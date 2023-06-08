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オーストラリアの損害保険会社の次世代デジタル保険金請求業務を設計する 【第2回】(2)

保険金請求プロセスの生産性向上

ミドルオフィスおよびバックオフィスでのプロセスは従来、複雑で冗長なもので、アジャスターと査定者は負荷の大きなタスクを手作業で行う。デジタルテクノロジーとＡＩの到来に、インシュアテックソリューションの登場が重なって、保険会社には、保険金請求プロセス全体のさらなる生産性向上を図るチャンスがもたらされた。

たとえば、

案件の割り当て、単純な保険金請求の処理、インボイスや見積書、支払の検証を自動化するＡＩソリューション

ブロックチェーンおよびスマートコントラクトに基づく保険金請求の処理と自動化

リモート査定を可能にするライブコラボレーションツール、リモート業務用ドローン、損害／事故をリモートでシミュレーションするためのＡＲ／ＶＲなどのデジタルソリューション

修理／復旧／交換の査定、ＩＲＳ（Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ）

ＦｌｏｏｄＭａｐなどのデータベース、オンライン／ソリューションメディアのようなビッグデータソースなどのデータアグリゲータ。これらは、準備金積み立て、補償ガイドライン、保険金見積もりなどのデータ主導型機能を可能にする

インシュアテックソリューションが成長すると、次に、このようなテクノロジーの採用に際し、構築するか、購入するか、それともパートナー提携するかという問題が生じる。保険会社は、社内のデジタルソリューションと市販のインシュアテックソリューションを融合したデータ消費レイヤーをつくるべきだ。

新しい保険金請求エコシステムでは、ネイティブのセンサー、カメラ、テレマティクスデバイスから得られたデータは、自動データアクセスを提供する。自動化されたＦＮＯＬ（Ｆｉｒｓｔ Ｎｏｔｉｃｅ Ｏｆ Ｌｏｓｓ：初回損害通知）が、引き続き、事故に関する詳しい事実を知らせる。さらに、保険会社は、適切なコンピューティングツールを使って、保険金請求の大部分の法的責任の判断、損害評価、および決済の自動化を実現することができる。

おわりに

以上、オーストラリアの損害保険会社の次世代保険金請求への重要で価値のある三つの取り組みについて詳しく紹介した。次回は次世代の保険金請求プロセスの可能性について紹介する予定である。