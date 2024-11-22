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インサイト

最新のインサイト

今日の企業は、市場、経済、テクノロジーの絶え間ない変化に直面しています。私たちは、そうした変化への対応を支援します。

インタラクティブレポート

新しい仕事と世界

具体的な数字が明らかになりました。生成AIは、2032年までに年間1兆ドル以上の成長をもたらす可能性がある一方で、既存の仕事の最大90%を破壊する可能性があります。このような大激変を乗り切り、テクノロジーの可能性を最大限に引き出すためには、リーダーはどうすればよいでしょうか。答えは人への投資です。 

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colorful smoke swirls, in blue, green and purple

インタラクティブレポート

Deep Green

ビジネスにおけるサステナビリティの未来: データ、テクノロジー、コラボレーション

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chameleon

eブック

スマートシティから未来対応都市へ

最近の調査で明らかになった都市が未来志向のビジョンを実現するための6つの方法。

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cityscape

最新テクノロジー

数々の記事やレポートを通じて、イノベーションとその可能性をより深く理解し、新たな成長を促進するためのアイデアを提供します。

インタラクティブレポート

仕事の世界の改革

生成AIがどのようにタスクを統合し、新たなアイデアを生み出し、意思決定を強化するのか？この最新レポートでは、職場での働き方を根本から見直し考察します。

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 新着の出版物
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サステナビリティとレジリエンス

規制や気候変動から、レジリエントな事業モデルや低炭素戦略まで、持続可能性とレジリエンスに関する最新提言をご紹介します。

  • /content/cognizant-dot-com/jp/ja/insights/blog/articles
  • cognizant:topics/ocean
  • cognizant:topics/sustainability-&-resilience
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変化する顧客

急激な変化や不確実性を経験した顧客の嗜好を予測することはかつてないほど難しくなってます。企業がこのような環境で予測し、迷いなく行動するためには、リアルタイムデータを根拠にして学習、適応、運用できるアジャイルなプロセスによってカスタマーエクスペリエンスを推進しなければなりません。

小売業者にとって、不確実性は「好機」をもたらすプラス材料となります。

景気に左右されることなく、小売業界がデジタル投資を続けなければならない4つの理由とは？

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Young woman reading paperwork
急がれる電力網のモダナイゼーション

世界が不況から脱却する一方、私たちは、化石燃料から再生可能エネルギーへの決定的なシフトに直面しています。

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young girl holding balloons
あなたの銀行はM&Aの機会をつかむ準備ができているだろうか？

M&Aが鈍化傾向にある今こそ、銀行は、買収と売却の成功に向けて体制を整えるべきです。

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looking up through city buildings

ブログ

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