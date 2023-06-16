AI Builder

エージェント型AIの時代が、すべてを変える デジタル化以降、自律型AIは企業変革における最大の好機です。知的能力の限界という制約を取り払い、これまで手の届かなかった新たなビジネス機会の扉を開きます。 自律型AIをうまく活用できる企業は、これまでとは次元の異なる規模とスピードで事業を展開できるようになります。一方、活用が遅れた企業は構造的に不利な立場に置かれ、AI活用を加速させた競合に対して限られたリソースで戦わざるを得なくなります。 ただし、その価値を大規模に引き出すには、既存のプロセスやワークフローを根本から再構築する必要があります。また、AIの本来の能力を、制御・監査・拡張が可能な運用基盤へと組み込むエンジニアリングも不可欠です。現時点でもAIから大きな価値を引き出すことはできます。しかしその活用は、依然として限定的にとどまっています。