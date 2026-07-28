保険業界の羅針盤―未来の働き方―生成ＡＩは保険業界の顧客エンゲージメントをいかに再定義するか

変化の激しい現代において、顧客の期待が絶えず進化し続ける中、保険契約者に共感し、有意義な関係を築く能力はこれまで以上に重要となっている。パーソナライゼーション、ハイパーオートメーション、顧客中心主義といったテーマをよく耳にするが、「存在を認められている」「理解されている」と顧客に感じてもらうために、ＣＲＭシステムやデータ分析、デジタルフロントエンドに数百万単位の投資が行われてきた。とはいえ、正直なところ、やはりどこか違和感が拭えない。更新通知は相変わらず画一的な印象が拭えず、クロスセルの試みもどこかピントが外れており、保険金請求の手続きも事務的だ。今回は、静的な約束から「生きた保険（Ｌｉｖｉｎｇ Ｐｏｌｉｃｙ）」へ―をテーマに、保険業界の共感ギャップについて考える。

■なぜ共感ギャップが生じるのか？

それは、私たちが直面しているのは技術的な問題ではなく、概念的な問題だからだ。本来静的であるビジネスモデルに、パーソナライゼーションを取り入れようとしているのだ。損害保険の基幹商品である「年間保険契約」は、いわば「静的な約束」だ。これは、引受時点という特定の瞬間に切り取られたリスクのスナップショットだ。コミュニケーション手段をどれほどパーソナライズしても、商品の核心部分は、すでに過ぎ去ってしまった人生の一瞬を切り取った１年前の静止した写真に過ぎない。

しかし、顧客の生活は静的なものではない。イベントや意思決定、そして変化し続けるリスクが織りなす、絶え間なく続くダイナミックな流れなのだ。この「静的な約束」と「現実の生活」との間の乖離が、私が「共感のギャップ」と呼ぶものを生み出している。これは従来のアナリティクスやＡＩが突破できなかった壁だ。少なくとも、これまでは。

■静的な約束から「Ｌｉｖｉｎｇ Ｐｏｌｉｃｙ」へ― 生成ＡＩ革命

生成ＡＩは、単にエンゲージメントを高めるためのツールにとどまらず、「静的な約束」を解消し、「Ｌｉｖｉｎｇ Ｐｏｌｉｃｙ」を生み出すための起爆剤となる。理屈はさておき、それがどのような感覚をもたらすのか想像してみよう。

▽プロアクティブ・パートナーシップ：「生きた住宅保険」は、ただ問い合わせを待っているだけではない。スマートホームのデータ（もちろん、お客さまの完全な同意を得た上で）を活用し、水漏れの可能性を示すパターンを検知する。届くのは保険請求書類ではなく、このような通知だ。「お客さまの地下室で異常な湿度が確認されました。これは、水漏れの初期兆候である可能性があります。近隣で評価の高い、事前承認済みの配管業者を３社見つけました。予防点検を受けていただけるよう、10％での割引も交渉済みです」―。

▽リアルタイムの生活：ある家族が加入する「生きた自動車保険」は、車が移動していないことから、彼らが２週間の休暇中であることを察知した。これにより、その期間の車両保険料が自動的に引き下げられ、浮いた分は旅行保険の補償内容を充実させるために充てられた。また、息子が運転を習い始めると、保険料を大幅に引き上げるだけでなく、生成ＡＩアシスタントを通じて安全運転アプリのサブスクリプションを提案したり、安全運転の習慣に対してポイントを付与するほか、新たなリスク管理を積極的に支援した。

▽真の初動対応：先週、住んでいる町の上空に嵐雲が立ち込めたとき、私はこのことを考えていた。電話が混み合う保険金請求窓口に慌てて問い合わせることではなく、気象データと、顧客からの「屋根が破損した！」という簡単なショートメッセージを統合した「Ｌｉｖｉｎｇ Ｐｏｌｉｃｙ」を想像してみてほしい。即座に返ってくる応答はこうだ。「お客さまの住宅が暴風雨の被害を受けたことを確認しました。すでに初期調査のためにドローンを向かわせ、明日の午前中にて屋根修理業者を手配済みです。担当者より15分以内にお電話してサポートいたします」―。

こうした話はどれもＳＦではない。必要な技術要素はすでに存在している。新たな点は、それらを結び付けるプロダクトロジックである。「Ｌｉｖｉｎｇ Ｐｏｌｉｃｙ」は、事後対応型の経済的なセーフティネットから、事前対応型のパートナーへと、根本的な転換を図るものだ。

■Ｌｉｖｉｎｇ Ｐｏｌｉｃｙの構造

「Ｌｉｖｉｎｇ Ｐｏｌｉｃｙ」の中核をなすのは、中枢神経系として機能する生成ＡＩである。これは、データを処理するだけでなく、データを真に理解するよう設計されたシステムだ。このシステムは、ＩｏＴセンサーの構造化された測定値データ、テレマティクスデータ、地理空間信号、さらには顧客からのテキストメッセージに含まれる非構造的なニュアンスに至るまで、多種多様なリアルタイムストリームを継続的に取り込む。

生成ＡＩはさらに一歩進んで、これらのインプットを統合して文脈を推論、ニーズを予測し、適切な対応を組み立てる。単に分析するだけでなく、行動を起こすのだ。データ融合から意思決定、そして共感的なコミュニケーションへと移行し、未加工のシグナルを、静的な保険契約と顧客の実際の生活との間のギャップを埋める、予防的かつ人間味のあるインタラクションへと転換する。

これにエージェント型ＡＩを組み合わせれば、この機能は飛躍的に強化される。モノリシックな 単一モデルではなく、それぞれが「リスク検知」「補償範囲の調整」「保険金請求の優先順位付け」「顧客対応」といった明確な役割を担う、専門に特化したＡＩエージェントのネットワークを展開する。これらのエージェントは、分散型の脳のように連携する。あるエージェントはＩｏＴデータから異常を検知し、別のエージェントは個別の対応案を作成し、さらに別のエージェントは厳選されたサービス事業者を確保する。これらすべてがリアルタイムで行われ、厳格なコンプライアンスと人的監視の下で統制される。

このエージェント型アーキテクチャにより、保険会社は事後対応型の保険者から、事前対応型のライフパートナーへと変貌を遂げ、大規模な対応においては迅速性、正確性、共感力を兼ね備えたサービスを提供する。

■保険業界の経営層に問われる課題

この「Ｌｉｖｉｎｇ Ｐｏｌｉｃｙ」というビジョンは、単なる技術の問題にとどまらない。自社のビジネスについて根源的な問いを投げ掛けている。

この新たな時代の幕開けを目前にして、経営陣が問われる核心的な問いは、「生成ＡＩに投資すべきか」ではなく、「生成ＡＩによってこれまでの確信が消失することを、受け入れるだけの覚悟を持てるか」ということである。「旧態依然とした静的モデルの表面をパーソナライズするだけで満足するのか、それとも次世代に向けて、真に共感的で不可欠な動的サービスを築く覚悟はあるのか？」―そのための技術はすでにここにある。選ぶのは私たち次第である。

コグニザントでは、こうした未来を捉えるだけでなく、その未来を積極的に築き上げている。損害保険と最先端の生成ＡＩ技術の両分野に精通しているからこそ、当社は単なるベンダーとしてではなく、お客さまにおける変革を支えるパートナーとして協業できるのである。