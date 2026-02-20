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コグニザントウェブサイトプライバシーに関する通知

ウェブサイトプライバシーに関する通知ー2021年12月31日

コグニザントおよびその関連会社 (以下「コグニザント」または「当社」はお客様のプライバシーの保護に努めています。お客様がこのウェブサイト (cognizant.com)、国別のサイト、またはこのコグニザントウェブサイトプライバシーに関する通知（以下「プライバシーに関する通知”が適用されるその他のウェブサイト（以下総称して本「サイト」）にアクセスしたときに当社が収集するお客様に関するデータ（以下「個人情報」）の処理について、ご理解いただく必要があります。グローバル企業として、コグニザントは、様々な国や地域おいて、多数の法人を有しています。それらの法人は、当該法人が独自に収集し、当該法人に代わり米コグニザントおよびその関連会社が処理する可能性がある個人情報について責任を負います。本サイトへの訪問者から収集された個人情報のデータ管理者は、米コグニザント（211 Quality Circle, College Station, Texas, United States of America）、またはこのプライバシーに関する通知を参照するサイトで指定されている関連会社です。

当社は特定の状況に対応するため、このプライバシーに関する通知を補足する場合があります。全ての補足的な通知は、このプライバシーに関する通知と共にお読みください。

プライバシーに関する通知について

当社はお客様に関する以下の個人情報を収集する場合があります。

本サイトを使用するために登録する必要はありません。ただし、お客様が当社から情報（ホワイトペーパーのコピー、投資家情報、同窓生通信など）を受け取るために、もしくは当社が企画したイベントやウェビナー等に出席するために自発的にサイトに登録する場合、当社の1つ以上のサイトにお客様の個人情報を提供する場合、当社のいずれかのサイトにあるフォームまたは連絡先の詳細を使用して当社に連絡する場合、または特定のコグニザントのウェブベースのアプリケーションにログインする場合、お客様は、当社にお客様の本人識別情報と連絡先の詳細（お客様の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス）、職業に関する詳細（勤務先、所属部門、肩書、お客様の専門業務領域）、緊急連絡先の名前および連絡先の詳細（当社のマーケティングチームが実施するイベントに出席するために申し込む場合）、LinkedInアカウントの詳細、業務上の関心、およびお客様が当社と共有したいその他の個人データを当社に提供することができます。

本サイトは、お客様が本サイトにアクセスするために使用するデバイスに関する特定の技術的な情報を自動的に収集します。具体的には、当社がお客様の本サイトでのアクティビティを理解するために役立つ、クッキー、ウェブビーコン、および類似様の技術を使用します。「クッキー」とはウェブサイトがお客様のブラウザに送信できる小さなデータの一部で、その後、お客様のデバイスに保存される場合があります。当社が自動的に収集するデータには、お客様のインターネットプロトコル（「IP」）アドレス、場所、お客様のデバイス識別情報、当社のサイトのいずれかで行われた行動（お客様がクリックするリンクなど）、およびお客様がアクセスされる可能性があるその他のサイトで行われた行動が含まれます。当社のサイトで使用するクッキーおよび同様の技術に関する詳細な情報、ならびにそれらを使用する理由については、当社のクッキーに関する通知をご覧ください。



当社では本サイトへのアクセスからの匿名情報を収集する場合があります。匿名情報（もしくはクリックストリームデータ）とは、現在および将来において、直接的または間接的にお客様の身元を明らかにすることのない情報（当社のウェブサイト訪問者のすべてに関連する集計データなど）を指します。当社ではトレンドおよび統計を分析したり、お客様に提供する当社のサイトの使用経験を向上したりするために、このデータを使用する場合があります。 

お客様が当社に第三者の個人情報（お客様の管理アシスタントまたは緊急連絡先の詳細など）を提供する場合、お客様は以下に同意するものとします。(a)当社に第三者の個人情報を提供する前に、当該の各個人に通知すること、(b)当該の第三者の個人情報は本プライバシーに関する通知に従って処理されることを説明すること、および(c)必要に応じて、当該の第三者の同意を得ること。

