Cognizant Neuro IT Operations

ビジネス成果を促進するIT運用
Cognizant Neuro® IT Operationsプラットフォームは、AIを搭載したオートメーションツールを活用して、レジリエンスの向上、複雑さの軽減、IT運用の完全な可視化を可能にします。継続的に学習し成長する自動化された反復可能なアプローチにより、ビジネスの運営をよりスマートで安全なものにします。
Cognizant Neuro® IT Operationsプラットフォームは、未来を見据えたデジタルビジネスの基盤を構築するプラットフォームです。
業界に特化したソリューションと専門性
Belcanが航空宇宙・防衛分野の課題解決を支援します。
ビジネスの生産性・効率性の最大化を支援します。
製造業における競走優位の再構築。
顧客中心のソリューションで成長を加速。
プロセスと戦略の合理化で競争優位性を維持。
ブルーエコノミーを推進するテクノロジーで効率性と持続可能性を向上。
多くの患者により優れた治療体験を提供するためのソリューション。
アジリティと成長を促進するデジタルソリューション。
DXにより、アジリティとパフォーマンスに優れたよりインテリジェントな企業を構築。
IoT、機械学習、ブロックチェーンといった最新テクノロジーで競合優位性を確立。
教育テクノロジーとITソリューションを活用した学習体験のパーソナライゼーションンにより、学習の価値を高める。
顧客ロイヤルティを高め、長期的な関係を構築し、収益性の向上につなげる。
スケーラブルなITソリューションと生成AIの導入で、自動車業界の変革を加速。
従来の購買体験を、没入感のある魅力的な体験に変革。
顧客との継続的な関係を維持するための戦略でデジタルカルチャーを構築。
新たな成長をもたらす製品・サービス・プロセスの革新の戦略策定。
リアルタイムのコンテキストデータに基づく意思決定を実現するコグニザントのデジタルソリューション。
より多くのエネルギーオプションを提供し、コスト削減と顧客満足度向上へとつなげる。
ビジネス成果に直結するデータ & AIソリューションで、目に見える効果を生み出します。
リスクを軽減しながら、デジタルかつパーソナライズされたオンライン保険体験を求める顧客の期待に応える。
顧客満足度の向上とコスト削減を実現するデジタル戦略の構築。
深い業界専門知識で未来に向けた成長を支援。
Belcanが、柔軟性を備えたカスタムソリューションについて解説します。
AIでチャンスを価値に変える。
インダストリアル・エッジAIの価値を最速で実現。
AI ライフサイクル全体で高い整合性を維持。
企業のパフォーマンスを次のレベルへ
AIをビジネスの中心に据え、イノベーションと成長を促進。
従来の常識を超えた速さで変化を捉え、データドリブンなインサイトで業務を最適化し、リスクを軽減。
オペレーションの強化と効率向上を支援します。技術的負債を解消し、将来を見据えたアプリケーション・モダナイゼーション・サービスを提供します。
Cognizant Moment™で未来の従業員および顧客体験を最適化。
業務効率の向上、コスト最適化、製品開発の迅速化を実現。
カスタマーエクスペリエンスの再構築、優秀な人材の獲得と維持を実現し、デジタルエコノミーを勝ち抜く。
AI対応のIPAで、企業全体のプロセス・人材・インサイトをつなげます。
クラウドを活用して、マイグレーション・管理・成果創出を実現し、イノベーションと成長を加速。
大きなビジョンを現実の成果へと導く、確かな専門性でさらなる成長を支えます。
セキュリティの盲点を解消し、イノベーション、変革、成長を加速
持続可能性の目標を着実に達成。
ビジネス成果に直結する次世代ソフトウェアを迅速に開発。
先を見据えたより迅速な意思決定
AIを活用したプロセスで業務効率化。財務会計・人事・カスタマーサービスなど迅速な運営をサポートします。
実績ある次世代ソリューションで、よりセキュアで価値重視のビジネスを実現。
企業の変革を後押しするAIのインサイト
AIを活用する顧客のニーズを理解し、予測する。
人への投資で、AIの可能性を引き出す。
優れたAIリーダーシップと導入体制との間にあるギャップを解消。
コグニザントが提供する生成AIに関するインサイトをご紹介します。
最新テクノロジーや業界動向に関するコグニザントの先進的な調査
コグニザントのエキスパートが、いち早く機会を察知し、変化に先んじるためのアドバイスを提供します。
事後対応型の管理では、複雑なプラットフォームやアプリケーションのリスクが高まり、効率性が低下します。環境全体にわたる単一の統合ビューにより、問題を事前に特定し、インテリジェントで安全かつ自動化された方法で解決することができれば、IT運用における飛躍的なパフォーマンスが実現します。
組織におけるテクノロジーの提供、サポート、改善の方法を変革します。
コグニザントのエキスパートは、IT運用の変革により期待できるメリットを明らかにし、移行と導入計画の策定を支援します。
Cognizant Neuro IT Operationsプラットフォームの導入に関するお問い合わせをお待ちしています。
