特に注目すべきなのは、もともと被影響度が高かった職種グループで、現在では変化のスピードも最も速くなっていることです。代表的な例として、事業運営・金融業務、管理職、事務・管理サポート職が挙げられます。これらの職種グループでは、平均被影響度スコアが2023年の14～21%から、現在では60～68%へと大幅に上昇しています。さらに、変化速度スコアも11～14となり、平均値を4～7ポイント上回っています。



こうした変化の加速は、単に定型的な業務をより多く自動化できるようになったことだけを意味するものではありません。AIは、プロセスに縛られた硬直的な自動化から、柔軟に推論し、自律的に行動するエージェント型AIへと進化してきたことを反映しています。これまでのロボティック・プロセス・オートメーションは、個々の反復作業の自動化には優れていました。一方、現在のエージェント型AIは、複雑なワークフロー全体をオーケストレーションし、事務・管理業務を本来目指すべき戦略目標と結び付けながら実行できるようになっています。また、不確実な状況にも対応し、あらかじめ定義されたプロセスの枠を超えた意思決定を行うことも可能です。



エージェント型AIのワークフロー実行能力の可能性は、財務マネージャーや金融・投資アナリストといった職種で特に顕著に表れています。従来のAIであれば、単一の財務レポートを自動作成する程度でしたが、現在では複数のAIエージェントが連携し、市場の動きをきっかけにレポート作成の必要性を判断し、社内外のデータを収集・統合したうえで、予備分析を実施し、経営層向けのコメントを作成し、関係者とのレビュー会議の日程調整まで、一連のプロセスを担えるようになっています。その結果、財務マネージャーの被影響度スコアは84%、変化速度スコアは20に達しています。（なお、事業運営・金融業務グループには、これよりスコアの低い職種も含まれるため、グループ全体の平均値はこれより低くなっています。）



もう一つの例が、経営層（C-suite）です。前回のレポートでは、CEOの被影響度スコアは2032年までに25%に達すると予測していました。当時、この予測を支えていたのは、財務資料の作成やデータ分析といった個別業務をAIが自動化できるようになるという見通しでした。しかし現在では、CEOの被影響度スコアは60%を超えています。契約交渉や方針変更の提言、さらにはその方針の実行に至るまで、経営層の業務もAIによる支援の対象となりつつあります。



もっとも、こうした業務をAIに委ねることを取締役会や株主が受け入れるかどうかは別の問題です。特に経営層の業務では、説明責任が極めて重要であり、この点が、理論上想定されるAIの影響のすべてが現実化するとは限らない要因になると考えられます。