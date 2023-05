コグニザント、CMAにおいて"Thought Leadership Excellence"を受賞

コグニザントは、ライティングとデザインの両分野において、Content Marketing Awards(CMA)を連続で受賞しています。コグニザントが出版した“リモートピア” and “The Future of Infectious Disease”は、優れた編集が評価され、CMAの最終選考に残りました。また、“リモートピア” は、その優れたデザインが評価され、「ベスト・インフォグラフィック」賞を受賞しました。