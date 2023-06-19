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製造
お問い合わせ

アナリティクス、オートメーション、AI、スマートファクトリー、統合システム。最新のデジタルスキルとテクノロジーにより、製造業者はリアルタイム・データに基づいた意思決定を行うことができます。コグニザントは、デジタル化への移行を支援します。

Cognizant and The Manufacturing Institute Marginal Dollar Research

メーカーは多くの課題に直面しており、それを解決するために投資すべき分野は数多く存在します。もし1ドルでも余剰資金があったら、どこから手をつけるべきでしょうか？

レポートを読む
成果重視

当社の実績

コグニザントは、製造業界が直面する最大の課題を解決します。是非お問い合わせください。

コンサルティング & ソリューション

テクノロジー投資とデジタルプログラムによる最適な成果を達成

製造業者のフィールドサービス業務を管理するコグニザントの包括的ソリューションは、適切なサービスを確実に提供し、効果的なサービススタッフ管理を実現します。

コグニザントは、従来の機器販売から、デジタル技術を活用したサービス提供型のビジネスモデルへの移行を支援します。また、コグニザントの知的財産を利用したフィールドサービス機能をメーカーに提供するプラグアンドプレイ・サービスも展開しています。

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インダストリー4.0に登場により、機械、環境、製品の物理的世界をつなぐ情報 (OT/IT) システム全体のアジリティ、可視性、制御性が向上しています。これまでサイロ化されていたシステムやデータからリアルタイムに情報を得ることで、業務の効率化、障害の予測、安全な作業環境の提供が可能になります。コグニザントは、製品、工場、地域を問わず、より優れたビジネス成果の達成を支援します。

コネクテッド・ファクトリー

モジュール式のサービス提供により、インサイトを継続的に可視化し、コスト削減、生産性向上、次世代製品の設計を支援します。

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Cognizant OnePlant™

サイロ化した製造業務を、マスカスタマイゼーションの新しい要件に対応した統合フレームワークへと移行します。

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iREACHは、プロセス製造がEUのREACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) 規則に準拠できるように支援するコグニザント独自のソリューションです。既存のエンタープライズアプリケーションから情報基盤を構築し、組み込まれた設定可能なワークフローを使用してユーザーをREACH規則のステージまで誘導します。

深い専門性

製造業向けサービス領域:

工業生産

重機、暖房、換気、空調、冷蔵 (HVAC/R)、産業機器、オートメーションシステムメーカーがより多くのコネクテッド製品を構築し、収益を向上できるよう支援します。

プロセス製造

化学、建材、紙パルプ、鉱業分野の企業がプロセスの合理化と業務の可視化を実現するためのサービス。

最新のビジネスプロセスサービスは製造業者の成長を加速させます。

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ビジネスインテリジェンス

新着の出版物

ブログ

生成AIが製造業に与えている3つの影響

生成AIが現在活躍している場面を現実的かつ合理的に把握することで、自社にとってのAIの最適な活用方法とは何かを的確に見極めることができます。

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Futuristic manufacturing warehouse

eブック

アジリティとレジリエンスを備えた製造業の再構築

データの活用は、オートメーション、最適化、大規模な変革の新たな手段です。

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eブック

クラウドでより多くの成果を達成する

先進企業にとってクラウド活用は常識です。クラウドは、インフラの簡素化、レジリエンスとアジリティの向上、コスト削減を実現するデジタル戦略の基盤となります。

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ソートリーダーシップ

最新提言

ステップアップを目指す

コロナで大きな打撃を受けた製造業者が次に取るべき最善のステップとは何か？調査に基づいたインサイトをご紹介します。

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binary codes
ポストコロナ時代における製造業の構築

現代の製造業は、総合的なアジリティとレジリエンスを重視し、アプリケーションとデータへのアクセスを民主化する必要があります。

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masked doctor with a tab
意思決定: オートメーションの新たなフロンティア

意思決定プロセスの自動化は、企業の業務改善を実現する実用的で将来を見据えた戦略です。

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インダストリー4.0の実現

テクノロジーやプロセスの急速な変化を予測し、それに対応する企業には、多くのメリットがあります。

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engineer operating a machine
デジタルサプライチェーンを再構築する4つの方法

新しいデジタル技術は、プロセス、パートナー、製品、サービスをつなぎ、ネットワアーク化された現代のサプライチェーンを強化します。

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engineer checking on digital tech
コグニザント、Open Manufacturing Allianceに参加

オープン・マニュファクチャリング・プラットフォームは、製造業界のビジネスリーダーとテクノロジーリーダーが連携し、バリューチェーン全体で大規模なイノベーションを推進するグローバルアライアンスです。

コグニザントは、オープンスタンダードとリファレンスアーキテクチャを定義し、リファレンス実装を開発するために、テクノロジーとドメイン専門知識を活かし、アライアンスに積極的に貢献しています。

open manufacturing logo
マニュファクチャリング・テクノロジー・マネジメント

リーダーシップ

五十嵐 毅

常務執行役員 製造・流通・通信事業統括

小松 仁実

執行役員 クライアントパートナー

ご相談ください

最新のデジタルテクノロジーを活用することで、持続的な成長を実現することができるとコグニザントは信じています。お問い合わせをお待ちしています。

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