Hva er AI-markedsføring?

Markedsføring med kunstig intelligens (AI) er prosessen med å utnytte AI-metoder og verktøy som datamodeller, algoritmer og maskinlæring for å produsere kundeinnsikt som markedsførere kan bruke for å optimalisere utgifter, tilpasse innhold og tilpasse kundereisen. Eksempler på AI-markedsføringsløsninger inkluderer chatbots, bildegjenkjenning, personlige assistenter (som Google Assistant, Amazon Alexa, Microsofts Cortana og Apples Siri) anbefalingsmotorer, målrettet annonsering basert på søket ditt og dynamiske priser på e-handelssider.

Hva er forretningsfordelene med AI-markedsføring?

AI-markedsføring brukes allerede i dag for å øke ytelsen og avkastningen på digitale markedsføringskampanjer. Det kan også gi disse forretningsfordelene:

Gjør markedsføring smartere. AI hjelper med å løfte kundebaserte markedsføringsløsninger ved å bruke big data for å fremme innsiktsfull analyse og lage smartere online-annonser. AI kan også behandle dataene dine og se på resultatene dine for å drive målrettet annonsering.

Gjør søk bedre. AI og big data-løsninger kan analysere forbrukernes digitale søkemønstre og bidra til å finne nøkkelområder å fokusere markedsføringsstrategier på.

Personaliser innhold. Ved å kombinere big data, maskinlæring og AI, kan markedsførere foredle analyser for å forstå kundene på individnivå, og tilpasse innholdet deretter. Hyper-personalisering er den siste trenden med fokus på kundens preferanser ved å kombinere digitale og ikke-digitale kanaler.

Forbedre kundeservice. Chat og andre verktøy for forbrukerengasjement har i økende grad blitt domenet for AI-bots, og trenden vil fortsette ettersom AI-ytelsen blir mer sofistikert.

Hvordan brukes AI i markedsføring?

AI brukes i markedsføring for å gi praktiske anbefalinger for å administrere relasjoner. Ved å integrere flere datakilder og systemer kan AI generere en profil for hver forbruker, slik at beslutningstakere kan forstå hva som driver kundenes valg og veilede dem til deres neste beste handling.

Hvordan brukes AI i digital markedsføring?

I en organisasjons digitale markedsføringstiltak kan AI hjelpe:

Øk kundelojalitet

Begeistre og gled kunder med relevante, personlig tilpassede tilbud og tjenester

Få høyere avkastning gjennom effektiv målretting

Reduser behandlingstiden

Forbedre produktiviteten

Forbedre selvbetjeningsfunksjonene

Hvordan bidrar AI til personalisering i markedsføringskampanjer?

Organisasjoner må behandle hver kunde individuelt. Det krever hyper-personalisering, som betyr mer enn å hilse på kunder ved navn. Det betyr:

Å gi et tilbud basert på hver kundes personlige profil

Å møte hver enkelt kundes behov basert ikke bare på tidligere kjøp, men på sanntidsinformasjon

Å gi en sømløs, tilpasset opplevelse på tvers av hver eneste kanal, hver eneste gang

Et sofistikert økosystem for kundeanalyse kan hjelpe deg med å levere overlegne kundeopplevelser på tvers av alle markedsføringskanaler.