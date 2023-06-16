品質管理・保証サービス
テクノロジーがより高度で複雑になるにつれて、有効性の確保とリスク対応の基盤となるのは品質システムです。エクスペリエンス、プロセス、アプリケーション、データ、プラットフォーム全体にわたって、包括的で効果的かつ再現性のある品質保証サービスを提供します。
コグニザントのロボット支援によるテスト自動化
ロボット工学の急速な進歩に伴い、品質およびコンプライアンステストのスピードと規模は飛躍的に高まっています。コグニザントのロボット支援によるテスト自動化は、エンドユーザーがデジタルおよび物理的な商品やサービスから最大限の価値を引き出せるようにすることで、業界に変革をもたらしています。
コグニザントが提供するサービスの重点分野
次世代ビジネス向けの品質サービス
コグニザントQE&Aは、ネットワーク社会で成功を収めるために必要な品質をスピーディーに提供します。コグニザントは、あらゆる産業の1,000社を超える企業にグローバルサービス展開しており、QA (Quality Assurance) における先進的なリーダとして認識されています。企業に向けて「最初から最適な品質」と次世代のQEソリューションを提供しています。
ビジネスの中核を保護
ビジネスプロセス保証
デジタルへの移行に際して、ブランドはビジネスのスピードに合わせてプロセスを効率化し、ビジネスの根幹を保護する必要があります。コグニザントのビジネスプロセス保証ソリューションは、コアITのエンドツーエンドの品質とコンプライアンスを保証する、業界に特化した効率重視のアプローチを提供し、ブランドを保護します。このソリューションにより、ビジネスプロセス、システムのレジリエンス、コンプライアンスへの準拠、業務の即応性を保証します。
安全で簡素化されたマイグレーションを保証
システムモダナイゼーション保証
マイグレーション、モダナイゼーション、およびトランスフォーメーションプログラムにおいて、意図されたモダナイゼーションの結果を保証します。企業がアプリのモダナイゼーションを検討している場合には、構造化されたQAアプローチに従って、マイグレーションコストを抑え、システムの故障を回避します。
システム・モダナイゼーション・サービスの一環として、API、マイクロサービス、アプリケーション技術プラットフォーム向けの統合自動化プラットフォーム、ボット主導の予測QA、および包括的なテストフレームワークを提供します。
クラウドプラットフォーム保証
コグニザントは、Cognizant Unified Cloud Assurance Studioと幅広いパートナーエコシステムを活用して、クラウド移行、クラウドネイティブ・アプリケーション、クラウドベースのプラットフォーム展開に際して、「最初から最適な品質」を提供します。製品担当部署の構成推奨に基づいて、ESA、CMS、CRMなど、クラウドインフラストラクチャへのCOTS (既製品) 製品の導入を行います。
24X7の自動化とAIドリブン・テスト
継続的な自動化とテスト
ビジネスのスピードに合わせた迅速な提供自動化されたテスト、環境、データを統合することでアジャイル開発とDevOpsにおけるリリースサイクルを加速し、リスクを早期に特定し、整合性およびブランドを保護します。完全に自動化されたゼロタッチかつAIドリブンなテストにより、開発と同時に機能をリリースすることができます。AIベースのインテリジェントなテスト自動化ボットとコグニザントの継続的なテストプラットフォームを活用しています。
ロボット支援によるテスト自動化
接続されたデバイスは頻繁に更新されるため、デバイス上のエンドユーザーのアクションのテストを自動化することは不可欠です。ロボット支援によるテスト自動化により、時間と場所を問わず自動化されたテストを提供します。ロボット (COBOT、または「コラボレーティブボット」)は、QA自動化フレームワークを使用して、完全に自動化された物理的およびデジタルなエンドツーエンドテストを実行します。ARB、Automa、Rethink Roboticsとのパートナーシップによりこのサービスを提供しています。
SMARTな検証と妥当性確認
検証と妥当性確認 (V&V)は、市場投入を遅らせる時間と労力のかかるプロセスです。コグニザントが提供するSMART V&Vは、ライフサイエンスやその他の規制業界において、ソフトウェアの品質と安全性を向上させ、規制遵守の迅速化を支援します。SMART V&Vが提供するAIドリブンなプラットフォームにより、すべてのITシステムと製品がリアルタイムで規制コンプライアンス要件を満たすことが可能になります。このプラットフォームは、自動化とAI技術を活用することで、コンプライアンス要件を満たしたソフトウェアの継続的な提供を可能にします。
CX投資のROIを向上
カスタマーエクスペリエンスを保証 (CXA)
現在のデジタル時代において、顧客はよりパーソナライズされた優れたサービスの迅速な提供を求めています。CXAは、卓越したエクスペリエンスの提供とブランド価値の向上を支援します。コグニザントは、組織全体でCXの目標を統合し、クラス最高のQA手法で高品質なデジタル製品を提供できるよう支援します。また、ビジネス、マーケティング、ITの各指標を使用して定量的な成果を可視化できるようサポートします。コグニザントのCXZダッシュボードでは、パフォーマンス、アクセスビリティ、センチメント分析、その他の指標を確認できます。これにより、CXの状況を把握し、データドリブンな意思決定を行うことができます。
さらなる成長に向けて
コグニザントの品質管理・保証サービスは、お客様のビジネスの推進を支援します。スピード、スケール、インテリジェンス、効率性の向上により、より安全で価値中心のビジネスの構築を実現します。
コグニザントのサービスは、人、知的財産、プロセスによって支えられています。短期間でより優れた結果を達成するために、迅速なサービス提供を図っています。
ソフトウェアエンジニアリング: 新たな価値創造のエンジン
開発速度が上位25%の組織の成長速度は、下位25％の組織の成長速度の4〜5倍にも及びます。エンジニアリング能力は、業績向上に直結します。競合優位性を維持するためにも、エンジニアリングのケイパビリティを強化することは不可欠と言えます
最新提言
アナリストによる評価
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最新のデジタルテクノロジーを活用することで、持続的な成長を実現することができるとコグニザントは信じています。お問い合わせをお待ちしています。
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