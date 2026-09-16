New frontiers,
new frictions - 新たな可能性、新たな障壁
AI導入の実態を読み解く
1万人以上の従業員を対象としたグローバル調査から、AI導入のギャップの背景にある、これまで見過ごされてきた従業員層の存在と、6兆ドル規模の潜在的な生産性向上の可能性が明らかになりました。
業界に特化したソリューションと専門性
Belcanが航空宇宙・防衛分野の課題解決を支援します。
ビジネスの生産性・効率性の最大化を支援します。
製造業における競走優位の再構築。
顧客中心のソリューションで成長を加速。
プロセスと戦略の合理化で競争優位性を維持。
多くの患者により優れた治療体験を提供するためのソリューション。
アジリティと成長を促進するデジタルソリューション。
DXにより、アジリティとパフォーマンスに優れたよりインテリジェントな企業を構築。
IoT、機械学習、ブロックチェーンといった最新テクノロジーで競合優位性を確立。
教育テクノロジーとITソリューションを活用した学習体験のパーソナライゼーションンにより、学習の価値を高める。
顧客ロイヤルティを高め、長期的な関係を構築し、収益性の向上につなげる。
スケーラブルなITソリューションと生成AIの導入で、自動車業界の変革を加速。
従来の購買体験を、没入感のある魅力的な体験に変革。
顧客との継続的な関係を維持するための戦略でデジタルカルチャーを構築。
リアルタイムのコンテキストデータに基づく意思決定を実現するコグニザントのデジタルソリューション。
より多くのエネルギーオプションを提供し、コスト削減と顧客満足度向上へとつなげる。
ビジネス成果に直結するデータ & AIソリューションで、目に見える効果を生み出します。
リスクを軽減しながら、デジタルかつパーソナライズされたオンライン保険体験を求める顧客の期待に応える。
顧客満足度の向上とコスト削減を実現するデジタル戦略の構築。
深い業界専門知識で未来に向けた成長を支援。
Belcanが、柔軟性を備えたカスタムソリューションについて解説します。
分断されたAIパイロット導入を、本番運用レベルのエージェントネットワークへと転換するソリューション
AIでチャンスを価値に変える。
インダストリアル・エッジAIの価値を最速で実現。
AI ライフサイクル全体で高い整合性を維持。
企業のパフォーマンスを次のレベルへ
分断されたAIパイロット導入を、本番運用レベルのエージェントネットワークへと転換するソリューション
大規模展開を見据えた、インテリジェントで、コネクテッドかつ自律的な次世代ソリューション
オペレーションの強化と効率向上を支援します。技術的負債を解消し、将来を見据えたアプリケーション・モダナイゼーション・サービスを提供します。
Cognizant Moment™で未来の従業員および顧客体験を最適化。
業務効率の向上、コスト最適化、製品開発の迅速化を実現。
インテリジェントなオーケストレーション、プラットフォーム統合、戦略的パートナーシップを通じて、オペレーションを変革
AI対応のIPAで、企業全体のプロセス・人材・インサイトをつなげます。
ビジネス変革を支える、拡張性と効率性に優れたクラウドソリューション
エンタープライズグレードの加速: AI導入におけるラストマイルの優位性
大きなビジョンを現実の成果へと導く、確かな専門性でさらなる成長を支えます。
AI主導の先制防御で、サイバー脅威に先手を打つ
AI主導のデジタルエンジニアリングでイノベーションを加速
インテリジェンスで、イノベーションを牽引
実績ある次世代ソリューションで、よりセキュアで価値重視のビジネスを実現。
企業の変革を後押しするAIのインサイト
フライホイール戦略で、モダナイゼーションを成功へ導く
堅牢なエージェントを構築するために必要な技術力を強化
優れたAIリーダーシップと導入体制との間にあるギャップを解消。
隔月発行のニュースレターで、AIの最新情報をご覧ください。
コグニザントのエキスパートが、いち早く機会を察知し、変化に先んじるためのアドバイスを提供します。
業界に特化したソリューションと専門性
Belcanが航空宇宙・防衛分野の課題解決を支援します。
ビジネスの生産性・効率性の最大化を支援します。
製造業における競走優位の再構築。
顧客中心のソリューションで成長を加速。
プロセスと戦略の合理化で競争優位性を維持。
ブルーエコノミーを推進するテクノロジーで効率性と持続可能性を向上。
多くの患者により優れた治療体験を提供するためのソリューション。
アジリティと成長を促進するデジタルソリューション。
DXにより、アジリティとパフォーマンスに優れたよりインテリジェントな企業を構築。
IoT、機械学習、ブロックチェーンといった最新テクノロジーで競合優位性を確立。
教育テクノロジーとITソリューションを活用した学習体験のパーソナライゼーションンにより、学習の価値を高める。
