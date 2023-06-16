データ & AI
製品・サービス
現代企業のためのデータとAIソリューション
コグニザントは、お客様の業界や環境を問わず、膨大なデータの集約から高度なAIモデルの構築までを支援します。データとAIを活用して、より迅速で予測的な事前対応型の意思決定を推進すると同時に、未来を見据えた組織の構築を支援します。
インテリジェントなエージェント型AIシステムの設計と拡張により、イノベーションを加速させ、顧客および従業員に優れた体験を提供できるよう支援します。これらのシステムは、人や他のシステムと連携しながら、プロセスの最適化を図ると同時に、自律的に推論し、意思決定し、行動します。
さまざまな形式の高品質データを提供し、アノテーション、ファインチューニング、およびガバナンスを広範囲にわたって支援します。人間が確認・介入する高精度なプロセスにより、より迅速で安全かつビジネスニーズに即したAI成果の創出が可能になります。
高度な機械学習、ディープラーニング、生成AIを活用し、あらゆる業界・業務でAIソリューションを展開します。インテリジェントなオートメーションから予測分析まで、コグニザントのAIサービスは、責任あるAIの実践を前提に、先を見据えた意思決定と業務効率の最大化を支援します。
AIを活用したBIプラットフォーム、レポートツール、最適化フレームワークにより、生データを実用的なインサイトへと変換します。業界固有のニーズに対応したリアルタイムのダッシュボード、KPIトラッキング、意思決定システムを支えます。
スケーラブルなモジュール式のプラットフォームで、データとアナリティクスの変革を加速。評価・移行・インテグレーション・検証・最適化といったプロセスを、エージェント型AIを活用して効率化し、モダナイゼーションにかかるコストを最大40%削減します。
セキュアでコンプライアンスに準拠した、効率的なデータライフサイクル管理を実現します。マスターデータ管理、データプライバシーとガバナンス、AIガバナンス、カスタマーデータプラットフォームなど、幅広いサービスを提供し、企業のインテリジェンスに不可欠な信頼できるデータ基盤の構築を支援します。
データとAI、そしてエージェント型AIを活用しながら、ビジネス変革に向けた戦略的ロードマップの策定と実行を推進できるよう支援します。AI向けデータの準備状況評価、AIおよびデータ戦略の策定、エージェント型AIの導入計画を、ビジネス目標と規制フレームワークとの整合性を確保しながら実施します。
クラウドの活用、インテリジェントな移行、ローコード／ノーコードフレームワークの導入を通じて、レガシーデータエコシステムを刷新します。コグニザントのエージェント型AI搭載アクセラレータを活用し、データの取り込み、変換、統合を実施します。
大規模言語モデル、小規模言語モデル、およびその他のインテリジェントなAIモデルを活用し、顧客と従業員のエクスペリエンス、コンテンツ生成、要約、プロセスの最適化、そして開発者の生産性を向上させることで、業務効率を新たなレベルへと引き上げます。
業界に特化した高度な分析アプローチにより、複雑化なビジネス課題を解決します。専門的な知見とAI/MLモデル (生成AI・エージェント型AI・大規模言語モデル) を融合し、医療、金融、製造など幅広い分野でイノベーションの推進、効率の向上、競争優位の確立につながるインサイトを引き出します。
ビジネスインテリジェンス
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データ & AI ケーススタディ
コグニザントはクライアントとパートナーシップを組み、データとAIのあらゆる導入プロセスにおいて、喫緊の課題に対するソリューションを推進します。
データとAIソリューションを支えるパートナーおよびアライアンス
コグニンザントは、グローバル規模の大手企業との戦略的なパートナーシップの下、サービスの拡大と、包括的なソリューション提供を行っています。世界をリードする85社以上との戦略的提携を通じて、ビジネスとIT課題に対する完全なソリューションを提供しています。
関連AIサービス
ビジネスにおけるデータとAI活用をさらに強化するAIサービスをご紹介します。
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過去から学び未来を見据えてお客様にサービスを提供する、これは重責を担うコミットメントです。しかしながら、データやAIといった新たなデジタルケイパビリティは広範にわたり、さらなる成長を続けています。
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