適用される法律上許される範囲内において、当社はお客様の個人情報を以下のような様々な目的のために使用します。

ホワイトペーパーのコピーの提供、投資家情報、および該当する場合は注文処理など、お客様が依頼された製品、サービス、および情報を提供する。お客様の問い合わせ、質問またはコメントに対する回答、その他の顧客サポートの提供など、お客様との関係を管理および維持する。当社および/または当社のビジネスパートナーが企画または主催するイベントにお客様が参加できるようにする。本プライバシーに関する通知、当社のサイト、およびサービス更新の変更に関する情報など、お客様に重要な通知を伝達する。当社のサイト、製品、サービスおよびマーケティング活動の計画、開発および改善を可能にするための分析、市場調査および内部報告を行う。（例えば、当社のサーバーの問題の診断に役立たせるため、サイトを管理するため、どの機能が最も頻繁に使用されるかに基づき本サイトを改善するため、（お客様のような）サイトユーザーを特定し、サイトユーザーに関する人口統計学的情報を収集するために、お客様のIPアドレスを使用する場合があります。）電子メール、SMS、電話、郵便および/またはその他同様の通信手段により販売促進メッセージを送信することで、お客様にとって有益であると思われる当社の新製品、サービスおよびイベントについてお客様に通知する。（これらの情報の受信を希望されない場合は、受信されたプロモーション情報の配信解除の操作に従ってください。）特定のサイトでのお客様の行動またはお客様のIPアドレスに基づくお客様の地理的な位置に基づき、関連するマーケティングコミュニケーションをお客様が受信できるようにすることなど、当社のお客様とのコミュニケーションをカスタマイズするために、お客様に関するプロファイルを作成する。違法行為を防止および検知し当社の法的権利を保護または行使する（法的紛争が発生した場合、当社を防御するなど）。

当社はお客様の個人情報をコグニザントグループ企業外の誰にも販売しません。ただし、以下の場合、お客様の個人情報の第三者への開示が必要になることがあります。

他のコグニザントグループ企業：コグニザントはグローバル企業であり、お客様の個人情報は、本プライバシーに関する通知に規定する目的と方法でお客様の個人情報を使用するコグニザントグループ内の他の企業により共有またはアクセスされる場合があります。サービスプロバイダー：当社は、当社のサイトの運営を支援する企業および当社のマーケティングキャンペーンを支援するベンダーなど、当社にサービスを提供する企業にお客様の個人情報を開示します。サービスプロバイダーは、お客様の個人情報を機密扱いにすることが求められ、当社のために行っているサービスを遂行する以外の目的で、お客様の個人情報を使用することは認められていません。適用される法的要件を満たす第三者：法的義務、または司法当局、公共機関もしくは政府機関の決定に従うために必要な場合、または、国家安全保障、法の執行、もしくはその他の公共の利益のために開示が必要な場合、お客様の個人情報の第三者への開示が必要になる場合があります。ビジネスパートナー：特定のソフトウェアおよび関連するサービスなど、お客様に製品およびサービスを提供するのに必要な場合、お客様の個人情報を当社のビジネスパートナーに開示します。事業売却に関連する第三者：当社が資産の売却もしくは譲渡を行う場合、または合併もしくは事業/資産譲渡に関与する場合、その取引の一部として単数または複数の第三者にお客様の個人情報を譲渡する場合があります。お客様の同意を得た第三者：また、お客様が個人情報の共有について個別に同意する場合、当社はお客様の個人情報をその他の第三者と共有する場合があります。

コグニザントの事業のグローバルな性質のため、合法的なビジネス上の理由でお客様の個人情報の移転が必要になる場合には（お客様の個人情報の提供先に関する上記セクションに記載されているように）、お客様の個人情報は様々なコグニザントグループ企業およびその他の第三者の間で共有、開示および移転される場合があります。当該の事業体はお客様の居住国外に所在する場合があります。個人情報の保護レベルは全ての国で同じではありませんが、お客様の個人情報を安全に保つため、当社は本プライバシーに関する通知に記載されている合理的な措置を講じ、対策を実施します。

お客様の個人情報は、適用法に従って、本プライバシーに関する通知に規定される目的（法的、規制、会計または報告の要件を満たす目的を含む）のために合理的に必要な期間に限り保管されます。

コグニザントは、個人情報の不法または不正な処理および偶発的な損失もしくは損害を防ぐために設計された適切な安全対策を実施します。当社のサイトを介して収集されたデータは、かかるデータを定期的にバックアップする当社のISPにより、安全なサーバーに保管されます。

