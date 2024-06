Autorisert svindel med push-betalinger

Hva er svindel med autoriserte push-betalinger?

APP-svindel (Authorized push payment) er en svindel som lurer noen til frivillig å overføre penger fra egen konto til en konto som kontrolleres av en svindler. Det kan dreie seg om alt fra små beløp til livsforvandlende summer.

APP-svindel er den mest utbredte typen svindel med sanntidsbetalinger. Den forventes å stige til nesten 7 milliarder dollar innen 2026 på tvers av seks store markeder (USA, Storbritannia, India, Brasil, Australia og Saudi-Arabia).

APP-svindel er spesielt lumsk fordi den utnytter offerets tillit og vilje til å foreta en legitim betaling. Og med fremveksten av generativ AI blir denne typen svindel stadig mer vanlig.

APP-svindel kan føre til betydelige økonomiske tap for ofrene. I motsetning til kredittkortbetalinger eller avtalegiroer, som har en viss grad av beskyttelse og ofte kan reverseres, er push-betalinger vanligvis umiddelbare og irreversible. Når et offer innser at de har blitt svindlet, er det ofte for sent å få tilbake pengene. Bankene er ikke alltid ansvarlige for å erstatte tapte midler, spesielt ikke hvis kunden har godkjent betalingen.

Hva er fordelene med å bekjempe APP-svindel?

Bekjempelse av APP-bedrageri er avgjørende for å opprettholde økonomisk integritet, sikre offentlig tillit og drive frem teknologiske og juridiske fremskritt. De viktigste fordelene inkluderer:

Beskytte enkeltpersoner og bedrifter mot økonomisk tap, og sikre personlig og organisatorisk finansiell stabilitet

Øke tilliten til digitale banktjenester og nettbaserte transaksjoner, og oppmuntre til bredere deltakelse i den digitale økonomien

Øke tilliten til finansinstitusjoner og virksomheter, fremme kundelojalitet og engasjement

Forstyrre kriminelle nettverk knyttet til APP-bedrageri, inkludert hvitvasking av penger og annen ulovlig virksomhet

Gjør det mulig for finansinstitusjoner og politimyndigheter å allokere ressurser mer effektivt, med fokus på innovasjon og andre kritiske tjenester

Være en pådriver for utvikling av sterkere lover og forskrifter for å avskrekke svindlere og skape klare juridiske rammer

Fremme fremskritt innen sikkerhetsteknologi og -praksis, noe som gir bedre beskyttelse mot ulike cybertrusler

Bidra til integriteten og stabiliteten i de internasjonale finanssystemene, og redusere konsekvensene av økonomisk kriminalitet

Hvordan blir APP-svindel vanligvis begått?

Prosessen består vanligvis av tre trinn:

Bedrageri. Ved hjelp av e-post, telefonsamtaler, tekstmeldinger eller sosiale medier utgir svindleren seg for å være en troverdig enhet, for eksempel en bank, tjenesteleverandør eller til og med en venn eller et familiemedlem. Manipulasjon. Når offeret er overbevist om svindlerens legitimitet, manipulerer svindleren offeret til å foreta en pengeoverføring under dekke av å beskytte pengene deres mot en sikkerhetstrussel, betale for en tjeneste eller et produkt eller overføre penger av det som ser ut til å være en legitim grunn. Autorisert betaling. I den tro at det dreier seg om en legitim transaksjon, gir offeret banken sin tillatelse til å foreta en push-betaling (en direkte betaling fra egen konto) til kontoen som svindleren har oppgitt.

Hva kan gjøres for å bekjempe APP-svindel?



Det er viktig at privatpersoner er på vakt og skeptiske til uoppfordrede betalingsforespørsler, selv om de ser ut til å komme fra en pålitelig kilde.

Den samme teknologien som brukes til å utvide APP-svindel, gen AI, kan også bekjempe den. Gen AI kan utvikle prediktive modeller for å generere nøyaktig, oppdatert innsikt og flagge mistenkelig aktivitet i sanntid.