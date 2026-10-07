保険業界の羅針盤 - 未来の働き方 - 保険業界で最も大切な任務はデータを使いこなすこと
- 【第1回】保険業界で最も大切な任務はデータを使いこなすこと (1) - 2022年5月30日
- 【第1回】保険業界で最も大切な任務はデータを使いこなすこと (2) - 2022年5月30日
保険業界の羅針盤 - 未来の働き方 - プロセス自動化の増強が処理業務を変える
- 【第2回】プロセス自動化の増強が処理業務を変える (1) - 2022年7月26日
- 【第2回】プロセス自動化の増強が処理業務を変える (2) - 2022年7月26日
保険業界の羅針盤 - 未来の働き方 - 人間と機械のチーミングが職場を席巻する
- 【第3回】人間と機械のチーミングが職場を席巻する (1) - 2022年9月26日
- 【第3回】人間と機械のチーミングが職場を席巻する (2) - 2022年9月26日
オーストラリアの損害保険会社の次世代デジタル保険金請求業務を設計する
- 【第4回】保険金請求業務の変化 (1) - 2022年11月28日
- 【第4回】保険金請求業務の変化 (2) - 2022年11月28日
- 【第5回】重要で価値のある五つの取り組み (1) - 2023年1月30日
- 【第5回】重要で価値のある五つの取り組み (2) - 2023年1月30日
- 【第5回】保険金請求処理の新たな世界へ (1) - 2023年3月27日
- 【第5回】保険金請求処理の新たな世界へ (2) - 2023年3月27日
保険業界の羅針盤- 未来の働き方 - 健康寿命の延伸に伴う意識の変化
- 【第1回】健康寿命の延伸に伴う意識の変化(1) - 2023年9月25日
- 【第1回】健康寿命の延伸に伴う意識の変化 (2) - 2023年11月27日
- 【第1回】健康寿命の延伸に伴う意識の変化 (3) - 2024年1月29日
保険業界の羅針盤- 未来の働き方 -
- オープン・インシュアランスの現在地と展望 - 2024年5月27日
- 保険会社が持続可能性社会の進展で中心的役割を果たすために - 2024年7月29日
- 保険会社のシステム投資とその優先順位 - 2024年9月30日
- 保険業界におけるオフショア戦略の転換トレンド - 2025年2月26日
保険業界の羅針盤- 未来の働き方 - 生成AIで描くBX /DXの近未来
- 生成AIで描くBX /DXの近未来 【第1回】 - 2024年11月25日
- 生成AIで描くBX /DXの近未来 【第2回】 - 2025年4月28日
- 生成AIで描くBX /DXの近未来 【第3回】 - 2025年6月30日
- 生成AIで描くBX /DXの近未来 【第4回】 - 2025年9月1日
保険業界の羅針盤- 未来の働き方 - エージェント型ＡＩを通して保険金請求処理をどう刷新するか
- エージェント型AIを通して保険金請求処理をどう刷新するか - 2026年1月26日
- エージェント型AI: デジタル未来に向けた保険異動業務の変革 - 2026年3月30日
- トラック輸送業界の大転換が保険会社にもたらす影響 - 2026年5月25日
- 未来の働き方 - 生成ＡＩは保険業界の顧客エンゲージメントをいかに再定義するか - 2026年7月27日
- 保険業界におけるコンテクスチュアルＡＩの新たな役割 - 2026年9月28日