Hva er modernisering av forretningsprosesser?

Modernisering av forretningsprosesser gjør prosesser om til å være smidige, spenstige og menneskesentriske, slik at det er lettere å levere en kundeopplevelse som er elegant, enkel og frisk.

Med en fleksibel operasjonell backbone i kjernen, drives prosessmodernisering av data og teknologier som prosessmining, intelligent automatisering og kunstig intelligens. Alle disse egenskapene kombineres for å skape nye digitale arbeidsflyter som kan forutse og tilpasse seg endringer, med menneskelig erfaring i sentrum av prosessdesign.



Prosessmodernisering er avgjørende for å bli en fremtidsklar virksomhet som kan tåle endringer og forstyrrelser fra plutselige endringer i forsyningskjeden til globale klima- og helsekriser.



Dette er grunnen til at forretningsdrift dukket opp som et levende rom for innovasjon, med redesignede prosesser, banebrytende teknologi, data og mennesker som leverer effektivitet og smidighet. Resultatet: sterkt forbedrede kunde- og medarbeideropplevelser og ny verdi for bedriften.



Det er tre kritiske elementer ved modernisering av forretningsprosesser:



Forbedrede menneskesentriske opplevelser for alle interessenter

En smidig og spenstig operativ backbone laget for høy hastighet og tilpasning

En kraftig motor for forretningsinnsikt som fungerer som en kraftmultiplikator for strategiske mål

For å lykkes krever modernisering av forretningsprosesser planlegging, tid og støtte fra toppledere for å sikre støtte til initiativer som kan forårsake kulturell og strukturell endring.



Hva er forretningsfordelene med modernisering av bedriftsprosesser?

Modernisering av forretningsprosesser sikrer at organisasjoner opererer med automatiserte, intuitive prosesser som gjør dem i stand til å være robuste, relevante og smidige i en verden i rask endring.

Ved å modernisere forretningsprosesser kan organisasjoner forvente en rekke fordeler: