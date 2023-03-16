業界共通のデジタル目標

業界ごとにビジネスの課題は異なります。

しかし、少なくとも多くの企業には2つの共通点があります。一つは、ビジネスモデルの進化させ、新たな成長を生み出す必要性、もう一つは、優れた顧客体験と優れた製品を提供する必要性です。

コグニザントは、独自のコンサルティング手法とデジタル思考により、あらゆる業界の企業がより革新的な企業を構想、構築、運営できるよう支援します。