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フィジカルAI
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ビジネスの現場に、インテリジェンスを実装

多くの企業の価値は、センサーからデバイス、グリッド、車両フリート、店舗、研究室、そしてフィールドサービスに至るまで、物理的な世界で生まれ、あるいは失われます。コグニザントは、これらの環境にコンテキスト（業界特有の業務知識と現場理解）を組み込み、状況に応じて応答できるものへと変えます。エッジにインテリジェンスを実装することで、システムが状況を把握し、重要な情報を見極め、リアルタイムで行動できるよう支援します。
これはAIにとって最も難しい局面です。物理環境において失敗は、単なるユーザー体験の低下ではなく、安全事故、コンプライアンス違反、あるいは生産ラインの停止につながります。物理世界におけるAI構築には、モデルの性能だけでなく、エンジニアリングの規律が求められるのです。
コグニザントはAI Builderとして、デバイスと組み込みエンジニアリングから、エッジからクラウドまでのプラットフォーム、IoT / OT統合、データエンジニアリングとAI、セキュリティと安全性の制御、そして運用サービスまでを包括的に提供します。これにより、生のデータを、的確かつ統制のとれたリアルタイムのアクションへと転換します。

実社会で機能するAIを構築するために必要なこと

安全性と信頼性は、あれば良いものではなく、必須の条件です。
Safety and trust icon
レイテンシー、信頼性、規制要件が、あらゆる設計判断を左右します。
Latency and reliability icon
複雑性は、モデル単体にとどまらず、ハードウェア、ソフトウェア、運用、ライフサイクル全体へと及びます。
Complexity icon

加速はすでに始まっている

当社の調査レポート 『New work, new world 2026』によると、物理的な業務領域におけるAIの活用範囲は3倍以上に拡大しています。ビジョンAI、自律型AI、マルチモーダルAIが、デジタルインテリジェンスを現実のオペレーションへと拡張させており、物理的産業全体における「目に見える加速」を牽引しています。

例: 輸送

6%から25%

AIの影響度は2023年に上昇し、2032年に15%とされていた予測を上回りました。

例: 建設

4% から 12% へ

AIの影響度は2023年に上昇し、2032年に7％と見込まれていた予測を前倒しで上回りました。

フィジカルAI: インサイトを実行へつなげる

フィジカルAIは今、大きな転換期にあります。インテリジェンスが実世界で安全かつ確実に機能することが求められています。本リーダーシップ視点の記事では、Vibha Rustagi氏が、なぜ規模の拡大の段階で破綻が生じるのか、そして本番運用レベルのフィジカルAIシステム構築に必要なエンジニアリングの規律について解説しています。

製造業の新時代: フィジカルAIの実践活用

Vijay Narayan氏とVibha Rustagi氏が、AIの加速によって現代の製造業が直面する普遍的な課題と新たな機会について考察します。レガシーモダナイゼーション、IoT、デジタルツイン、エージェント型AI、自律型工場の未来に加え、何が機能し、何が失敗し、その理由は何かといった、リーダーとしての貴重な教訓についても率直に語っています。

エンジニアの枠を超えて: AIによるデジタルツインの民主化

CognizantのIoT部門責任者であるAnuj Seth氏と、アストンマーティン・アラムコのCOOであるBen Fitzgerald氏が、デジタルツインが業界をどのように変革しているのかを語ります。F1における効率化や工場の高速化から、心臓ツインやエージェント型デジタルツインといった医療分野の革新まで、幅広いテーマを取り上げています。

コグニザントのソリューション

企業がAIの構想段階から実運用における確かな成果へと移行できるよう、コグニザントはライフサイクル全体を通じて支援します。実社会の環境で求められる安全性、信頼性、ガバナンスを確保しながら、構想・設計からフィジカルAIシステムの構築、接続、運用、展開までを包括的にサポートします。

Neuro® Edge

シリコンやデバイスから、アプリケーション、ビジネスソリューションに至るまで、エッジAIのバリューチェーン全体を強化します。接続性が限られる環境でも、AIが迅速かつ高いレジリエンスと信頼性を持って即時に判断・動作できるよう支援します。

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Image depicting data transfer between two chip boards
スマート製品

コネクテッドでセキュアかつソフトウェア定義型の次世代製品を、ライフサイクル全体にわたって開発。イノベーションを加速させ、ユーザー体験を向上させるとともに、製品の進化と拡張を可能にします。

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Tiny glowing cybernetic fairy drones that look like bees, lit up in pink and hovering over plants
インテリジェント・オペレーション

AI、IoT、自動化を活用し、製造現場からグリッドに至る複雑なオペレーションをモダナイズ。資産パフォーマンスの向上、コスト削減、レジリエンス強化を実現するとともに、大規模環境におけるリアルタイムかつインテリジェントな意思決定を可能にします。