顧客ロイヤルティを高め、長期的な関係を構築し、収益性の向上につなげる。
スケーラブルなITソリューションと生成AIの導入で、自動車業界の変革を加速。
従来の購買体験を、没入感のある魅力的な体験に変革。
顧客との継続的な関係を維持するための戦略でデジタルカルチャーを構築。
新たな成長をもたらす製品・サービス・プロセスの革新の戦略策定。
リアルタイムのコンテキストデータに基づく意思決定を実現するコグニザントのデジタルソリューション。
より多くのエネルギーオプションを提供し、コスト削減と顧客満足度向上へとつなげる。
ビジネス成果に直結するデータ & AIソリューションで、目に見える効果を生み出します。
リスクを軽減しながら、デジタルかつパーソナライズされたオンライン保険体験を求める顧客の期待に応える。
顧客満足度の向上とコスト削減を実現するデジタル戦略の構築。
深い業界専門知識で未来に向けた成長を支援。
Belcanが、柔軟性を備えたカスタムソリューションについて解説します。
分断されたAIパイロット導入を、本番運用レベルのエージェントネットワークへと転換するソリューション
AIでチャンスを価値に変える。
インダストリアル・エッジAIの価値を最速で実現。
AI ライフサイクル全体で高い整合性を維持。
企業のパフォーマンスを次のレベルへ
分断されたAIパイロット導入を、本番運用レベルのエージェントネットワークへと転換するソリューション
大規模展開を見据えた、インテリジェントで、コネクテッドかつ自律的な次世代ソリューション
オペレーションの強化と効率向上を支援します。技術的負債を解消し、将来を見据えたアプリケーション・モダナイゼーション・サービスを提供します。
Cognizant Moment™で未来の従業員および顧客体験を最適化。
業務効率の向上、コスト最適化、製品開発の迅速化を実現。
インテリジェントなオーケストレーション、プラットフォーム統合、戦略的パートナーシップを通じて、オペレーションを変革
AI対応のIPAで、企業全体のプロセス・人材・インサイトをつなげます。
ビジネス変革を支える、拡張性と効率性に優れたクラウドソリューション
エンタープライズグレードの加速: AI導入におけるラストマイルの優位性
AI主導の先制防御で、サイバー脅威に先手を打つ
AI主導のデジタルエンジニアリングでイノベーションを加速
インテリジェンスで、イノベーションを牽引
実績ある次世代ソリューションで、よりセキュアで価値重視のビジネスを実現。
企業の変革を後押しするAIのインサイト
フライホイール戦略で、モダナイゼーションを成功へ導く
堅牢なエージェントを構築するために必要な技術力を強化
優れたAIリーダーシップと導入体制との間にあるギャップを解消。
隔月発行のニュースレターで、AIの最新情報をご覧ください。
コグニザントのエキスパートが、いち早く機会を察知し、変化に先んじるためのアドバイスを提供します。
1万人以上の従業員を対象としたグローバル調査から、AI導入のギャップの背景にある、これまで見過ごされてきた従業員層の存在と、6兆ドル規模の潜在的な生産性向上の可能性が明らかになりました。
1万人以上の従業員を対象としたグローバル調査から、AI導入のギャップの背景にある、これまで見過ごされてきた従業員層の存在と、6兆ドル規模の潜在的な生産性向上の可能性が明らかになりました。
調査の結果、こうした障壁が従業員の間に広く共通して存在することがわかりました。多くの従業員は、現在の業務環境では十分にAIを活用できておらず、さらに活用したいと考えています。また、所属する組織から提供されているAIツールに満足していない従業員が大半を占めています。
さらに、企業は従業員を一様に捉えてAIを導入する傾向がありますが、実際のAI導入・活用状況は、従業員のタイプによって大きく異なります。画一的な導入方法そのものが、AI活用を妨げる大きな要因になり得るのです。
AIの技術的な可能性と実際の成果とのギャップを埋めることをテーマとした一連の調査の一環として、今回は、従業員自身がAIの導入を促進、あるいは停滞させる要因について検証しました。
回答者に、テクノロジーや仕事、AIに対する考え方について詳しく質問した結果、現在の従業員には60を超えるペルソナが存在することがわかりました。これらは、AIへの関わり方や利用経験が異なる7つの利用者タイプに分類されます。また、AIの導入を促進するために必要な取り組みも、タイプごとに異なります。
今回の調査では、7つのタイプを通じて、AI導入に共通するいくつかの課題が明らかになりました。いずれも、数兆ドル規模の潜在的な価値の創出を妨げている、具体的かつ解決可能な課題です。
80%の従業員が「アクティベーション・ギャップ」を感じています。これは、従業員が理想とするAI活用と、実際の活用状況とのギャップを示す指標です。
AIを活用したいという意欲がありながら、スキル不足や利用環境の制約、AIが生成する結果への懸念など、さまざまな要因によって十分に活用できていない従業員には、まだ大きな可能性が残されています。
