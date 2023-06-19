保険
損害保険引受および契約システムのモダナイゼーション
保険業界は急速な進化を遂げています。コグニザントは、大手損害保険会社がこのダイナミックな環境において競争力を維持できるよう、戦略的かつ変革的なソリューションの導入を支援します。
製品・サービス
このアジャイルな6週間のプログラムにより、新たな成長機会を発見し、CXを強化し、業務を最適化することができます。
プロセスのモダナイゼーションに必要なことは、テクノロジーの基準ではなく、ビジネス目標に基づいた戦略策定です。
コグニザントは、最新のAIと生成AI技術を駆使して競争優位性を確立することで、保険会社の目標達成を支援しています。
生成AI: 直感のスピードで価値を創造
生成AIで意思決定力を高め、将来のビジネス成果を達成する。
ケーススタディ
AI によるレガシーモダナイゼーションの変革
レガシーモダナイゼーションの重要性は、かつてないほど高まっています。もはや効率性だけの問題ではなく、急速に進化するデジタル環境で生き残り、競争優位性を確保することが重要です。
最新提言
保険テクノロジーソリューションのパートナーとアライアンス
より広範なサービスの提供を通じて、世界的な組織とパートナーシップや戦略的提携を結び、顧客のビジネスやITの課題に対する包括的なソリューションを提供します。
リーダーシップ
保険テクノロジーソリューション
過去から学び未来を見据えてお客様にサービスを提供する、これは重責を担うコミットメントです。しかしながら、保険デジタルトランスフォーメーションと保険ITソリューションなど、今日の新たなデジタルケイパビリティは広範にわたり、さらなる成長を続けています。
貴社のビジネスにデジタルをどう活用できるか、私たちにご相談ください。