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コグニザントジャパン ブログ

保険業界の羅針盤 - 未来の働き方 - エージェント型AI: デジタル未来に向けた保険異動業務の変革

保険の異動（保険契約中の調整）は、顧客の変化するニーズに対応し、変化するリスクを管理するために不可欠だ。しかし、多くの保険会社にとって、このプロセスは依然として大きな運用上の課題となっている。 手作業のワークフロー、断片化されたデータ、レガシーシステムにより、処理時間が遅くなり、コストが増加し、保険会社は財務上および規制上のリスクにさらされる。今日の競争の激しい環境において、異動処理の近代化は単なる技術的なアップグレードではなく、戦略的に不可欠なものとなっている。

異動の課題：オポチュニティとボトルネック

異動は単なる管理上の修正ではなく、リスクプロファイルと契約上の義務の動的な変更を表す。従来、リクエストは電子メール、スキャンしたフォーム、ＰＤＦ、さらには手書きのメモなど、非構造化形式で届く。 多くの場合、データは不完全または不整合であり、ワークフローは断片化されており、手作業による介入に大きく依存している。これにより、順序どおりに異動されなかったり、財務上の矛盾が生じたり、運用上の課題が生じたりする。 業界アナリストは、これらのプロセスの近代化に失敗した保険会社は、運用リスク、顧客の不満、規制圧力の増大に直面すると一貫して指摘している。

エージェント型AI: インテリジェントなオーケストレーションと自動化

エージェント型ＡＩの最近の進歩は、異動処理に革新的なアプローチをもたらす。自動化、インテリジェンス、透明性をあらゆる段階に組み込むことで、エージェント型ＡＩシステムは以下を可能にする。

　▽ドキュメント認識とデータ抽出の自動化：光学式文字認識 （ＯＣＲ）と自然言語処理（ＮＬＰ）を使用して、ＡＩは構造化ドキュメントと非構造化ドキュメントの両方を読み取り、保険証券番号、被保険者名、要求された変更などの重要な情報を抽出できる。

　▽リクエストの分類と検証：ＡＩエージェントは、各リクエストの背後にある意図を識別し、参照レコードと照合して検証し、送信が完了したか、さらに確認が必要かを分類できる。

　▽役割ベースのワークフローをガイド：リクエストは適切なパスに送られ、担当者によって処理され、監査人によって検証され、または引受人にエスカレーションされて、正確性と説明責任が確保される。

　▽一括処理とリアルタイムの可視性を実現：ダッシュボードでリクエストの最新ステータスを関係者に提供し、意思決定の迅速化と追跡可能性の向上をサポートする。

異動プロセスにおけるエージェント型ＡＩプロセスフロー

Cognizant® の損害賠償異動ソリューションは、ビジネスアプリケーションとシームレスに統合され、異動ケースの処理方法を変革する。

図に示すように、ＣＲＭアプリケーション（シミュレーション環境）を通じてケースが受領されると、Amazon Textract（注）が搭載する文書の取り込み・抽出エージェントが、受信書類をデジタル化・構造化する。抽出された情報はケース処理に移り、オーケストレーションエージェントが複数の専門ＡＩエージェント間のフローを調整する。

　▽意図認識エージェントは、各リクエストの性質と目的を解釈する。

　▽要約エージェントは、複雑なケースの詳細を簡潔で実行可能な洞察に凝縮する。

　▽検証／評価エージェントは、正確性、コンプライアンス、トレーサビリティをチェックする。　▽割り当てエージェントは、検証されたリクエストを適切なプロセスやチームにルーティングし、解決のために対応する。

　▽コミュニケーションエージェントは、説明可能なＡＩ駆動のメールやメッセージをステークホルダーに生成し、どのような行動が取られたのか、なぜ取られたのかを明確に理解する。

各モデルのエネルギー消費は継続的に追跡され、透明性と責任あるＡＩ利用が確保されている。自動化、文脈的インテリジェンス、内蔵された説明可能性を組み合わせることで、このオーケストレイトなエージェント型アーキテクチャは、異動処理のワークフローを加速し、手作業を削減し、精度を高め、全ての意思決定に信頼を築く。

 

ビジネスへの影響：測定可能な利益

異動処理にエージェント型ＡＩを採用する組織は、次のことが期待できる。

　▽合理化され自動化されたワークフローによる運用コストの大幅な削減

　▽処理時間の短縮、ケース処理と応答性の加速

　▽手作業を減らし、より価値の高い活動に集中できるようにすることで、チームの生産性が向上

　▽より正確で透明性の高いやり取りにより、顧客満足度が向上

今後の展望：予測可能、適応可能、かつ透明性のあるインテリジェンス

　保険契約におけるエージェント型ＡＩは将来有望である。 現在の進歩には次のものが挙げられる。

　▽引受証券会社とコンプライアンスチーム向けの説明可能なインテリジェンス

　▽人間のフィードバックからの強化学習によりパフォーマンスを継続的に向上

　▽詳細な異動データをポートフォリオレベルのリスク分析に結び付ける階層的推論

　▽進化する規制に対応する適応型コンプライアンスエンジン

　▽保険契約の利用状況、請求履歴、外部データからのシグナルを使用して、リクエストが行われる前に顧客のニーズを予測する予測可能な異動

異動を経済モデルや世界モデルとリンクさせることで、保険会社は現実世界のシナリオをシミュレートし、ポートフォリオのストレステストを実施し、状況に応じたプロアクティブな推奨事項を生成できる。

結論

保険業界は重大な局面を迎えている。異動処理にエージェント型ＡＩ を導入する準備ができている組織は、効率性、透明性、適応性を新たなレベルに引き上げ、契約保全業務を摩擦点から戦略的優位性へと変革することができる。

（注）スキャンしたドキュメントからテキスト、手書き文字、レイアウト要素、データを自動的に抽出する機械学習 （ＭＬ）サービス。

この記事の投稿者

小穴隆三

コグニザントジャパン株式会社
コンサルティング事業部

コグニザントジャパン株式会社コンサルティング事業部　小穴隆三

コグニザントジャパン株式会社コンサルティング事業部に所属し生損保業界を担当。

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