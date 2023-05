Hva er Big Data-analyse?

Big data-analyse gjør det mulig for forskere å undersøke store og komplekse varianter av data ved hjelp av prediktiv modellering, statistikk og annen analyse for å avdekke skjulte mønstre, markedstrender, kundepreferanser, ukjente sammenhenger og annen nyttig informasjon for å hjelpe organisasjoner med å forbedre beslutningsprosessen, som gir mer velinformerte forretningsbeslutninger. Det er den primære drivkraften bak den voksende innovasjons- og eksperimentkulturen på tvers av organisasjoner og viktig for deres digitale transformasjonsreise.

Hva er forretningsfordelene ved Big Data-analyser?

Big data-analyse drives av spesialisert programvare og systemer som gir forretningsfordeler som nye inntektsmuligheter, bedre kundeservice, mer effektiv markedsføring, forbedret driftseffektivitet og reelle konkurransefortrinn. Dette hjelper bedrifter med å: