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注目のテクノロジー
AIの最新動向

生成AIの無限の可能性

今、起きていることの重要性を理解し、生成AIの導入を確実に進めているリーダーは、通常の「先行者利益」以上の利益を得ることができます。

インタラクティブレポート

新しい仕事と世界

具体的な数字が明らかになりました。生成AIは、2032年までに年間1兆ドル以上の成長をもたらす可能性がある一方で、既存の仕事の最大90%を破壊する可能性があります。このような大激変を乗り切り、テクノロジーの可能性を最大限に引き出すためには、リーダーはどうすればよいでしょうか。答えは人への投資です。 

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A man walking on a bridge towards light.
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インタラクティブレポート

AIネイティブ企業の思考と行動を考察する

従来型の企業が自社の力でAIネイティブになることはできませんが、AIネイティブ企業がAIを事業と技術の中核に据え、どのように活用しているかを研究することはできます。

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DEEP DIVE

可能性を利益に変える 消費者のAIに対する信頼の構築

私たちの調査では、生成AIがもたらす経済的、技術的、および社会的影響を不安視する声が高まっていることが明らかになりました。消費者の心をつかむ機会を得るためには、AIに対する信頼を強化することが必要です。

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ケーススタディ

グローバルパートナーとイノベーションの進化

AIとクラウドを活用したソリューションにより、カスタマーエクスペリエンスの向上に成功したパートナー企業の事例をご紹介します。

ヘルスケア

AIバーチャル臨床医、98%の精度で症状を診断

ある国の医療機関は、AIバーチャル臨床医が900以上の健康上の問題を診断できることを証明しました。

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資本市場

AIチャットボットで670万ドルのコストを削減

ある大手ウェルスマネジメント企業は、対話型AIを導入し、400件以上の顧客からの一般的な問い合わせに自動対応することで、運用コストの削減に成功しました。

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自動車

フォルクスワーゲン・グループ・アイルランド、クラウドでCXを変革

世界有数の自動車メーカーである同社は、クラウドベースのオムニチャネル・カスタマーサービス環境を実装したことで、バックオフィスの生産性が50%向上しました。

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