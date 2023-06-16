多くの企業の価値は、センサーからデバイス、グリッド、車両フリート、店舗、研究室、そしてフィールドサービスに至るまで、物理的な世界で生まれ、あるいは失われます。コグニザントは、これらの環境にコンテキスト（業界特有の業務知識と現場理解）を組み込み、状況に応じて応答できるものへと変えます。エッジにインテリジェンスを実装することで、システムが状況を把握し、重要な情報を見極め、リアルタイムで行動できるよう支援します。 これはAIにとって最も難しい局面です。物理環境において失敗は、単なるユーザー体験の低下ではなく、安全事故、コンプライアンス違反、あるいは生産ラインの停止につながります。物理世界におけるAI構築には、モデルの性能だけでなく、エンジニアリングの規律が求められるのです。 コグニザントはAI Builderとして、デバイスと組み込みエンジニアリングから、エッジからクラウドまでのプラットフォーム、IoT / OT統合、データエンジニアリングとAI、セキュリティと安全性の制御、そして運用サービスまでを包括的に提供します。これにより、生のデータを、的確かつ統制のとれたリアルタイムのアクションへと転換します。