最大82%の従業員が、所属する組織から提供されているAIツールに満足していません。
すべての利用者タイプにおいて、大多数の従業員が、現在使用しているAIツールではニーズを満たせていないと考えています。
72%の従業員が、スタルワート（堅実な実践者）とナビゲーター（意欲的な活用者）という2つの利用者タイプです。
この2つのタイプは、いずれもアクティベーション・ギャップが最も大きいため、企業が特に重視すべき層です。世界全体の労働生産性が一律に5%向上するだけでも、世界のGDPを約6兆ドル押し上げる可能性があります。
7つのタイプを設定するにあたり、まず回答者に、テクノロジーのリスクやメリット、仕事そのものに対する考え方について詳しく質問しました。そのうえで、これらの回答とAIの利用経験を照らし合わせて分析しました。
次に、各タイプの特徴を把握するため、従業員がAIをどの程度活用しているかを示す「アクティベーション指数（AQ）」と、AI活用における理想と実際の行動とのギャップを示す「アクティベーション・ギャップ（AG）」を設定しました。
下の図は、現在の従業員を構成する7つの利用者タイプを、アクティベーション指数（AQ）の高い順に示したものです。
アクティベーション指数は、現在のAI活用状況、今後への期待、スキルレベル、所属する組織の環境への対応状況をもとに、従業員がAIをどの程度活用しているかを評価する指標です。
アクティベーション指数は、Action（行動：現在行っていること）、Aspiration（意欲：実現したいこと）、Ability（能力：利用できる環境やリソース）、Conditions（環境：所属する組織のAI導入方針との一致度）という4つの要素で構成されています。
従業員全体の平均値である61を上回るタイプは、適切な支援があればAIを活用する可能性が高いと考えられます。一方、平均を下回るタイプでは、AI活用を促すために、より多くの働きかけが必要になります。
従業員のAI活用状況だけでは、全体像を把握することはできません。そこで、従業員のAI活用をどの程度容易に促進できるか、また、そこからどの程度の効果が期待できるかを把握するために、「アクティベーション・ギャップ」という指標を設定しました。これは、従業員が理想とするAI活用と、実際の活用状況とのギャップを測るものです。つまり、従業員にまだどれだけの可能性が残されているかを示しています。
アクティベーション・ギャップがプラスの場合は、まだ引き出されていない可能性があることを示します。一方、マイナスの場合は、そのタイプがすでにAI活用の可能性を十分に引き出していることを意味します。
図1
*アクティベーション指数（AQ）とアクティベーション・ギャップ（AG）
注： AQが従業員全体の平均値である61を上回るタイプは、AIを活用する可能性が高いと考えられます。一方、平均を下回るタイプでは、AI活用を促すために、より多くの働きかけが必要になります。
調査対象： 10の国・地域、複数の業界に属する従業員10,000人
出典： Cognizant Research
図1
注： AQが従業員全体の平均値である61を上回るタイプは、AIを活用する可能性が高いと考えられます。一方、平均を下回るタイプでは、AI活用を促すために、より多くの働きかけが必要になります。
調査対象： 10の国・地域、複数の業界に属する従業員10,000人
出典： Cognizant Research
7つの利用者タイプには、それぞれの特徴に応じたAI導入のアプローチが必要です。アクセラレーターとアーキテクトには、現在のAI活用方法に合ったガバナンスの整備と、そこで得られた知識やノウハウの蓄積が有効です。プレシジョニストについては、組織がまず、彼らが独自に構築したAI活用の仕組みを理解したうえで、展開を広げる必要があります。ナビゲーターには、AIツールを利用できる環境と権限が必要です。一方、プラグマティストには、信頼できる同僚による実際の活用事例を示すことが、AI活用の後押しになります。スタルワートには、AIを安心して利用できる環境と、自身のキャリアにどう役立つのかを示すことが必要です。ホールドアウトには、基礎的なAIスキルを身につけるための継続的な支援が求められます。
AIの価値は、テクノロジーそのものではなく、実際に活用されることで生まれます。AI導入の障壁が大きければ、その効果も小さくなります。そこで重要になるのが、多様な従業員の実態やニーズに即した戦略です。
本レポートで示した7つの利用者タイプは、そのための道しるべとなります。それぞれのタイプを理解し、適切に対応できる組織こそが、AIが持つ可能性を実際の生産性向上へとつなげることができます。AIを活用したいと考える従業員と、そのニーズに応えられる組織。その両者がそろうことが、AIの価値をいち早く実現するための鍵となります。
各利用者タイプの詳しい特徴と、それぞれに適した支援策については、レポート全文をダウンロードしてご覧ください。
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