本サイトは13歳未満の子どもを対象として意図されたものではありません。当社は故意に子どもに関するデータを収集することはありません。

お客様の個人情報を修正もしくは当社のデータベースから削除するための権利の行使を希望される場合、またはお客様の個人情報のコピーを要求される場合（法によりこれらの権利が与えられる範囲で）は、SAR@cognizant.comにメールにてご連絡ください。お客様情報の保護のため、ご要望にお応えする前に、お客様の身元を確認する必要がある場合があります。当社はできる限り速やかに、適用法で指定された期間内に返信いたします。適用法に基づき、当社はお客様のご要望を拒否する権利を有します。そのような場合にはお客様にお知らせいたします。

本サイトには、当社と無関係の第三者が管理するサイトを含む、その他のウェブサイトへのリンクが含まれます。コグニザントは、かかるウェブサイトのプライバシー慣行にもコンテンツにも責任を負いません。個人情報を提供する前に、当該のウェブサイトのプライバシーに関する通知をお読みください。当社のサイト上で、または当社のサイトを通じて表明された第三者の意見について、当社は責任を負いません。

当社の処理作業および本プライバシーに関する通知に対する言質についての質問、懸案事項または苦情は、コグニザントのデータ保護担当者DataProtectionOfficer@cognizant.comまでお願いいたします。当社への連絡に加えて、特定の国では、お客様が選択された場合、お客様はお住いの地域のデータ保護当局に苦情を申し立てる権利を有します。

以下の住所宛のお手紙も受け付けております。

コグニザントテクノロジーソリューションズ米国
気付：データ保護担当者
211 Quality Circle, College Station
Texas, 77854
United States of America

お客様の地域の事務所住所宛で、当社のデータ保護担当者へお手紙を頂くこともできます。各地域の事務所の一覧はこちらからアクセス可能な「ワールドワイド」タブで確認いただけます。

当社は本プライバシーに関する通知を適宜変更および更新することがあります。当社のプライバシーに関する通知の変更はこのページに掲載します。

GDPR付属書について

付属書：EU一般データ保護規則、スイス連邦データ保護法、および英国データ保護法のための追加情報（「GDPR付属書」）

本GDPR付属書では、プライバシーに関する通知の本文を補足し、EU一般データ保護規則（「GDPR」）としても知られるEU規則2016/679、スイス連邦データ保護法、および英国データ保護法の対象となる個人情報の処理について説明します。本プライバシーに関する通知の本文とGDPR付属書の間に矛盾がある場合、GPR付属書が優先します。

本プライバシーに関する通知の重要な変更または追加については、お客様に通知し、お客様から頂いた電子メールアドレスまたはその他の適切な手段を使用して、変更された本プライバシーに関する通知のコピーを提供します。

当社のお客様の個人方法の処理に関して質問や懸念事項がある場合、または苦情がある場合は、当社のデータ保護担当者dataprotectionofficer@cognizant.comにご連絡ください。特に、以下に関する質問や懸念事項がある場合は、当社にご連絡ください。

  • 本GDPR付属書、または
  • 当社のサービスを提供するための個人情報の処理などの、クライアントとの関係（当社のクライアント、その従業員および顧客など）

以下の法的根拠に基づく本プライバシーに関する通知の本文で確認される目的のため、適用される法律上許される範囲において、当社はお客様の個人情報を使用します。

同意：お客様が、例えば電話や電子通信手段を介して当社からプロモーションメッセージを受信するために、お客様の個人情報の処理に同意される場合、当社はかかる処理を行うことができます。お客様はいつでも同意を取り消す権利を有します。同意の取り消しは、お客様の同意に基づく従前の処理の合法性に影響を与えません。他の法的根拠が適用される場合、お客様の同意取り消し後でも、当社はお客様の個人情報の処理を継続する権利を有する場合があることをご了承ください。同意の取り消しには、受信されたプロモーション情報の配信停止をご利用ください。契約上の必要性：当社の製品またはサービスの提供のためにお客様と契約を締結する必要がある場合、または当該の契約に基づく当社の義務を履行する必要がある場合。お客様が以下に記載される処理のために個人情報を当社に提供されない場合、当社はお客様にご要望のサービス、製品または情報を提供できない場合があります。当社の合法的な利益：当社は、事業の管理、促進、改善およびリスク管理などの、当社の企業としての合法的な利益のために必要な場合、お客様の個人情報を処理する場合があります。

