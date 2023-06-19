製造
成果重視
当社の実績
コグニザントは、製造業界が直面する最大の課題を解決します。是非お問い合わせください。
コンサルティング & ソリューション
テクノロジー投資とデジタルプログラムによる最適な成果を達成
製造業者のフィールドサービス業務を管理するコグニザントの包括的ソリューションは、適切なサービスを確実に提供し、効果的なサービススタッフ管理を実現します。
コグニザントは、従来の機器販売から、デジタル技術を活用したサービス提供型のビジネスモデルへの移行を支援します。また、コグニザントの知的財産を利用したフィールドサービス機能をメーカーに提供するプラグアンドプレイ・サービスも展開しています。
インダストリー4.0に登場により、機械、環境、製品の物理的世界をつなぐ情報 (OT/IT) システム全体のアジリティ、可視性、制御性が向上しています。これまでサイロ化されていたシステムやデータからリアルタイムに情報を得ることで、業務の効率化、障害の予測、安全な作業環境の提供が可能になります。コグニザントは、製品、工場、地域を問わず、より優れたビジネス成果の達成を支援します。
コネクテッド・ファクトリー
モジュール式のサービス提供により、インサイトを継続的に可視化し、コスト削減、生産性向上、次世代製品の設計を支援します。
Cognizant OnePlant™
サイロ化した製造業務を、マスカスタマイゼーションの新しい要件に対応した統合フレームワークへと移行します。
iREACHは、プロセス製造がEUのREACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) 規則に準拠できるように支援するコグニザント独自のソリューションです。既存のエンタープライズアプリケーションから情報基盤を構築し、組み込まれた設定可能なワークフローを使用してユーザーをREACH規則のステージまで誘導します。
最新のビジネスプロセスサービスは製造業者の成長を加速させます。
ビジネスインテリジェンス
新着の出版物
マニュファクチャリング・テクノロジー・マネジメント
リーダーシップ
ご相談ください
最新のデジタルテクノロジーを活用することで、持続的な成長を実現することができるとコグニザントは信じています。お問い合わせをお待ちしています。
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