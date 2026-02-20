コグニザントウェブサイトプライバシーに関する通知

1. 連絡先情報



適用法で認められる範囲でお客様の権利を行使される場合は、 SAR@cognizant.com.宛にメールにてご連絡ください。また、フリーダイヤル1-866-824-4897でCognizant Ethics and Compliance Helplineにお電話することで、お客様の権利を行使することもできます。

2. 消費者身元確認要件

アクセスまたは削除要求に対応する前に、コグニザントは消費者に本人確認を要求します。消費者がかかる要求を直接的に、または下記の認定代理人を通じて提出するかを問わず、消費者の本人確認が求められます。

電子メールで提出された全ての要求について、以下の情報が求められる場合があります。

名前、ミドルネーム（お持ちの場合）、および苗字

カリフォルニア州の実際の住所

誕生月/年

有効な電子メールアドレス



当社のフリーダイヤルEthics and Compliance Helplineを通じて提出された全ての要求について、以下の情報が求められる場合があります。

名前、ミドルネーム（お持ちの場合）、および苗字

カリフォルニア州の実際の住所

誕生月/年

有効な電話番号

有効な電子メールアドレス（お持ちの場合）



当社は、偽りの場合には偽証罪に問われるという条件で、お客様が、要求の対象である個人情報の本人である消費者、投資家もしくはパートナー、またはその代理人である旨を宣言することをお客様に求める場合があります。

3. お客様の要求の処理方法

当社は10営業日内にお客様の検証可能な要求の受領を確認し、お客様の要求の処理方法に関する情報を提供します。コグニザントは受領から45日内にお客様の要求に対応します。遅延が予想される場合には、コグニザントはお客様に通知し、遅延について説明します。遅延は最大でさらに45日かかる可能性があります。お客様の身元が確認できない場合、当社はお客様の要求の全部または一部を拒否する可能性があります。

4. 認定代理人の使用要件

CCPAは、カリフォルニア州の消費者が「認定代理人」を使用して、当該の消費者に代わりコグニザントに要求を提出することを認めています。お客様が認定代理人の使用を選択した場合、または消費者に代わって要求を提出することを希望する認定代理人である場合、カリフォルニア州の消費者の代理としての認定代理人による要求の受領に先立ち、以下の最小限の手続きが必要になります。

認定代理人からの全ての要求は、「お客様の権利の行使方法」というタイトルの項で特定された方法で提出することができます。さらに、認定代理人は以下の文書の提出が求められます。

法人 – お客様が事業者として活動している場合、以下の文書が必要になります。

設立州の会社存続証明書

各消費者に代わり依頼を行う認定代理人としてお客様を認定する各消費者が署名し、日付を記入した、各消費者の氏名、住所、電話番号、有効な電子メールアドレスを含む承認書



個人 – お客様が個人であり、消費者に代わる認定代理人として活動している場合、以下の文書が必要になります。

消費者が署名した委任状がない場合、当該消費者に代わり依頼を行う認定代理人としてお客様を認定する当該消費者が署名した、当該消費者の氏名、住所、電話番号、有効な電子メールアドレスを含む承認書が必要になります。





消費者の情報の安全とセキュリティのために、認定代理人がコグニザントに提出する要求には、要求に応じるために、消費者との直接的な通信方法（できれば有効な電子メールアドレス）が必要になります。当社は、お客様に代わり行動するための十分な証明を提出していない認定代理人からの要求を拒否する場合があります。