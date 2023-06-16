クラウドのライフサイクル全体にわたるマルチクラウド管理
Cognizant® Skygrade™は、クラウドプラットフォームとアプリケーションのモダナイゼーション、マイグレーション、管理を簡素化します。コグニザントのプラットフォームは、よりスピーディーかつ効率的にクラウド環境を実現し、マルチクラウドやエッジ資産全体の管理をシンプルにします。
業界に特化したソリューションと専門性
Belcanが航空宇宙・防衛分野の課題解決を支援します。
ビジネスの生産性・効率性の最大化を支援します。
製造業における競走優位の再構築。
顧客中心のソリューションで成長を加速。
プロセスと戦略の合理化で競争優位性を維持。
多くの患者により優れた治療体験を提供するためのソリューション。
アジリティと成長を促進するデジタルソリューション。
DXにより、アジリティとパフォーマンスに優れたよりインテリジェントな企業を構築。
IoT、機械学習、ブロックチェーンといった最新テクノロジーで競合優位性を確立。
教育テクノロジーとITソリューションを活用した学習体験のパーソナライゼーションンにより、学習の価値を高める。
顧客ロイヤルティを高め、長期的な関係を構築し、収益性の向上につなげる。
スケーラブルなITソリューションと生成AIの導入で、自動車業界の変革を加速。
従来の購買体験を、没入感のある魅力的な体験に変革。
顧客との継続的な関係を維持するための戦略でデジタルカルチャーを構築。
リアルタイムのコンテキストデータに基づく意思決定を実現するコグニザントのデジタルソリューション。
より多くのエネルギーオプションを提供し、コスト削減と顧客満足度向上へとつなげる。
ビジネス成果に直結するデータ & AIソリューションで、目に見える効果を生み出します。
リスクを軽減しながら、デジタルかつパーソナライズされたオンライン保険体験を求める顧客の期待に応える。
顧客満足度の向上とコスト削減を実現するデジタル戦略の構築。
深い業界専門知識で未来に向けた成長を支援。
Belcanが、柔軟性を備えたカスタムソリューションについて解説します。
分断されたAIパイロット導入を、本番運用レベルのエージェントネットワークへと転換するソリューション
AIでチャンスを価値に変える。
インダストリアル・エッジAIの価値を最速で実現。
AI ライフサイクル全体で高い整合性を維持。
企業のパフォーマンスを次のレベルへ
分断されたAIパイロット導入を、本番運用レベルのエージェントネットワークへと転換するソリューション
大規模展開を見据えた、インテリジェントで、コネクテッドかつ自律的な次世代ソリューション
オペレーションの強化と効率向上を支援します。技術的負債を解消し、将来を見据えたアプリケーション・モダナイゼーション・サービスを提供します。
Cognizant Moment™で未来の従業員および顧客体験を最適化。
業務効率の向上、コスト最適化、製品開発の迅速化を実現。
インテリジェントなオーケストレーション、プラットフォーム統合、戦略的パートナーシップを通じて、オペレーションを変革
AI対応のIPAで、企業全体のプロセス・人材・インサイトをつなげます。
ビジネス変革を支える、拡張性と効率性に優れたクラウドソリューション
エンタープライズグレードの加速: AI導入におけるラストマイルの優位性
大きなビジョンを現実の成果へと導く、確かな専門性でさらなる成長を支えます。
AI主導の先制防御で、サイバー脅威に先手を打つ
AI主導のデジタルエンジニアリングでイノベーションを加速
インテリジェンスで、イノベーションを牽引
実績ある次世代ソリューションで、よりセキュアで価値重視のビジネスを実現。
企業の変革を後押しするAIのインサイト
フライホイール戦略で、モダナイゼーションを成功へ導く
堅牢なエージェントを構築するために必要な技術力を強化
優れたAIリーダーシップと導入体制との間にあるギャップを解消。
隔月発行のニュースレターで、AIの最新情報をご覧ください。
コグニザントのエキスパートが、いち早く機会を察知し、変化に先んじるためのアドバイスを提供します。
業界に特化したソリューションと専門性
Belcanが航空宇宙・防衛分野の課題解決を支援します。
ビジネスの生産性・効率性の最大化を支援します。
製造業における競走優位の再構築。
顧客中心のソリューションで成長を加速。
プロセスと戦略の合理化で競争優位性を維持。
