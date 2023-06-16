フィジカルAI
多くの企業の価値は、センサーからデバイス、グリッド、車両フリート、店舗、研究室、そしてフィールドサービスに至るまで、物理的な世界で生まれ、あるいは失われます。コグニザントは、これらの環境にコンテキスト（業界特有の業務知識と現場理解）を組み込み、状況に応じて応答できるものへと変えます。エッジにインテリジェンスを実装することで、システムが状況を把握し、重要な情報を見極め、リアルタイムで行動できるよう支援します。
これはAIにとって最も難しい局面です。物理環境において失敗は、単なるユーザー体験の低下ではなく、安全事故、コンプライアンス違反、あるいは生産ラインの停止につながります。物理世界におけるAI構築には、モデルの性能だけでなく、エンジニアリングの規律が求められるのです。
コグニザントはAI Builderとして、デバイスと組み込みエンジニアリングから、エッジからクラウドまでのプラットフォーム、IoT / OT統合、データエンジニアリングとAI、セキュリティと安全性の制御、そして運用サービスまでを包括的に提供します。これにより、生のデータを、的確かつ統制のとれたリアルタイムのアクションへと転換します。
実社会で機能するAIを構築するために必要なこと
加速はすでに始まっている
当社の調査レポート 『New work, new world 2026』によると、物理的な業務領域におけるAIの活用範囲は3倍以上に拡大しています。ビジョンAI、自律型AI、マルチモーダルAIが、デジタルインテリジェンスを現実のオペレーションへと拡張させており、物理的産業全体における「目に見える加速」を牽引しています。
コグニザントのソリューション
企業がAIの構想段階から実運用における確かな成果へと移行できるよう、コグニザントはライフサイクル全体を通じて支援します。実社会の環境で求められる安全性、信頼性、ガバナンスを確保しながら、構想・設計からフィジカルAIシステムの構築、接続、運用、展開までを包括的にサポートします。
顧客事例
パートナーシップと事業統合
世界水準のテクノロジーエコシステム
戦略的なグローバルパートナーシップと選択的な事業統合により強化された当社のIoTおよびエンジニアリングポートフォリオは、業界特有の業務知識と現場理解、差別化されたケイパビリティ、実績あるアクセラレータ、そして業界を横断するスケールメリットをもたらし、確かな成果創出を加速させます。
これらの総合力は、製品設計、自動車工学、産業オートメーション、地理空間インテリジェンス、そしてクラウドからエッジまでのソリューションなど多岐にわたり、組み込みシステム、AI、製品ライフサイクル・プラットフォームを網羅しています。これらを統合することで、より迅速なイノベーションと開発プロセスの合理化を実現し、複雑なエンジニアリング上の課題解決と事業規模の拡大を可能にします。
パートナーシップ
事業統合
最新提言
すべてのシグナルに、あらゆる環境で、即応する。
デバイスからグリッド、フィールドサービスまで、コンテキストがすべてを変える。コグニザントは、現場のオペレーションにリアルタイムのインテリジェンスを組み込み、本番環境に必要な安全性・コンプライアンス・エンタープライズグレードの信頼性を備えた運用を実現します。