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データ & AI
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ビジネスの成長には、より優れた意思決定が必要です。データとAIが生み出す信頼できるインテリジェンスによって、ダイナミックな市場で勝ち残り、直感的に変化を予測することができます。

AI-ready化で未来に備える

Economistとの共同調査に基づく最新レポートでは、AIを本格的に活用するために不可欠な5つの分野を紹介しています。

インタラクティブレポートを読む

製品・サービス

現代企業のためのデータとAIソリューション

コグニザントは、お客様の業界や環境を問わず、膨大なデータの集約から高度なAIモデルの構築までを支援します。データとAIを活用して、より迅速で予測的な事前対応型の意思決定を推進すると同時に、未来を見据えた組織の構築を支援します。

インテリジェントなエージェント型AIシステムの設計と拡張により、イノベーションを加速させ、顧客および従業員に優れた体験を提供できるよう支援します。これらのシステムは、人や他のシステムと連携しながら、プロセスの最適化を図ると同時に、自律的に推論し、意思決定し、行動します。

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さまざまな形式の高品質データを提供し、アノテーション、ファインチューニング、およびガバナンスを広範囲にわたって支援します。人間が確認・介入する高精度なプロセスにより、より迅速で安全かつビジネスニーズに即したAI成果の創出が可能になります。

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高度な機械学習、ディープラーニング、生成AIを活用し、あらゆる業界・業務でAIソリューションを展開します。インテリジェントなオートメーションから予測分析まで、コグニザントのAIサービスは、責任あるAIの実践を前提に、先を見据えた意思決定と業務効率の最大化を支援します。

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AIを活用したBIプラットフォーム、レポートツール、最適化フレームワークにより、生データを実用的なインサイトへと変換します。業界固有のニーズに対応したリアルタイムのダッシュボード、KPIトラッキング、意思決定システムを支えます。

スケーラブルなモジュール式のプラットフォームで、データとアナリティクスの変革を加速。評価・移行・インテグレーション・検証・最適化といったプロセスを、エージェント型AIを活用して効率化し、モダナイゼーションにかかるコストを最大40%削減します。

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セキュアでコンプライアンスに準拠した、効率的なデータライフサイクル管理を実現します。マスターデータ管理、データプライバシーとガバナンス、AIガバナンス、カスタマーデータプラットフォームなど、幅広いサービスを提供し、企業のインテリジェンスに不可欠な信頼できるデータ基盤の構築を支援します。

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データとAI、そしてエージェント型AIを活用しながら、ビジネス変革に向けた戦略的ロードマップの策定と実行を推進できるよう支援します。AI向けデータの準備状況評価、AIおよびデータ戦略の策定、エージェント型AIの導入計画を、ビジネス目標と規制フレームワークとの整合性を確保しながら実施します。

クラウドの活用、インテリジェントな移行、ローコード／ノーコードフレームワークの導入を通じて、レガシーデータエコシステムを刷新します。コグニザントのエージェント型AI搭載アクセラレータを活用し、データの取り込み、変換、統合を実施します。

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大規模言語モデル、小規模言語モデル、およびその他のインテリジェントなAIモデルを活用し、顧客と従業員のエクスペリエンス、コンテンツ生成、要約、プロセスの最適化、そして開発者の生産性を向上させることで、業務効率を新たなレベルへと引き上げます。

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業界に特化した高度な分析アプローチにより、複雑化なビジネス課題を解決します。専門的な知見とAI/MLモデル (生成AI・エージェント型AI・大規模言語モデル) を融合し、医療、金融、製造など幅広い分野でイノベーションの推進、効率の向上、競争優位の確立につながるインサイトを引き出します。

より有効なAIガバナンスへのアプローチ

従来のAIガバナンスアプローチは、現代のAI環境に適合していないことも少なくありません。当社の最新のアシュアランスソリューションは、AIシステムへの信頼構築を支援するとともに、より本質的な方針策定や、現在および未知のリスク管理に注力できる時間を確保します。

コグニザントのソリューション
ビジネスインテリジェンス

新着の出版物

  • /content/cognizant-dot-com/jp/ja/insights/blog
  • cognizant:services/artificial-intelligence

コグニザントのAIラボは、AIベースの意思決定を強化します

コグニザントの研究チームは、複雑な状況をモデル化し、特定のパフォーマンス指標に合わせて最適化されたソリューションを提案することで、AIドリブンな意思決定を強化します。

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データ & AI ケーススタディ

コグニザントはクライアントとパートナーシップを組み、データとAIのあらゆる導入プロセスにおいて、喫緊の課題に対するソリューションを推進します。

ライフサイエンス

GSK社とAmref社、データサイロを解消

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サハラ以南のアフリカにおける公衆衛生のインサイトとイニシアティブの改善

A child getting her temperature checked

メディア& エンタテインメント

ヒトの直感が可能にするAMF1の駆動力

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インテリジェンスを導入し、インテリジェントな意思決定を促進

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旅行&ホスピタリティ

パパジョンズ、PapaCallで収益とCXを向上

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パパジョンズ、PapaCallで収益とCXを向上

収益の向上と、優れたカスタマーエクスペリエンスを実現

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データとAIソリューションを支えるパートナーおよびアライアンス

コグニンザントは、グローバル規模の大手企業との戦略的なパートナーシップの下、サービスの拡大と、包括的なソリューション提供を行っています。世界をリードする85社以上との戦略的提携を通じて、ビジネスとIT課題に対する完全なソリューションを提供しています。

関連AIサービス

ビジネスにおけるデータとAI活用をさらに強化するAIサービスをご紹介します。

品質エンジニアリング・保証

コグニザントQE&Aは、プロセス、アプリケーション、システムの品質を保証するための強固なエンドツーエンドのエコシステム・アプローチです。業界を問わず企業の迅速なデジタル化を支援します。また、簡素化とモダナイゼーション、CXの向上を実現し、ビジネスとテクノロジーのイノベーションを推進します。

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Multicolored digital arrow pointing to the right
サステナビリティ

コグニザントのアドバイザリーサービスとソリューションは、企業による地球環境保護の活動を支援します。サステナビリティのコミットメント達成に向けたマイルストーンを設定し、環境フットプリントの削減を実現します。

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Skyscrapers with glass walls reflecting trees that are around it
セキュリティ

コグニザントは、セキュリティの盲点を排除し、企業が大胆かつ迅速に行動し、成功を収めるための未来志向のアプローチと、業界に関する深い専門知識を組み合わせたエンドツーエンドのセキュリティ・ソリューションを提供します。

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In a server room, two female co-workers talking and further behind them are two male co-workers looking at the servers
コンサルティング

コグニザントのコンサルタントは、インサイトとエクスペリエンスを高め、戦略の策定、ビジネスとテクノロジーのアーキテクチャの統合、成長の実現、競争優位性の確立を支援します。

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A group of people in a meeting

リーダーシップ

Naveen Sharma

VP and Global Practice Head, Data and AI

Naveen Sharma
Amiteshwar Seth

SVP and Global Delivery Head, Data and AI

Amiteshwar Seth headshot

まずはご相談ください

過去から学び未来を見据えてお客様にサービスを提供する、これは重責を担うコミットメントです。しかしながら、データやAIといった新たなデジタルケイパビリティは広範にわたり、さらなる成長を続けています。

貴社のビジネスにデータとAIをどう活用できるか、私たちにご相談ください。

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