目的および合法的な利益法的根拠
ホワイトペーパーのコピー、投資家情報、注文処理などの、要望された製品、サービス、および情報の提供契約上の必要性
問い合わせ、質問またはコメントへの返信などの、顧客サポートの提供契約上の必要性
合法的な利益
イベントの企画と参加の許可契約上の必要性
合法的な利益
本プライバシーに関する通知、当社のサイトおよびサービス更新の変更についての情報などの、重要な通知の連絡契約上の必要性
合法的な利益
当社のサイト、製品、サービスおよびマーケティング活動を計画、開発、改善するための分析、市場調査および内部レポートの実行合法的な利益
同意
当社の製品、サービスおよびマーケティングコミュニケーションをカスタマイズするためのユーザープロファイルの作成合法的な利益
同意

電子メール、SMS、電話、郵便および/またはその他同様の通信手段による販売促進メッセージの送信

マーケティング活動および方法に応じて同意または合法的な利益
注：これらの通知の受信を希望されない場合は、受信されたプロモーション情報の配信解除の操作に従って同意を撤回されるか、処理に異議を唱えてください。
違法行為の防止および検知、ならびに当社の法的権利の保護または行使契約上の必要性
合法的な利益

お客様の個人情報の国際移転』の項で詳しく説明したように、当社はお客様の個人情報をお客様の居住国外の国で処理する場合があります。これらの国の中には、欧州経済地域、スイス、および/または英国（該当する場合）と同じレベルのデータ保護を提供していない国もあります。この場合、当社は、例えば欧州委員会（または関連するデータ保護監督当局のいずれか該当する方）が承認したデータ転送のための標準的な契約条項を締結することにより、お客様の個人情報の受信者が適切なレベルの保護を提供することを保証します。

適用法で規定される条件および制限に従うことを条件として、お客様には、当社が処理するお客様の個人情報に関して以下の権利を有します。

当社がお客様の個人情報を処理しているかどうかを確認すること、およびお客様の個人情報のコピーとその処理に関する情報を要求すること。不正確または不完全な個人情報の修正を要求すること。お客様の個人情報の削除またはその処理の制限を要求すること。 当社によるお客様の個人情報の処理に異議を唱えること。お客様が与えた同意を撤回すること。特定の状況下でデータポータビリティを要求すること。該当するデータ保護監督当局に苦情を申し立てること。


適用法で認められる範囲でお客様の権利を行使される場合は、 SAR@cognizant.com宛にメールにてご連絡ください。

お客様の個人情報は、適用法に従って、本プライバシーに関する通知に規定される目的（法的、規制、会計または報告の要件を満たす目的を含む）のために合理的に必要な期間に限り保管されます。

CCPA付属書について

本CCPA付属書は、このプライバシーに関する通知の残りの部分に含まれる情報と統合され、これを補足し、アメリカ合衆国カリフォルニア州に居住し、本サイトにアクセスまたは使用する消費者（以下、「消費者」または「お客様」）にのみ適用されます。本プライバシーに関する通知の本文とカリフォルニア州消費者プライバシー法（「CCPA」）付属書との間に矛盾がある場合、本CCPA付属書が優先します。

本項は、当社が収集するカリフォルニア州の消費者に関する個人情報およびCCPAに基づき当該消費者に与えられる権利に関する詳細について記載しています。

本CCPAで定義される用語は、本通知で使用される場合、同じ意味を有します。

当社は、特定の顧客またはデバイスを直接的または間接的に、識別、関連、記述、参照する、関連付けることが可能な、または合理的に関連付けられる情報（「個人情報」）を収集します。

当社の製品およびサービスについて、直近12ヶ月以内に消費者から収集した個人情報のCCPAカテゴリーを以下に記載します。

  • 個人情報の識別子およびその他のカテゴリー: 氏名および電子メールアドレス、電話番号、居住地域または居住国、言語選択
  • インターネットまたは他の電子ネットワークアクティビティ情報: IPアドレス、デバイス識別情報、オペレーティングシステム、閲覧履歴、検索履歴、およびお客様の本サイトとのやりとりに関する情報
  • 専門的情報: 職業、業種、専門的知識、職業上の肩書、年功序列のレベル、部門または専門知識のレベル


