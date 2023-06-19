自動車
成果重視
当社の実績
私たちは、自動車業界にとって最大の難問を解決します。貴社が抱える課題をお聞かせください。
自動車業界のエコシステム
製品の市場投入を加速させる多彩な自動車向けデジタルソリューション
車両技術
自動車メーカーの先行開発部門やTier1サプライヤーと協力し、車載システムの概念設計、開発、検証を行います。ソフトウェアファーストに向け、モデルベース開発・検証プロセスを改善するアプリケーション/プロダクトライフサイクル管理（ALM/PLM）システム開発を支援します。
当社は、ソフトウェア製品サービスとアクセラレータ基盤を幅広く提供しており、迅速な市場投入、優れたユーザーエクスペリエンスの創造、製品の継続的な進化を実現します。提供ソリューション:
- 製品アーキテクチャ
- DevOpsプロセス
- ラピッドプロトタイピングとUX
- ソフトウェア開発
- 製品テストとインテグレーション
- インフラストラクチャ管理
- コンサルティングとトレーニング
コネクテッドカーは今やいたるところに存在し、自動車メーカーはそのデータの新たな活用方法を模索しています。コグニザントのCar360を通して、テレマティクス機能の確立、コネクテッドカー向けクラウドプラットフォームの展開、収益化戦略の提案などを支援します。
また、カーシェアリング、フリート管理、会話型AIといったコネクテッドサービスアプリも開発しています。
当社のノウハウを活かし、電気自動車（EV）メーカーや車載電池メーカーにおける製品の開発や市場投入を高速化します。
また、EV需要の変動に対応するためのバックエンドシステムを構築して、電力会社や充電スタンド事業者を支援します。
E/Eアーキテクチャの完全開発
将来、最新の自動車開発の鍵となるのは、電気・電子部品です。当社は、車体、シャシー、電子システムの開発から、電気システムの包括的な開発・統合まで、車両開発のあらゆる側面を支援します。当社の専門知識を活かし、モビリティ、安全性、快適性、機能性の向上を実現します。
アジリティを最優先に、ベンチマーク、E/Eアーキテクチャ開発、システム・インテグレーションを使用して、最高水準の茶寮開発を実現します。提供サービス:
- 機能の安全性
- MBSE
- 組込みハイパフォーマンス・コンピューティング
- AIベースの試験
- アダプティブバックミラー
- ハイウェイパイロット
- プロセスパラシュート
- 機能の安全性
エンタープライズテクノロジー
財務･会計、カスタマーケア、ロジスティクス管理など、自動車メーカーにおける業務運営の自動化を支援します。Digital Finance as a Service や Risk Analyticsなどのソリューションを通じて、コンプライアンスを確保しながら経費を削減。また、当社のグローバル拠点を最大限に活用し、24時間体制の多言語サポートを提供します。
貴社の基幹業務プロセスをスマートかつ効率的に実行できるようサポートします。成功事例：デジタルファクトリーソリューションを通して、組立工程のパーツ不足を防止し、EV車など新製品ラインの旧態依然としたバリューストリームを転換するとともに、サプライチェーンの「見える化」と「コントロールタワー」を導入。
当社は世界中の自動車メーカーと協働し、セキュリティ分野において20年以上のサービス提供実績があります。当社のエンドツーエンドのセキュリティソリューションの多くは、AWS、Google、Microsoftといったパートナー企業が提供する主要なクラウドプラットフォームを利用しています。組織のセキュリティ・エコシステムをあらゆる角度から検証し、オペレーション、工場フロア、サプライチェーン・プロセスを包括的に保護します。
Cognizant Mobility
自動車メーカーとサプライヤーは、現在および将来にわたって、車両とサブシステムへのサイバー攻撃を防ぐ必要があります。Cognizant Mobilityはセキュリティの課題を解決します。当社の自動車およびセキュリティ専門家チームは、車両のセキュリティを確保し、電子サブシステムおよび部品への脅威を処理するためのソリューション開発を続けています。セキュリティの専門家チームの経験とベストプラクティスに裏打ちされた幅広いサービスを提供しています。
- ペネトレーションテスト: 組込み型、クラウド、OT
- 脆弱性スキャン
- リプレイ攻撃対策
- ファジング対策
- メッセージインジェクション対策
- スニッフィング/スプーフィング対策
ハードウェアベースのセキュリティ
現在の高度な自動運転システムにより、ハードウェアベースのセキュリティの重要性は劇的に高まっています。コントロールユニットを暗号化により保護できないと、自社および顧客を危険に晒すことになります。当社では、セキュリティの専門家チームがハードウェア、クラウド、および暗号化に関する総合的な知識とスキルを活用しています。
Cognizant Mobilityは、大企業がDevOpsを適切に導入できるようサポートします。コグニザントのDevOpsのスペシャリストは、Cognizant Mobility、クラウド、DevOpsダッシュボードに、長年にわたり開発を続けてきたツールとベストプラクティスを組み合わせることにより、アプリケーションをサービスモジュールに分割します。その結果、クラウドサービスを介して、スケーラブルなアプリケーションを完全に実装することが可能になります。
カスタマーエクスペリエンス
クリエイティブ･コンテンツやアセットマネジメントを通して、貴社のマーケティング活動を強化します。当社のグローバル･デジタルコンテンツ･ファクトリは、スケーリング、効率化、コスト削減、市場投入の高速化を実現。また、デジタルアセットマネジメント･プラットフォームにより、マーケティング資料の保存、管理、安全なアクセスが可能となり、分散して存在する多くのユーザーに対応できる柔軟性と安全性を提供します。
パーソナライズされた販売･サービス体験を提供できるよう、OMEやディーラーを支援します。ソリューションの一例として、自動車販売管理を自動化･効率化して顧客体験の向上を目指すデジタルマーケティング･プラットフォームがあります。当社のキャンペーン管理･分析ソリューションを通して消費者が購買プロセスのどの段階にいるかを判断し、ターゲットを絞ったオファーを生成して販売につなげます。
ビジネスインテリジェンス
新着の出版物
オートモーティブ･マネジメント
リーダーシップ
まずはご相談ください
過去から学び未来を見据えてお客様にサービスを提供する、これは重責を担うコミットメントです。しかしながら、今日の新たなデジタルケイパビリティは広範にわたり、さらなる成長を続けています。
貴社のビジネスに自動車デジタルソリューションをどう活用できるか、私たちにご相談ください。