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業界共通のデジタル目標

業界ごとにビジネスの課題は異なります。

しかし、少なくとも多くの企業には2つの共通点があります。一つは、ビジネスモデルの進化させ、新たな成長を生み出す必要性、もう一つは、優れた顧客体験と優れた製品を提供する必要性です。

コグニザントは、独自のコンサルティング手法とデジタル思考により、あらゆる業界の企業がより革新的な企業を構想、構築、運営できるよう支援します。

業界別サービス

自動車

コグニザントは、自動車メーカー、サプライヤー、ディーラーとの相互協力のもと、ビジネス戦略を定義し、新興市場向けのソリューションを開発し、デジタル化の最前線でサービスの提供を続けています。

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mobile charging and displaying car mileage near fuel tank of a white car
バンキング

コグニザントは、貴社がビジネスを拡大し、顧客中心の組織であり続けられるよう、戦略とソリューションを通じて非効率的なプロセスの合理化を支援します。

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Customer making a purchase at a stall
資本市場

顧客ロイヤリティを高めて長期的な関係構築を推進し、収益性の向上につながるソリューションを提供します。

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Image of skyscrapers
通信、メディア & テクノロジー

パーソナライズされたCXを構築し、運用を合理化することで、インサイトを収益向上へとつなげるための新たな機会を創出します。

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people at a call center
消費財

顧客とのつながりを維持する戦略とソリューションによって、デジタルカルチャーを構築します。

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顧客とのつながりを維持する戦略とソリューションによって、デジタルカルチャーを構築します。
教育

オンラインツールから教室での授業まで、学習体験の課題を解決する最新のデジタルソリューションを提供しています。

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オンラインツールから教室での授業まで、学習体験の課題を解決する最新のデジタルソリューションを提供しています。
ヘルスケア

新たなヘルスケアエコシステム構築には、多くの課題が伴います。コグニザントは、ITエコシステムの最新化を通じて円滑な統合を実現し、より強力な成長基盤を構築します。

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Doctor in hospital holding baby’s foot
情報サービス

情報サービス企業は、情報配信に革命を起こしてきました。コグニザントのエキスパートが、競争力を維持しながら、さらなる飛躍を遂げるための支援を提供します。

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情報サービス企業は、情報配信に革命を起こしてきました。コグニザントのエキスパートが、競争力を維持しながら、さらなる飛躍を遂げるための支援を提供します。
保険

保険業界では、新しいテクノロジーへの移行が加速しています。コグニザントは、最新デジタルソリューションを提供し、ビジネスの変革を支援します。

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Motion blur of train moving inside tunnel
ライフサイエンス

ビジネス戦略にデジタルを統合することで、よりインテリジェントな組織の構築を実現し、患者の健康成果を改善します。

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A microscopic view of some organism on a slide
製造

コグニザントが提供する最新のデジタルテクノロジーは、リアルタイムのコンテキストデータに基づいたビジネス上の意思決定を可能にします。

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engineers overlooking manufacturing process
石油・ガス

最新デジタルツールを活用することで、より多くのエネルギーオプションの提供、コスト削減および顧客満足度の向上を実現することができます。

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最新デジタルツールを活用することで、より多くのエネルギーオプションの提供、コスト削減および顧客満足度の向上を実現することができます。
小売

SCM、マーチャンダイジング、eコマース、モビリティにおけるコグニザントの革新的な技術は、急速に変化する顧客ニーズへの対応を目指す小売企業を支援します。

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SCM、マーチャンダイジング、eコマース、モビリティにおけるコグニザントの革新的な技術は、急速に変化する顧客ニーズへの対応を目指す小売企業を支援します。
運輸&ロジスティクス

コグニザントのビジネスとデジタル思考が、サプライチェーンの強化、可視性の向上、業績の向上に貢献します。

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コグニザントのビジネスとデジタル思考が、サプライチェーンの強化、可視性の向上、業績の向上に貢献します。
旅行&ホスピタリティ

ビジネスの回復と成長を達成するためには、優れたエクスペリエンスとデジタル効率の提供が必要です。コグニザントは、将来を見据えた戦略的なソリューションを提供します。

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ビジネスの回復と成長を達成するためには、優れたエクスペリエンスとデジタル効率の提供が必要です。コグニザントは、将来を見据えた戦略的なソリューションを提供します。
ユーティリティ

コグニザントは、世界最大手のユーティリティ企業に、リスクを未然に防ぐ高品質のサービスを提供してきました。

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コグニザントは、世界最大手のユーティリティ企業に、リスクを未然に防ぐ高品質のサービスを提供してきました。

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最新のデジタルテクノロジーを活用することで、持続的な成長を実現することができるとコグニザントは信じています。お問い合わせをお待ちしています。

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