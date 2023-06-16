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Cognizant Skygrade
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クラウドのライフサイクル全体にわたるマルチクラウド管理

Cognizant® Skygrade™は、クラウドプラットフォームとアプリケーションのモダナイゼーション、マイグレーション、管理を簡素化します。コグニザントのプラットフォームは、よりスピーディーかつ効率的にクラウド環境を実現し、マルチクラウドやエッジ資産全体の管理をシンプルにします。 

クラウド環境全体にわたってビジネス価値をシームレスに提供

多くの企業は、モダナイゼーションとクラウド導入の取り組みを別々に行ってきたため、ITインフラとアプリケーションのエコシステムが分断されています。AIOpsを融合させてクラウド環境全体を統合的に管理できれば、将来の競争優位性を確立する上で重要な鍵となります。

マイグレーションの加速

クラウドネイティブのモダナイゼーションを加速させるソリューションにより、移行リスクを軽減し、より充実した機能と戦略的なソリューションを実現します。

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クラウド機能へのアクセス

クラウドエコシステムと相乗効果を生み出すクラウドネイティブな方法でアプリケーションを構築し、クラウドプロバイダが提供する新しいサービスや機能を最大限に活用します。

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リスクの軽減

高度な自動化とコグニザントのAIOpsでリスクを軽減。コンテナ化されたアプリケーションのスケーリング、レジリエンス、オブザーバビリティ機能を活用します。

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包括的なクラウド管理

継続的なマルチクラウド管理とガバナンスにより、セキュリティ、パフォーマンス、レジリエンス、コストの最適化を初期段階から保証します。

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コグニザントができること

確かな専門知識

厳選されたソリューション・アクセラレータ、ツール、専門知識のライブラリを提供します。迅速かつ効率的なビジネス価値の創造を支援し、簡素化と持続可能性を促進します。

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オープンな相互運用を実現

すべての主要なアプリケーション、インフラ、ツール環境に接続できるモジュール設計により、投資の価値を最大化します。

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絶え間ない進化

運用データのフィードバックに基づいてエンジニアリングを段階的に自動化させるサービスを提供します。

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今すぐクラウドネイティブに

クラウドを初めてご利用になる場合でも、すでにマイグレーションに着手している場合でも、当社の専門家がクラウド体験の最適化を支援します。

ご相談ください

Cognizant Skygradeを実際に体験できる機会もご提供しています。お問い合わせをお待ちしています。

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