ISO/IEC 42001:2023認証は、世界初のAIマネジメントシステム国際規格です。この認証は、イノベーションとガバナンスを両立しながら、AIに関連するリスクと機会を体系的に管理する枠組みを提供します。本認証取得により、コグニザントはAIに関連する法的リスク、風評リスク、業務リスクを最小限に抑える、安全・確実なAI管理体制で顧客の皆様をサポートすることが可能になります。