当社では、お客様にお知らせすることなく、追加カテゴリーの個人情報を収集することはありません。

個人情報には以下の情報は含まれません：

  • 政府の記録から公的に入手可能な情報
  • 匿名化または集計された顧客情報


詳細については、本文書内のお客様の個人情報の収集方法をご参照ください。

当社は、お客様が当社のサービスについての情報を得るために、または当社の通知を購読するために、当社に直接上記のカテゴリーの個人情報を提供するときに、お客様が当社のサイトを閲覧しているときに当社のクッキーやその他の技術を通じて間接的に、および広告ネットワーク、データ分析プロバイダー、ソーシャルネットワーク、データブローカーから、上記のカテゴリーの個人情報を収集します。

過去12ヶ月間において、当社は以下のビジネス上の目的で上記のカテゴリーの個人情報を使用しました。

  • 消費者とのコミュニケーション監査
  • セキュリティ上のインシデントの検出、悪意のある、欺瞞的、詐欺的、または違法な活動からの保護、その活動の責任者の起訴
  • 既存の意図された機能を損なうエラーを特定し修復するためのデバッグ
  • 当社の短期間の一時的な利用のため
  • アカウントの維持または提供、顧客サービスの提供、注文および取引の処理または履行、顧客情報の確認、支払処理を含むサービスの履行
  • サービス、製品、およびサイトの質と安全性の確認、維持、改善、更新または向上のための活動の実施


また過去12ヶ月間において、当社はお客様にプロモーションメッセージやカスタマイズされたマーケティングコミュニケーションを提供することを含む、商用目的で上記のカテゴリーの個人情報を使用した場合があります。

これらの情報の受信を希望されない場合は、受信されたプロモーション情報の配信解除の操作に従ってください。

詳細については、本プライバシーに関する通知のお客様の個人情報を収集する理由を参照してください。

当社はお客様の個人情報の提供先に記載されたカテゴリーの第三者に、ビジネス上の目的でお客様の個人情報を開示する場合があります。

また過去12ヶ月間において、当社はお客様にプロモーションメッセージやカスタマイズされたマーケティングコミュニケーションを提供することを含む、商用目的で上記のカテゴリーの個人情報を使用した場合があります。

本CCPAは、個人情報を「販売」する事業者について一定の義務を定めています。本CCPAおよび現在のガイダンスに基づく「販売」の定義に従って、当社はかかる活動に従事しておらず、また過去12ヶ月間においてかかる活動に従事していなかったと考えています。

本CCPAは、お客様の個人情報に関して、お客様に特定の権利を与える場合があります。本項では当社によるお客様の個人情報の処理に関するお客様のCCPA権利について説明します。当社は、CCPA権利の行使についてお客様を差別することはありません。

1. お客様の情報へのアクセス/開示要求

お客様は、当社の過去12ヶ月におけるお客様の個人情報の処理について、特定の情報の開示を要求する権利を有する場合があります。

  • お客様に関して当社が収集した個人情報のカテゴリー
  • お客様に関して当社が収集した個人情報源のカテゴリー
  • 当該の個人情報の収集および共有に対する当社のビジネス上または商業上の目的
  • 当社が当該の個人情報を共有した第三者のカテゴリー
  • 当社がポータブルフォーマットでお客様について収集、使用、および開示した特定の個人情報

2. お客様に関する情報の削除要求

お客様は、特定の例外を条件として、当社がお客様から収集し保管したお客様の個人情報の削除を要求する権利を有する場合があります。

3. お客様の情報の修正要求

お客様は、お客様に関する不正確な個人情報の修正を当社に要求する権利を有する場合があります。

1. 連絡先情報

適用法で認められる範囲でお客様の権利を行使される場合は、 SAR@cognizant.com.宛にメールにてご連絡ください。また、フリーダイヤル1-866-824-4897でCognizant Ethics and Compliance Helplineにお電話することで、お客様の権利を行使することもできます。

