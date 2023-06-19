インダストリー4.0に登場により、機械、環境、製品の物理的世界をつなぐ情報 (OT/IT) システム全体のアジリティ、可視性、制御性が向上しています。これまでサイロ化されていたシステムやデータからリアルタイムに情報を得ることで、業務の効率化、障害の予測、安全な作業環境の提供が可能になります。コグニザントは、製品、工場、地域を問わず、より優れたビジネス成果の達成を支援します。

コネクテッド・ファクトリー

モジュール式のサービス提供により、インサイトを継続的に可視化し、コスト削減、生産性向上、次世代製品の設計を支援します。