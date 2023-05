将来を見据えたビジネス戦略

今日の企業が唯一信頼できることがあるとすれば、それは不確実性です。サプライチェーンや気候の不安定性から世界的な健康危機・人材不足まで、今何を重視するかにより、将来の方針が決まります。

将来を見据えた取り組みを行う企業にとって、これはテクノロジー、人材、ESGといった基本的な要素を再考し、新たな期待に応え、競争優位性を確立する機会となります。

Ready for Anything: What It Means to Be a Modern Businessは、コグニザントがサポートし、Economist Impactが実施した調査レポートです。私たちの見解を交えながら、ビジネスリーダーは将来の課題に対してどのような取り組みを進めているかを検証しています。