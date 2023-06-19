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ライフサイエンス
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ライフサイエンス企業は、市場投入時間の短縮、コストの管理、規制要件への対応および患者の健康成果改善のために、迅速なイノベーションを実現する必要性に迫られています。デジタル変革をビジネス戦略に統合することで、業績が向上し、アジリティとパフォーマンスに優れたよりインテリジェントな企業を構築することができます。

深い専門性

ライフサイエンス向けサービス領域:

医療機器

製品開発の向上、市場投入の迅速化および患者中心の医療に必要なデジタル戦略の策定と実行により、収益性の向上を実現する。

製薬会社 & バイオテクノロジー企業

インテリジェントなデジタルプラットフォーム、クラウド、データ、自動化、AIを活用して、安全性と効果性に優れた安価な医薬品を開発し、患者の健康成果を改善する。

ライフサイエンス業界での成長を加速させる最新のビジネスプロセスサービス

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コグニザントとベーリンガーインゲルハイム プレスリリース

コグニザントとベーリンガーインゲルハイムは、薬物療法開発のスピードと質の向上を目指し協働しています。

プレスリリースを読む
a nurse helping an old man to walk by holding his hand inside a room
IDC MarketScape 2023 Vendor Assessment

コグニザントは、「2023 IDC MarketScape for worldwide life science sales and marketing strategic consulting services」において、リーダーカテゴリーに位置付けられました。

評価を読む
コグニザントは、「Everest Group Life Sciences Operations PEAK Matrix® Assessment 2023」において、リーダーの1社に位置付けられました。

顧客数と収益の2桁成長、テクノロジーソリューション、業界とプロセスに関する深い専門知識が認められ、コグニザントは競合他社よりも高い評価を獲得しました。

レポートを読む
Everest Group Peak Matrix Leader: Life Sciences Operations 2023
「Cognizant Life Sciences Generative AI Summit」を振り返る

Merck社、AbbVie社、CMPI社、Bayer社、Medtronic社、Gilead社のエキスパートが、製品開発の加速と健康成果の向上に向けて生成AIをどのように活用するべきか議論を交わしました。

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AI generated image
生成AIで臨床開発を改善するための4つの方法

生成AIは、臨床開発における4つの主要分野を加速させ、AI成熟度を高めるための戦略構築に貢献します。

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Droplet letting out from a test tube
ライフサイエンスエコシステム

具体的なソリューション

デジタル時代に向けた変革を実現するスマートなソリューションパッケージ

証拠に基づき、アジャイル手法で構築された人間中心のデジタルヘルスソリューション

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コグニザントの情報学サービスは、創薬への取り組みを促進し、患者の健康成果の向上を支援します。コグニザントは、リエンジニアリングおよびコンサルティングサービス、ラボの自動化サービス、バイオマーカー研究とナレッジプロセスアウトソーシングなどのサービスを提供し、創薬ライフサイクル全体の取り組みを強化します。

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コグニザントは、最新のデジタルテクノロジーを駆使して、労働集約型の臨床試験プロセスを自動化し、臨床開発ライフサイクル全体の効率性向上を支援します。

業界およびテクノロジーコンサルティングのエキスパートが、以下のサービスを提供します。

  • 川上（製造業）と川下（小売業）業務間のワークフロー最適化。
  • 臨床試験プロセスの迅速化に向けプラットフォームとプロセスを統合。
  • トランザクションおよび成果ベースの価格設定と資金調達モデルを利用した研究予算の最適化。
  • パートナーとステークホルダーが保有する詳細な情報に基づく戦略的な意思決定の促進。
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ライフサイエンス業界において、グローバル規模でコンプライアンスを遵守するためには、多額のコストと労力を必要とします。コグニザントの法令遵守ソリューションは、業界標準への対応を支援します。独立検証サービス、法令遵守のためのアプリケーションの開発、専門的なコンサルティングサービスを提供します。また、情報セキュリティ管理、システム検証、電子記録・署名に重点を置いたベストプラクティスを提供します。

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医薬品およびバイオテクノロジー製品の安全性と有効性の確保は、ライフサイエンス企業にとっての最重要課題です。コグニザントは、多くの情報源から安全データをリアルタイムで収集および統合するソリューションを提供し、あらゆる問題に対応できるよう支援します。

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保険会社との良好な関係を維持するためには、保険会社のニーズを確実に満たすことが重要です。コグニザントのマネージドマーケット・ソリューションは、交渉による価格割引、処方の管理、コンプライアンスの準拠など、数多くの要件への対応を可能にします。コグニザントは、効率性とコスト削減を促進する戦略とデジタルテクノロジーにより、綿密な管理を支援します。

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サプライチェーンの管理の鍵になるのは、エンド・ツー・エンドの可視性です。コグニザントのフレームワークは、サプライチェーンの有効性を、主要なパフォーマンス指標に基づいて評価し、各企業のニーズに合わせた戦略の設計と実行を支援します。