ブルーエコノミーを推進するテクノロジーで効率性と持続可能性を向上。
多くの患者により優れた治療体験を提供するためのソリューション。
アジリティと成長を促進するデジタルソリューション。
DXにより、アジリティとパフォーマンスに優れたよりインテリジェントな企業を構築。
IoT、機械学習、ブロックチェーンといった最新テクノロジーで競合優位性を確立。
教育テクノロジーとITソリューションを活用した学習体験のパーソナライゼーションンにより、学習の価値を高める。
顧客ロイヤルティを高め、長期的な関係を構築し、収益性の向上につなげる。
スケーラブルなITソリューションと生成AIの導入で、自動車業界の変革を加速。
従来の購買体験を、没入感のある魅力的な体験に変革。
顧客との継続的な関係を維持するための戦略でデジタルカルチャーを構築。
新たな成長をもたらす製品・サービス・プロセスの革新の戦略策定。
リアルタイムのコンテキストデータに基づく意思決定を実現するコグニザントのデジタルソリューション。
より多くのエネルギーオプションを提供し、コスト削減と顧客満足度向上へとつなげる。
ビジネス成果に直結するデータ & AIソリューションで、目に見える効果を生み出します。
リスクを軽減しながら、デジタルかつパーソナライズされたオンライン保険体験を求める顧客の期待に応える。
顧客満足度の向上とコスト削減を実現するデジタル戦略の構築。
深い業界専門知識で未来に向けた成長を支援。
Belcanが、柔軟性を備えたカスタムソリューションについて解説します。
分断されたAIパイロット導入を、本番運用レベルのエージェントネットワークへと転換するソリューション
AIでチャンスを価値に変える。
インダストリアル・エッジAIの価値を最速で実現。
AI ライフサイクル全体で高い整合性を維持。
企業のパフォーマンスを次のレベルへ
分断されたAIパイロット導入を、本番運用レベルのエージェントネットワークへと転換するソリューション
大規模展開を見据えた、インテリジェントで、コネクテッドかつ自律的な次世代ソリューション
オペレーションの強化と効率向上を支援します。技術的負債を解消し、将来を見据えたアプリケーション・モダナイゼーション・サービスを提供します。
Cognizant Moment™で未来の従業員および顧客体験を最適化。
業務効率の向上、コスト最適化、製品開発の迅速化を実現。
インテリジェントなオーケストレーション、プラットフォーム統合、戦略的パートナーシップを通じて、オペレーションを変革
AI対応のIPAで、企業全体のプロセス・人材・インサイトをつなげます。
ビジネス変革を支える、拡張性と効率性に優れたクラウドソリューション
エンタープライズグレードの加速: AI導入におけるラストマイルの優位性
AI主導の先制防御で、サイバー脅威に先手を打つ
AI主導のデジタルエンジニアリングでイノベーションを加速
インテリジェンスで、イノベーションを牽引
実績ある次世代ソリューションで、よりセキュアで価値重視のビジネスを実現。
企業の変革を後押しするAIのインサイト
フライホイール戦略で、モダナイゼーションを成功へ導く
堅牢なエージェントを構築するために必要な技術力を強化
優れたAIリーダーシップと導入体制との間にあるギャップを解消。
隔月発行のニュースレターで、AIの最新情報をご覧ください。
コグニザントのエキスパートが、いち早く機会を察知し、変化に先んじるためのアドバイスを提供します。
Cognizant® Skygrade™は、クラウドプラットフォームとアプリケーションのモダナイゼーション、マイグレーション、管理を簡素化します。コグニザントのプラットフォームは、よりスピーディーかつ効率的にクラウド環境を実現し、マルチクラウドやエッジ資産全体の管理をシンプルにします。
多くの企業は、モダナイゼーションとクラウド導入の取り組みを別々に行ってきたため、ITインフラとアプリケーションのエコシステムが分断されています。AIOpsを融合させてクラウド環境全体を統合的に管理できれば、将来の競争優位性を確立する上で重要な鍵となります。
クラウドを初めてご利用になる場合でも、すでにマイグレーションに着手している場合でも、当社の専門家がクラウド体験の最適化を支援します。
Cognizant Skygradeを実際に体験できる機会もご提供しています。お問い合わせをお待ちしています。
コグニザントより後日改めてご連絡差し上げます。なお、お問合せ内容によっては、お返事に時間がかかる場合がございますので予めご了承ください。
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