2. 消費者身元確認要件

アクセスまたは削除要求に対応する前に、コグニザントは消費者に本人確認を要求します。消費者がかかる要求を直接的に、または下記の認定代理人を通じて提出するかを問わず、消費者の本人確認が求められます。

電子メールで提出された全ての要求について、以下の情報が求められる場合があります。

  • 名前、ミドルネーム（お持ちの場合）、および苗字
  • カリフォルニア州の実際の住所
  • 誕生月/年
  • 有効な電子メールアドレス


当社のフリーダイヤルEthics and Compliance Helplineを通じて提出された全ての要求について、以下の情報が求められる場合があります。

  • 名前、ミドルネーム（お持ちの場合）、および苗字
  • カリフォルニア州の実際の住所
  • 誕生月/年
  • 有効な電話番号
  • 有効な電子メールアドレス（お持ちの場合）


当社は、偽りの場合には偽証罪に問われるという条件で、お客様が、要求の対象である個人情報の本人である消費者、投資家もしくはパートナー、またはその代理人である旨を宣言することをお客様に求める場合があります。

3. お客様の要求の処理方法

当社は10営業日内にお客様の検証可能な要求の受領を確認し、お客様の要求の処理方法に関する情報を提供します。コグニザントは受領から45日内にお客様の要求に対応します。遅延が予想される場合には、コグニザントはお客様に通知し、遅延について説明します。遅延は最大でさらに45日かかる可能性があります。お客様の身元が確認できない場合、当社はお客様の要求の全部または一部を拒否する可能性があります。

4. 認定代理人の使用要件

CCPAは、カリフォルニア州の消費者が「認定代理人」を使用して、当該の消費者に代わりコグニザントに要求を提出することを認めています。お客様が認定代理人の使用を選択した場合、または消費者に代わって要求を提出することを希望する認定代理人である場合、カリフォルニア州の消費者の代理としての認定代理人による要求の受領に先立ち、以下の最小限の手続きが必要になります。

認定代理人からの全ての要求は、「お客様の権利の行使方法」というタイトルの項で特定された方法で提出することができます。さらに、認定代理人は以下の文書の提出が求められます。

法人 – お客様が事業者として活動している場合、以下の文書が必要になります。

  • 設立州の会社存続証明書
  • 各消費者に代わり依頼を行う認定代理人としてお客様を認定する各消費者が署名し、日付を記入した、各消費者の氏名、住所、電話番号、有効な電子メールアドレスを含む承認書


個人 – お客様が個人であり、消費者に代わる認定代理人として活動している場合、以下の文書が必要になります。

  • 消費者が署名した委任状がない場合、当該消費者に代わり依頼を行う認定代理人としてお客様を認定する当該消費者が署名した、当該消費者の氏名、住所、電話番号、有効な電子メールアドレスを含む承認書が必要になります。


消費者の情報の安全とセキュリティのために、認定代理人がコグニザントに提出する要求には、要求に応じるために、消費者との直接的な通信方法（できれば有効な電子メールアドレス）が必要になります。当社は、お客様に代わり行動するための十分な証明を提出していない認定代理人からの要求を拒否する場合があります。

特定のサイトでのお客様の行動またはお客様のIPアドレスに基づくお客様の地理的な位置に基づき、関連するマーケティングコミュニケーションをお客様が受信できるようにすることなど、当社のお客様とのコミュニケーションをカスタマイズするために、お客様に関するプロファイルを作成する。当社のオンラインリソースは、現時点では、Do Not Track信号を受信する際、その慣行を変更しません。「Do Not Track」についての詳細については、https://allaboutdnt.comにアクセスしてご確認ください。

補足通知

コグニザントのプライバシーに関する通知は、当社が主にオフラインの状況でやり取りをするクライアント、ベンダー、ビジネスパートナー、ビジター、マーケティング担当者および他の外部者に関する個人情報の収集と使用に適用されます。

候補者のプライバシーに関する通知は、当社の求人に応募している候補者に関する個人情報の収集と使用に適用されます。

追加の付属書通知

ブラジルLGPD付属書プライバシーに関する通知 (ポルトガル語)は、ブラジル人居住者を対象とし、当社がお客様について収集する個人データおよび本LGPDに基づきお客様に付与される権利に適用されます。