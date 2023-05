Hva er bygningsanalyser?

Bygningsanalyser er dataanalyser hentet fra smarte bygningsteknologier som nettverkssensorer, bygningsstyringssystemer (BMS), integrerte arbeidsplassstyringssystemer (IWMS) og Internet of Things (IoT)-enheter. Disse teknologiene gir anleggseiere og ledere kontinuerlige verdifulle data om tilstanden og ytelsen til bygningsinfrastruktursystemer.

Hva er forretningsfordelene med bygningsanalyse?

Ved å gjennomgå og analysere data hentet fra smarte byggteknologier, kan smarte bygningsanalyser hjelpe med å administrere anleggets systemer — oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg (HVAC), belysning, VVS og sikkerhet/adgang — under og etter pandemien. I tillegg kan bygningsanalyse hjelpe bedrifter med å:

Benchmark, vurder og sammenlign ytelsen til anlegg.

Gi en nøyaktig prognose og budsjett for forbruksutgifter.

Korrelere parametre på en intelligent måte for å undersøke og forklare hendelser.

Finne den rette balansen mellom ytelsesindikatorer uten å ofre den ene for den andre (f.eks. brukerkomfort vs. energieffektivitet).

Utføre prediktivt vedlikehold for å unngå uventede feil på utstyret.

Bruke analysescore for å få rask innsikt i hvordan et anlegg fungerer.

Introduser nye funksjoner og funksjonalitet som utnytter bygningsanalyse

Hvordan utnytter bygningsanalyse IT?

Bygningsautomatiseringssystemer utnytter informasjonsteknologi for å bygge en "informert infrastruktur" som støtter etterspørselsstyringsmål. Informert infrastruktur er sammenslåingen av bygningsmaskinvare og bygningsanalyseprogramvare, som gjør det mulig for brukere å overvåke, måle, analysere, kommunisere og betjene bygningskontroller på måter som ikke kunne vært forestilt for noen år siden.

Hva er en etterspørselsstyringsplattform?

En etterspørselsstyringsplattform kan brukes til kontinuerlig å importere informasjon og signaler fra kundenes infrastruktur utenfor bedriften, behandle disse dataene til brukbar informasjon, kommunisere anbefalte handlinger til bygningen, "lese" bygningen som en del av den kontinuerlige prosessen og mate utvalgt informasjon tilbake utover bedriften.

Denne plattformen gir muligheten til å etablere forhåndsdefinerte strategier for en rekke fysiske eiendeler, for eksempel hele bygninger og spesifikke rom i bygninger, samt underliggende utstyr og energimålere i bygninger. Viktigere, det lar bygningsledere variere forbruket på tvers av bygningskomponenter for ulike parametere, som komfort, belegg, utstyrstype, tid på døgnet, priser og så videre. En slik plattform muliggjør automatisk synkronisering av energiforbruket med disse parameterne ved å ta i bruk forhåndsdefinerte måter for belastningsreduksjon basert på kundekontrakter. Dette gir muligheten til automatisk å gjenkjenne når etterspørselen bør reduseres eller forskyves på en forhåndsdefinert måte.