当社は世界中の自動車メーカーと協働し、セキュリティ分野において20年以上のサービス提供実績があります。当社のエンドツーエンドのセキュリティソリューションの多くは、AWS、Google、Microsoftといったパートナー企業が提供する主要なクラウドプラットフォームを利用しています。組織のセキュリティ・エコシステムをあらゆる角度から検証し、オペレーション、工場フロア、サプライチェーン・プロセスを包括的に保護します。

Cognizant Mobility

自動車メーカーとサプライヤーは、現在および将来にわたって、車両とサブシステムへのサイバー攻撃を防ぐ必要があります。Cognizant Mobilityはセキュリティの課題を解決します。当社の自動車およびセキュリティ専門家チームは、車両のセキュリティを確保し、電子サブシステムおよび部品への脅威を処理するためのソリューション開発を続けています。セキュリティの専門家チームの経験とベストプラクティスに裏打ちされた幅広いサービスを提供しています。