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Zenith TechnologiesとTQSのインテグレーションにより強化されたライフサイエンス・マニュファクチャリング・サービスは、マニュファクチャリング 4.0を実現するための長期的な戦略を構築し、迅速な価値創出を実現します。自動化、MES、デジタルテクノロジーソリューションを通じて、プロジェクトの構想から完了まで、製造のライフサイクル全体をサポートします。コグニザントのエンド・ツー・エンドのスマートファクトリーソリューションは、ITシステムとOTシステムの接続を向上させるだけでなく、情報に基づいたデータ駆動型の意思決定を可能にします。

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ライフサイエンスのマーケティング担当者は、多くの顧客に向けて、パーソナライズされた説得力あるメッセージを届ける必要があります。ビジネスとテクノロジーに精通したコグニザントのエキスパートは、最先端の革新的な戦略とデジタルテクノロジーを駆使して、顧客ターゲット層の明確化を支援します。

コグニザントは、販売およびマーケティングの全てのサイクルを通じてサービスを提供します。プロモーションチャネルを評価し、企業にとって最適な顧客管理システムとクラウドベースのサービスを選定する支援を行います。

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製品とプラットフォーム

Cognizant Shared Investigator Platform

あらゆる場所から業務を行うスポンサー、サイト、テクノロジープロバイダーをつなぐプラットフォームで、臨床試験を迅速化します。

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タブレットを使用する医師
Cognizant Shared Investigator Platform

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、臨床試験を取り巻く環境は変化しています。Cognizant Shared Investigator Platform（SIP）は、スポンサーが現在の環境の課題に対応しながら、臨床研究者に優れた臨床試験体験を提供する手段を提供します。

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ビジネスインテリジェンス

新着の出版物

生成AIを活用して、エンドツーエンドのカスタマーエクスペリエンスを創出

生成AIは、ライフサイエンスのセールスとマーケティングを再構築し、価値を最大化します。ここでは3つのユースケースをご紹介します。

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Patient experience with AI
AI: 創薬の原動力

膨大なデータを処理し、パターンを特定できるAIは、新薬の開発コスト・時間を削減します。

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Metaverse in lab
セールス・アクセラレータ: 生成AIがバイオ医薬品に与える影響

ライフサイエンスの専門家が、セールスとマーケティングにおける生成AIの実用例、将来のAIトレンド、倫理的および規制上の留意点について議論を交わしました。

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Gen AI webinar panel
製薬企業が競争優位性を確立するために

製薬業界のリーダーたちが、既存の収益源の最適化、よりアジャイルな運用モデルの活用、新しい収益源の確保などについて展望を語ります。

discussion panel
バイオ医薬品臨床試験から得られた5つの教訓

データの効率的な収集と活用を可能にするバイオ医薬品の臨床試験からベストプラクティスを学び、製品の安全性と有効性に関するインサイトをより迅速に引き出します。

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Gen AI webinar panel
ソートリーダーシップ

最新提言

コグニザントとMerck社、医薬品製造におけるテクノロジーの役割について語る

テクノロジーとデータの導入を進めるバイオファーマ企業は、製品をより迅速に提供するために、製造におけるDKを推進しています。

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Gaurav Marya image
ライフサイエンスにおけるメタバース: チャンスをつかむ

ライフサイエンスでメタバースを活用するための4つのステップをご紹介します。

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ライフサイエンスに共有データが必要な理由と共有方法

新しい治療法を迅速かつコスト効率よく開発するために、ライフサイエンス企業は重要なデータを共有するためのより優れた方法を必要としています。データへのアクセスを民主化することが鍵となります。

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コグニザントのGaurav Marya氏がM&Aと製薬について語る

コグニザントのヘルスサイエンスプラクティスのStrategic Business HeadであるGaurav MaryaがFierce Pharmaとの対談の中で、M&Aで成功するために必要なこと、特にサプライチェーン問題への迅速な製造対応が求められている製造業界の最新動向について語りました。

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gaurav marya image
成果重視

コグニザントの変革へのアプローチがもたらすメリット

デジタルソリューションにより、患者の健康成果の向上を支援します。

成果

Roche cuts feasibility process by 36%

成果

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SIPによりプロセスを標準化

Two doctors looking at an xray

成果

Sensyne、16日でコロナアプリを開発

成果

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ユーザーが症状と健康リスクを記録することで、無駄な時間を削減

woman wearing a mask looking at phone

成果

ライフサイエンス企業

成果

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RPAで効率性と品質を向上

people looking at a tablet

成果

医療機器メーカー

成果

医療機器メーカー

収益サイクルの再構築と高速化を実現

bar graph on a tablet
PEAK Matrix® for Veeva Service Providers 2021

Everest Groupは、最近のPEAK Matrix® for Veeva Service Providersレポートにおいて、コグニザントをトップリーダーに位置付けました。このレポートでは、データ強化やマイグレーション機能など、この分野におけるコグニザントの強みが多数紹介されています。

調査レポートを読む
ライフサイエンスマネジメント

リーダーシップ

新村穣

常務執行役員 金融・ライフサイエンス事業統括

新村穣

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最新のデジタルテクノロジーを活用することで、持続的な成長を実現することができるとコグニザントは信じています。お問い合わせをお待ちしています。

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