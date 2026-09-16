企業はAIに多額の投資を行っています。しかし、マクロ経済レベルで見ると、生産性は依然として伸びていません。今回、20を超える主要な国・地域、幅広い業界の1万人以上の従業員を対象に実施した最新調査から、その理由が明らかになりました。課題はテクノロジーそのものではなく、それを使う人にあります。AIを利用する際の障壁が大きければ、活用は進まず、期待される経済効果は生まれません。

調査の結果、こうした障壁が従業員の間に広く共通して存在することがわかりました。多くの従業員は、現在の業務環境では十分にAIを活用できておらず、さらに活用したいと考えています。また、所属する組織から提供されているAIツールに満足していない従業員が大半を占めています。

さらに、企業は従業員を一様に捉えてAIを導入する傾向がありますが、実際のAI導入・活用状況は、従業員のタイプによって大きく異なります。画一的な導入方法そのものが、AI活用を妨げる大きな要因になり得るのです。

AIの技術的な可能性と実際の成果とのギャップを埋めることをテーマとした一連の調査の一環として、今回は、従業員自身がAIの導入を促進、あるいは停滞させる要因について検証しました。

回答者に、テクノロジーや仕事、AIに対する考え方について詳しく質問した結果、現在の従業員には60を超えるペルソナが存在することがわかりました。これらは、AIへの関わり方や利用経験が異なる7つの利用者タイプに分類されます。また、AIの導入を促進するために必要な取り組みも、タイプごとに異なります。

今回の調査では、7つのタイプを通じて、AI導入に共通するいくつかの課題が明らかになりました。いずれも、数兆ドル規模の潜在的な価値の創出を妨げている、具体的かつ解決可能な課題です。