalisering, administrerte tjenester og rådgivningstjenester som ikke er ledsaget av en overføring av ansatte til leverandøren. Naturen til outsourcing av forretningsprosesser og forretningsprosesstjenester har utviklet seg i løpet av de siste 10 årene, med ledende leverandører som har tilført betydelig verdi som partnere for lønnsom, bærekraftig vekst kontra stump kostnadsreduksjon.

Kan et selskap outsource bedriftens kjernprosesser?

Ja. Mens tradisjonell outsourcing av forretningsprosesser (BPO) stort sett støttet back-office-prosesser, støtter moderne BPO-tjenester både kritiske og ikke-kritiske prosesser. Eksempler inkluderer:

Økonomi og regnskap

Markedsførings- og salgsoperasjoner

Ansattes erfaring (EX)

Kundeservice

Human Resources (HR)

Forsyningskjede

Moderne forretningsprosesstjenester tilbyr spesialisert støtte på bransjespesifikke områder – fordeler og skadebehandling eller inntektssyklus i helsevesenet, aktiva- og formuesforvaltning i bankvirksomhet, medikamenttesting og utvikling eller regulering og overholdelse innen biovitenskap, detaljhandelsanalyse og ordreadministrasjon i detaljhandel. , etc.

Dyp bransjekunnskap, sammen med tilgjengeligheten av digitale eiendeler og plattformer som kan akselerere implementeringshastigheten, er viktige måter for BPO-leverandører å differensiere seg på.

Hva er trinnene i BPS?

Oursources av forretningsprosesser (BPO) innebærer å inngå kontrakter med en tjenesteleverandør (tids-, material- eller resultatbasert kontrakt) for å overta driften og ressursene for spesifikke prosesser.

Bedrifter som vurderer BPO bør velge en bedriftsleverandør som kan være en partner for vekst – en som tilbyr teknologiinfunderte prosesser, bransjespesifikke digitale akseleratorer, talent og være godt rustet til å modernisere tjenestene sine i løpet av kontraktsperioden.

Avtaler starter vanligvis med en vurdering for å forstå kundens nåværende prosessbehov og ytelse. Deretter gis et forslag som viser potensielle fordeler for klienten. Partene går deretter inn i kontraktsfasen hvor de endelige vilkårene, leveringsstedene og utfallet blir avtalt. Deretter vil det være en overgangsfase der eksisterende prosesser og ressurser migreres til leverandøren – denne fasen følges enten av eller gjøres samtidig med en transformasjonsfase der prosessene moderniseres – prosessredesign og forenkling, automatisering og AI-infusjon. Til slutt etableres løpende styring og optimalisering av prosessytelsen.

I noen tilfeller overføres outsourcede prosesser tilbake til kunden etter en periode med transformasjon og drift av leverandøren.

Hvordan effektiviserer skytjenester bedriftens forretningsprosess?

Skytjenester gir en plattform som muliggjør nye nivåer av fleksibilitet, skalerbarhet og automatisering, og tilrettelegger for betydelige prosessforbedringer. Å omfavne skyteknologier gir bedrifter mulighet til å strømlinjeforme driften, drive effektivitet og tilpasse seg endrede markedsdynamikk mer effektivt. Skyplattformer gir også muligheter for systemtenkning og økt samarbeid innenfor og på tvers av verdikjeder.

Hvordan kan BPS forbedre effektiviteten?

Forretningsprosesstjenester (BPS) kan forbedre prosesseffektiviteten gjennom tilgang til klassens beste ekspertise, teknologi og ressurser som fremmer bedre forretningsytelse og hjelper deg med å skalere. Teknologier, som kunstig intelligens og automatisering, kan fjerne kjedelige oppgaver og redusere risiko samtidig som de forbedrer ansattes og kundeopplevelsen. Siden prosesser er bransjespesifikke, har leverandører som spesialiserer seg i din bransje optimalisert driften for å støtte mange kunder.

Hva er moderne forretningsdrift?

Moderne forretningsdrift bruker banebrytende teknologier, data, talent og samarbeidende økosystemer for å drive innovasjon, oppnå operasjonell effektivitet og levere verdi til et bredt spekter av interessenter i et raskt utviklende forretningslandskap. De er bygget på enkelhet, flyt, kreativitet og kostnadseffektivitet, og kan gi effekt i høy hastighet.