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High precision robot arms at work nside a brightly lit electronics factory
インテリジェント・オートモーティブ＆モビリティ

継続的に進化する、ソフトウェア定義型かつコネクテッドなモビリティを実現。規制や安全性が重視される環境においても、車両の迅速な市場投入、安全性向上、そして継続的な適応を支援します。

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A highway at night with blurred traffic, indicating high speed motion
スマートフィールドサービス

インテリジェンスを現場の実行力へ転換。レイテンシー、安全性、実環境条件が重要となる現場において、対応速度の向上、従業員の生産性向上、サービス信頼性の強化を実現します。

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Aerial view of an offshore oil rig against a sunset sky
エンタープライズ向けGIS・地理空間ソリューション

複雑な物理ネットワークに空間インテリジェンスを組み込み、インフラ集約型産業におけるより優れた計画策定、迅速な対応、そしてより効率的な最適化を実現します。

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Rugged landscape with jagged peaks
サステナビリティ

AI戦略によって、サステナビリティへの取り組みを実運用レベルで実現。排出量削減、資源効率の向上、そしてよりレジリエントで循環型のオペレーションを可能にします。

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Green sea turtle swimming above colorful plastic waste on ocean floor
安全性とミッションクリティカルなシステムを支えるエンジニアリング

規制対応や高い信頼性が求められるシステム環境において、安全かつ確実に機能するフィジカルAIを実現。航空宇宙・防衛、公共分野をはじめとするミッションクリティカルな領域で、複雑なオペレーションを支援します。

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A spinning, brightly lit top-like object

顧客事例

製造

リアルタイムOEE分析により、4億ドル超の価値創出を可視化

製造

リアルタイムOEE分析により、4億ドル超の価値創出を可視化

コグニザントは、ある大手航空宇宙メーカーのグローバル拠点において、リアルタイムのOEE（総合設備効率）自動追跡システムの導入を支援。このソリューションにより、これまで見過ごされていた10％以上の潜在的な効率ギャップを可視化し、3年間で1,600万ドルの設備投資抑制効果が見込まれています。

Closeup view of a radiator fan

半導体

SDVプラットフォーム

半導体

SDVプラットフォーム

コグニザントは、グローバル半導体企業によるコネクテッドサービスプラットフォームの高度化を支援。クラウドおよびデバイスに依存しないアーキテクチャを通じて、コスト削減と、100万台以上の車両におけるソフトウェア定義型車両イノベーションの拡大を実現しました。

Circuit board

製造

リアルタイム3Dシミュレーションにより、工場モデリングを6倍高速化

製造

リアルタイム3Dシミュレーションにより、工場モデリングを6倍高速化

コグニザントは、グローバル気候変動対策ソリューションメーカーにおいて、NVIDIA Omniverseを活用した工場シミュレーションのモダナイゼーションを支援。これにより、10倍のスケーラビリティ実現に向けた基盤を構築するとともに、レイアウト検証を強化し、44拠点にわたるインテリジェントオートメーションの基盤整備を実現しました。

SDVプラットフォームの開発加速を30〜35％向上
パートナーシップと事業統合

世界水準のテクノロジーエコシステム

戦略的なグローバルパートナーシップと選択的な事業統合により強化された当社のIoTおよびエンジニアリングポートフォリオは、業界特有の業務知識と現場理解、差別化されたケイパビリティ、実績あるアクセラレータ、そして業界を横断するスケールメリットをもたらし、確かな成果創出を加速させます。

これらの総合力は、製品設計、自動車工学、産業オートメーション、地理空間インテリジェンス、そしてクラウドからエッジまでのソリューションなど多岐にわたり、組み込みシステム、AI、製品ライフサイクル・プラットフォームを網羅しています。これらを統合することで、より迅速なイノベーションと開発プロセスの合理化を実現し、複雑なエンジニアリング上の課題解決と事業規模の拡大を可能にします。

パートナーシップ
事業統合
Belcan logo
Mobica logo
ESGMobility logo
Bright Wolf logo
TQS Data Intelligence logo
Zenith Technologies logo
スポットライト

Belcanの参画により、航空宇宙、防衛、および高度製造業における当社のエンジニアリング能力はさらに強固なものとなりました。Belcanが長年にわたり築いてきたイノベーションの伝統、深いドメインリーダーシップ、そして信頼に裏打ちされたデリバリー能力を強みに、ミッションクリティカルな業界における高信頼・高精度なエンジニアリングプログラムを、迅速かつ確実に支援します。

Belcan logo

すべてのシグナルに、あらゆる環境で、即応する。

デバイスからグリッド、フィールドサービスまで、コンテキストがすべてを変える。コグニザントは、現場のオペレーションにリアルタイムのインテリジェンスを組み込み、本番環境に必要な安全性・コンプライアンス・エンタープライズグレードの信頼性を備えた運用を実現します。

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