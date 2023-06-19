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バンキング
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急速に変化するデジタルバンキングの世界で競争優位性を維持することは容易ではありません。コグニザントは、非効率的なプロセスを効率化し、常に顧客を組織の中心に据えたビジネス戦略とソリューションを提供します。

深い専門性

各種バンキングサービス

リテール/コマーシャル・バンキング

革新的なデジタルバンキングサービスで、未来に向けた技術と運営モデルの再構築を支援します。法人顧客には次世代型の体験を、個人顧客にはエンドツーエンドの体験を提供し、より効率的なオペレーションと決済処理を実現します。

融資

融資プロセスにおけるヒューマンファクターを維持します。金融サービス向けITソリューションは、フロントオフィスとバックオフィスの自動化をサポートし、業務規模の拡大と運営の安定化を実現します。

決済

バンキングITサービスは、コアプロセスのモダナイゼーションを実現します。当社のエンタープライズ戦略･設計を通して、処理能力の向上、リスク/不正防止管理を強化します。

コグニザントは、「Everest Group Openbanking IT Services PEAK Matrix® assessment 2024」において、リーダーの1社に位置付けられました。

日々進化するビジネスの現実に対応したコグニザントのデジタルトランスフォーメーション、シームレスなアプリケーションの運用、および優れた顧客サービスは、大手金融機関から厚い信頼を得ています。Everest Groupが、コグニザントをオープン・バンキングITサービスのリーダーに選んだ理由とは?

AI によるレガシーモダナイゼーションの変革

レガシーモダナイゼーションの重要性は、かつてないほど高まっています。もはや効率性だけの問題ではなく、急速に進化するデジタル環境で生き残り、競争優位性を確保することが重要です。

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バンキング･マネジメント

リーダーシップ

新村 穣

常務執行役員 金融・ライフサイエンス事業統括

Bhupendar Saggu (ブーペンダー・サグー)

執行役員 コンサルティング部門長 (ライフサイエンス・保険・金融統括)

ご相談ください

最新のデジタルテクノロジーを活用することで、持続的な成長を実現することができるとコグニザントは信じています。お問い合わせをお待ちしています。

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