ライフサイエンス
ライフサイエンス業界での成長を加速させる最新のビジネスプロセスサービス
ライフサイエンスエコシステム
具体的なソリューション
デジタル時代に向けた変革を実現するスマートなソリューションパッケージ
証拠に基づき、アジャイル手法で構築された人間中心のデジタルヘルスソリューション
コグニザントの情報学サービスは、創薬への取り組みを促進し、患者の健康成果の向上を支援します。コグニザントは、リエンジニアリングおよびコンサルティングサービス、ラボの自動化サービス、バイオマーカー研究とナレッジプロセスアウトソーシングなどのサービスを提供し、創薬ライフサイクル全体の取り組みを強化します。
コグニザントは、最新のデジタルテクノロジーを駆使して、労働集約型の臨床試験プロセスを自動化し、臨床開発ライフサイクル全体の効率性向上を支援します。
業界およびテクノロジーコンサルティングのエキスパートが、以下のサービスを提供します。
- 川上（製造業）と川下（小売業）業務間のワークフロー最適化。
- 臨床試験プロセスの迅速化に向けプラットフォームとプロセスを統合。
- トランザクションおよび成果ベースの価格設定と資金調達モデルを利用した研究予算の最適化。
- パートナーとステークホルダーが保有する詳細な情報に基づく戦略的な意思決定の促進。
ライフサイエンス業界において、グローバル規模でコンプライアンスを遵守するためには、多額のコストと労力を必要とします。コグニザントの法令遵守ソリューションは、業界標準への対応を支援します。独立検証サービス、法令遵守のためのアプリケーションの開発、専門的なコンサルティングサービスを提供します。また、情報セキュリティ管理、システム検証、電子記録・署名に重点を置いたベストプラクティスを提供します。
医薬品およびバイオテクノロジー製品の安全性と有効性の確保は、ライフサイエンス企業にとっての最重要課題です。コグニザントは、多くの情報源から安全データをリアルタイムで収集および統合するソリューションを提供し、あらゆる問題に対応できるよう支援します。
保険会社との良好な関係を維持するためには、保険会社のニーズを確実に満たすことが重要です。コグニザントのマネージドマーケット・ソリューションは、交渉による価格割引、処方の管理、コンプライアンスの準拠など、数多くの要件への対応を可能にします。コグニザントは、効率性とコスト削減を促進する戦略とデジタルテクノロジーにより、綿密な管理を支援します。
サプライチェーンの管理の鍵になるのは、エンド・ツー・エンドの可視性です。コグニザントのフレームワークは、サプライチェーンの有効性を、主要なパフォーマンス指標に基づいて評価し、各企業のニーズに合わせた戦略の設計と実行を支援します。
Zenith TechnologiesとTQSのインテグレーションにより強化されたライフサイエンス・マニュファクチャリング・サービスは、マニュファクチャリング 4.0を実現するための長期的な戦略を構築し、迅速な価値創出を実現します。自動化、MES、デジタルテクノロジーソリューションを通じて、プロジェクトの構想から完了まで、製造のライフサイクル全体をサポートします。コグニザントのエンド・ツー・エンドのスマートファクトリーソリューションは、ITシステムとOTシステムの接続を向上させるだけでなく、情報に基づいたデータ駆動型の意思決定を可能にします。
ライフサイエンスのマーケティング担当者は、多くの顧客に向けて、パーソナライズされた説得力あるメッセージを届ける必要があります。ビジネスとテクノロジーに精通したコグニザントのエキスパートは、最先端の革新的な戦略とデジタルテクノロジーを駆使して、顧客ターゲット層の明確化を支援します。
コグニザントは、販売およびマーケティングの全てのサイクルを通じてサービスを提供します。プロモーションチャネルを評価し、企業にとって最適な顧客管理システムとクラウドベースのサービスを選定する支援を行います。
製品とプラットフォーム
成果重視
コグニザントの変革へのアプローチがもたらすメリット
デジタルソリューションにより、患者の健康成果の向上を支援します。
ライフサイエンスマネジメント
リーダーシップ
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最新のデジタルテクノロジーを活用することで、持続的な成長を実現することができるとコグニザントは信じています。お問い合わせをお待ちしています。
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