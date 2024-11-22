インタラクティブレポート

具体的な数字が明らかになりました。生成AIは、2032年までに年間1兆ドル以上の成長をもたらす可能性がある一方で、既存の仕事の最大90%を破壊する可能性があります。このような大激変を乗り切り、テクノロジーの可能性を最大限に引き出すためには、リーダーはどうすればよいでしょうか。答えは人への投資です。