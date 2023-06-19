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保険
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コグニザントは、最先端の保険ITソリューションを活用してレガシーテクノロジーとプロセスの最新化を支援します。貴社のモダナイゼーションがどの段階にあるかは問いません。リスクを軽減しながら、デジタルでパーソナライズされたオンライン体験に対する顧客の要求に応えられるよう支援します。

商品の市場投入を迅速化

開発を合理化し、引受、請求、その他のコアプロセスを迅速化します。

運用コストの削減

データ精度を高め、時間を要するマニュアル作業を合理化します。

効率化の実現

ワークフローを自動化し、AIや生成AIなどの先進技術を統合します。

保険業界向けサービス領域:

損害保険

保険ITソリューションを活用してフロントオフィスとバックオフィスのプロセスを自動化し、効率とROIを向上。最適なパートナーを選択し、パーソナライズされたデジタル顧客体験を提供します。

生命保険・年金、団体年金、退職年金

保険引受業務を迅速化し、商品の市場投入までの時間を短縮。複雑さを軽減し、効率と応答性を高めます。また、高度なデジタルツールを使用して、変化する顧客の要求に対応します。

損害保険引受および契約システムのモダナイゼーション

保険業界は急速な進化を遂げています。コグニザントは、大手損害保険会社がこのダイナミックな環境において競争力を維持できるよう、戦略的かつ変革的なソリューションの導入を支援します。

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製品・サービス

このアジャイルな6週間のプログラムにより、新たな成長機会を発見し、CXを強化し、業務を最適化することができます。

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プロセスのモダナイゼーションに必要なことは、テクノロジーの基準ではなく、ビジネス目標に基づいた戦略策定です。

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コグニザントは、最新のAIと生成AI技術を駆使して競争優位性を確立することで、保険会社の目標達成を支援しています。

生成AI: 直感のスピードで価値を創造

生成AIで意思決定力を高め、将来のビジネス成果を達成する。

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ケーススタディ

Talcott社のクラウドベース・モダナイゼーション
Talcott社のクラウドベース・モダナイゼーション

アジリティを飛躍的に高め、設備投資/経費を25%、コストを20%削減

Man holding some papers in one hand and writing on a board with a marker with the other while another man watches, smiling
インドの保険会社による個人情報保護
インドの保険会社による個人情報保護

100%の画像マスキング精度で生体認証データを保護するAI技術を採用

生体認証データ
米国の通信事業者のテスト自動化
米国の通信事業者のテスト自動化

オープンソースのスクリプトレス・ソリューションで迅速なQAを実現し、160万ドルを節減

Two people sitting on a yacht
損害保険会社のAPI主導型B2B
損害保険会社のAPI主導型B2B

見積りから購入までの時間を短縮し、リアルタイムのサービス統合と収益向上を実現

someone looking at a damaged car
英国保険会社のRPAソリューション
英国保険会社のRPAソリューション

複数の事業部門における70以上のプロセスを自動化し、年間750万ポンドを節減

Man and woman looking at tablet screen
大手損害保険会社
大手損害保険会社

言語分析を通じて顧客満足度に対するより深い理解を実現

Man working at helpdesk

AI によるレガシーモダナイゼーションの変革

レガシーモダナイゼーションの重要性は、かつてないほど高まっています。もはや効率性だけの問題ではなく、急速に進化するデジタル環境で生き残り、競争優位性を確保することが重要です。

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最新提言

コグニザントジャパン保険ブログ

日本の保険業界の現実と課題に向き合う皆様に、コグニザントジャパン保険事業部から最新のインサイトをお届けします。

コグニザントジャパン保険ブログ
コグニザントジャパン保険ブログ
次世代の保険: Open insurance

顧客が保険会社と他のプロバイダとのデータ共有を認めることは、新しい収益源と消費者の信頼拡大につながります。

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引受業務の未来は自動化にあり

現在、引受プロセスはマニュアルで行われており、時間だけでなくコストも非常にかかっています。中核となる引受プロセスにはまだ改善の余地があり、自動化に対する期待が高まっています。

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保険金請求とコストが上昇する中、保険会社はAIに注目しています。

確かに、AIはコストを削減し、CXをパーソナライズすることができます。しかし、それを実現するためには、最新のデータアーキテクチャとインテリジェントなデータ管理が必要です。

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保険会社はネットゼロの新時代にどう対応するべきか？

保険会社はテクノロジー、データドリブンなインサイト、人間中心の設計でネットゼロ時代に対応しなければなりません。

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保険会社は有利なスタートを切りましたが、先行きは不透明です。

保険会社はテクノロジー投資の恩恵を受ける一方で、マクロ経済の不確実性や市場の進化に直面しています。

詳細はこちら

保険テクノロジーソリューションのパートナーとアライアンス

より広範なサービスの提供を通じて、世界的な組織とパートナーシップや戦略的提携を結び、顧客のビジネスやITの課題に対する包括的なソリューションを提供します。

リーダーシップ

保険テクノロジーソリューション

過去から学び未来を見据えてお客様にサービスを提供する、これは重責を担うコミットメントです。しかしながら、保険デジタルトランスフォーメーションと保険ITソリューションなど、今日の新たなデジタルケイパビリティは広範にわたり、さらなる成長を続けています。

貴社のビジネスにデジタルをどう活用できるか、私たちにご相談ください。

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