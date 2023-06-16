Cognizant Skygrade

クラウド環境全体にわたってビジネス価値をシームレスに提供

多くの企業は、モダナイゼーションとクラウド導入の取り組みを別々に行ってきたため、ITインフラとアプリケーションのエコシステムが分断されています。AIOpsを融合させてクラウド環境全体を統合的に管理できれば、将来の競争優位性を確立する上で重要な鍵となります。