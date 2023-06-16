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コンサルティング
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ビジネスのさらなる進化を実現する専門性

コグニザントのコンサルティングサービスは、お客様のビジネスを未来へと導くお手伝いをいたします。エンタープライズプロセス、テクノロジー、トランスフォーメーションに関する私たちの業界専門知識を駆使すれば、組織を再構築し、実践的な手順に従って大きなビジョンを実現することができます。
どのような未来が待っていても、顧客と従業員のニーズに応えるビジネスを構築できるよう力強くサポートいたします。

最新提言

生成AIの価値を拡大
CXOs are under pressure to understand how generative AI can benefit the business. Here’s a guide to ensuring optimal use of this powerful technology.
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リフトアンドシフトBPOの隠された課題

リフトアンドシフトBPOには、多くの人が考えている以上に多くの変更管理が必要です。ここでは、移行を成功させるための4つの戦略をご紹介します。

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Abstract tech connections
急がれる電力網のモダナイゼーション

たとえ経済が不安定な時代であっても、ユーティリティ企業は、分散型発電と再生可能エネルギーを採用し、将来に備える必要があります。

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A girl running beside a solar grid holding a bunch of balloons in her hand
銀行危機から見えてくるオンボーディングとは？

銀行危機で明らかになった顕著な課題: 新規顧客をいかに迅速に取り込むか？

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woman handing a bag to another woman
銀行業務で新たに注目されている流動性管理

銀行危機と金利上昇の中、流動性水準をより頻繁かつ積極的に可視化することが最優先事項となっています。

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man and woman in a meeting
包括的な視点で銀行のALMリスクを捉える

銀行危機は、銀行の資産・負債管理業務を厳格化する必要性を浮き彫りにしました。

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florist handling flowers
あなたの銀行はM&Aの機会をつかむ準備ができているだろうか？

M&Aが鈍化傾向にある今こそ、銀行は、買収と売却の成功に向けて体制を整えるべきです。

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skyscrapers
小売業者にとって、不確実性は「好機」をもたらすプラス材料となります。

景気に左右されることなく、小売業界がデジタル投資を続けなければならない4つの理由とは？

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Photo of a woman checking the price tag in a retail store

戦略を実現する実践的なソリューション

未来に対応するには、大胆な発想と実践的な知識を独自に組み合わせることが必要です。起業家精神を持つコグニザントのコンサルタントが、専門的なソリューション設計と実用的なガイダンスで、皆様のさらなる前進をサポートいたします。業務の不確実性とデジタルトランスフォーメーションの間のギャップを埋めるために、私たちの業界専門知識、人間中心のソリューション設計、および実践経験をご活用ください。
トップクラスのビジネスアドバイザリースキル、深い業界知識、さまざまな業界や市場で長年培ってきた経験を活かし、最先端の機能を活用するための従業員のスキル向上や、未来にふさわしいモダンエンタープライズへの変革を支援します。
各種コミュニケーション、メディア＆テクノロジー・サービス

コグニザントの業界専門知識

コグニザントの業界エキスパートは、さまざまな分野での設計と戦略において数十年の経験を有しています。特に、市場分析、ビジネス構築、運用モデル、業界固有のワークフロー設計といった分野に精通しており、特定分野のエキスパートが各分野や関連業界のプロジェクトで培ったベストプラクティスを提供します。

銀行・金融サービス

顧客が24時間体制の銀行サービスや正確な口座情報へのアクセスを期待する場合、競争優位性を維持することは難しくなります。顧客を組織の中心に据えた戦略とソリューションによって、非効率なプロセスを合理化し、ビジネスを成長へと導きます。

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Customer making a purchase at a stall
ヘルスサイエンス

新たなヘルスケアエコシステム構築には、多くの課題が伴います。コグニザントは、ITエコシステムの最新化を通じて円滑な統合を実現し、より強力な成長基盤を構築します。

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Doctor in hospital holding baby’s foot
通信、メディア & テクノロジー

パーソナライズされたCXの設計とオペレーションの合理化により、インサイトを収益化し、利益目標を達成することができます。

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People working in a call center
製品・リソース

コグニザントは、デジタルテクノロジーによる業界の変化が進む中、企業がテクノロジーの最先端に立ち、顧客とのつながりを維持するための支援を行います。

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Child looking in a refrigerator

サービス領域

テクノロジーの近代化

私たちの変革的なコンサルティングサービスは、テクノロジーをイネーブラとして、顧客の皆様が最重要課題を特定・解決できるよう支援します。皆様のチームが未来の技術チームになるためのスキル向上を支援します。

変革管理

ビジネス・ステークホルダーと緊密に連携し、非常に効果的なプログラムを編成することで、モダンエンタープライズへの発展を支援します。エンドツーエンドの総合的なトランスフォーメーションを設計・促進します。

エンタープライズプロセス

市場投入までの時間を短縮し、成長を促進するために、実績のあるプロセス最適化の手法を用いて、皆様のビジネス環境を積極的に再構築します。

ケーススタディ

Bell Media、ストリーミングサービスを高速化
Bell Media、ストリーミングサービスを高速化

Bell Mediaの競争力を維持し、拡大する顧客需要に対応するため、ストリーミング・プラットフォームの機能を強化し、迅速に展開。厳しい製品スケジュールを守りつつ、製品リリースのスピードと質を向上させました。

A family of four enjoying time together

評価

コグニザント、「Consulting Magazine’s Best Firms to Work For 2023」に選出
コグニザント、ビジネスコンサルティングサービスにおけるリーダーの評価を獲得

コグニザントは、「Business Consulting Services in the 2023 ISG Provider Lens™ Digital Business Enablement and ESG Services report」におけるリーダーに選出されました。本レポートでは、構造化思考のコンサルティング、買収に焦点を置いた成長戦略、複雑なデジタルコンサルティング・プロジェクトにおけるコグニザントの強みが評価されています。

詳細はこちら
ISG Provider Lens logo
HFS、特別レポートでコグニザントのコンサルティング実績を評価

アドバイザリー重視のデリバリーモデルに対する企業需要への対応、コンサルティング・プレイブック、大手企業のCXOレベルとのエンゲージメント、多機能運用モデルとのエンゲージメントへの注力、すべてのディスカッションにおいてITリーダーとビジネスリーダーとの連携を重視していることなどが評価されました。

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HFS logo
Forbes、「America’s best consulting firms in 2023」にコグニザントを選出

この年間ランキングは、10,000人以上の経営コンサルティング企業幹部と1,200人以上のクライアントが過去4年間に協業した経営コンサルタントを評価した回答に基づいて、2つの独立した調査によって決定されたものです。

詳細はこちら
Forbes logo

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最新のデジタルテクノロジーを活用することで、持続的な成長を実現することができるとコグニザントは信じています。お問い合わせをお待ちしています。

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