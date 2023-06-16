メインコンテンツにスキップ Skip to footer
Cognizant Neuro IT Operations
ビジネス成果を促進するIT運用

Cognizant Neuro® IT Operationsプラットフォームは、AIを搭載したオートメーションツールを活用して、レジリエンスの向上、複雑さの軽減、IT運用の完全な可視化を可能にします。継続的に学習し成長する自動化された反復可能なアプローチにより、ビジネスの運営をよりスマートで安全なものにします。

Cognizant Neuro® IT Operationsプラットフォームは、未来を見据えたデジタルビジネスの基盤を構築するプラットフォームです。

オートメーションを最優先したITの利点

事後対応型の管理では、複雑なプラットフォームやアプリケーションのリスクが高まり、効率性が低下します。環境全体にわたる単一の統合ビューにより、問題を事前に特定し、インテリジェントで安全かつ自動化された方法で解決することができれば、IT運用における飛躍的なパフォーマンスが実現します。

エコシステム全体の可視性

ITランドスケープ全体における深い洞察力、全体的な可観測性、リアルタイム・モニタリング。

事前対応型のAIドリブンな運用

合理化されたインテリジェントなインシデント検知により、ダウンタイムを短縮し、問題を迅速に解決。

エスカレーション・プロセスの自動化

フィルタリング、クラスタリング、チケット・ルーティング、優先順位付けを自動化し、問題を迅速に解決。

自己修復ITエコシステム

エコシステムデータを継続的に学習・改善するAIにより、広範囲にわたる問題を自動的に解決。

コグニザントとのパートナーシップ

組織におけるテクノロジーの提供、サポート、改善の方法を変革します。

次世代マネージドサービス

革新的なテクノロジーと、オペレーションの拡張における経験を生かしたコラボレーション・アプローチで、パフォーマンスの飛躍的な向上を実現します。

Man standing in the middle of a data center room
価値への移行

コグニザントは、ヒューマンデザイン、インテリジェント・オートメーション、AIを組み合わせ、ITの運用コストとリスクを削減しながら、ビジネスのインサイトとアジリティを引き出します。

インテリジェント・エコシステム

ITエコシステム全体を単一の統合ビューで確認できる最新のツールとコネクタが、ビジネスの状態をインテリジェントに可視化し、透明性と新しいレベルのインサイトを提供します。

Cognizant Neuro®
co-innovation lab

コグニザントのエキスパートは、IT運用の変革により期待できるメリットを明らかにし、移行と導入計画の策定を支援します。

ご相談ください

Cognizant Neuro IT Operationsプラットフォームの導入に関するお問い合わせをお待ちしています。

