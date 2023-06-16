品質管理・保証サービス

継続的な自動化とテスト



ビジネスのスピードに合わせた迅速な提供自動化されたテスト、環境、データを統合することでアジャイル開発とDevOpsにおけるリリースサイクルを加速し、リスクを早期に特定し、整合性およびブランドを保護します。完全に自動化されたゼロタッチかつAIドリブンなテストにより、開発と同時に機能をリリースすることができます。AIベースのインテリジェントなテスト自動化ボットとコグニザントの継続的なテストプラットフォームを活用しています。

ロボット支援によるテスト自動化

接続されたデバイスは頻繁に更新されるため、デバイス上のエンドユーザーのアクションのテストを自動化することは不可欠です。ロボット支援によるテスト自動化により、時間と場所を問わず自動化されたテストを提供します。ロボット (COBOT、または「コラボレーティブボット」)は、QA自動化フレームワークを使用して、完全に自動化された物理的およびデジタルなエンドツーエンドテストを実行します。ARB、Automa、Rethink Roboticsとのパートナーシップによりこのサービスを提供しています。

SMARTな検証と妥当性確認

検証と妥当性確認 (V&V)は、市場投入を遅らせる時間と労力のかかるプロセスです。コグニザントが提供するSMART V&Vは、ライフサイエンスやその他の規制業界において、ソフトウェアの品質と安全性を向上させ、規制遵守の迅速化を支援します。SMART V&Vが提供するAIドリブンなプラットフォームにより、すべてのITシステムと製品がリアルタイムで規制コンプライアンス要件を満たすことが可能になります。このプラットフォームは、自動化とAI技術を活用することで、コンプライアンス要件を満たしたソフトウェアの継続的な提供を可能にします。