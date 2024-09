AIネイティブ企業の思考と行動を学ぶ

最終的に、AIネイティブ企業は、AIシステムを開発、評価、理解、展開するための新しい方法を本能的に把握できるようになります。彼らは、再現可能な結果を得るために硬直的で決定的なマシンを構築するという考え方でAIソリューションに取り組むことはありません。それどころか、AIエージェントを、単なるツールをはるかに超えた進化を続ける存在として認め、コラボレーションのパートナーとして向き合うのです。(このトピックに関する詳細は、Cognizant VP of AI Research Risto Miikkulainenによる 最近の記事「Generative AI: an AI paradigm shift in the making?」をご覧ください。

彼らの戦略の根本にあるのは、こうしたアプローチです。AIネイティブ企業は、「トレーニング」に終わりはないという考えのもとで、継続的な学習が可能なシステムの構築を最優先します。 そして、プロンプトと反復的なフィードバックを活用したインタラクションを通じて、まるで高度なスキルと専門知識を持つ人間と仕事をするときのように、AIエージェントとの巧みな協業を実現するでしょう。

同様に、従来型の企業は、AIを既存のプロセスに無理に取り込んだり、旧来の指標で評価することをやめ、生成AIの力を真に活用することを目指すべきです。そのためには、技術部門がまったく新しい考え方を採用する必要があります。つまり、実験への絶え間ない意欲を持つこと、説明可能性への過度な期待を捨てること、AIエージェントへの信頼は事前のプログラミングではなく厳密な監視によって得られることを受け入れることです。