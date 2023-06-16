AIによるモダナイゼーション
数十年にわたる運用データ、ドメイン固有のワークフロー、そして日常的に使用されているシステムの中に組み込まれた組織の知見など、ビジネスにおいてAIを価値あるものにするインテリジェンスは、すでに社内に存在しています。問題は、それらの知見が、共有を前提に設計されていないレガシーアーキテクチャの中に埋もれている点にあります。
コグニザントはAI Builderとして、企業のコア基盤をAIネイティブな基盤へと再構築し、コンテキストデータ、業務プロセスのシグナル、業界固有の知見を解き放ちます。これにより、汎用型AIの能力をエンタープライズレベルへと高めます。さらに、大規模な運用に不可欠なガバナンス、ガードレール、監査可能性を確保します。
こうしたモダナイゼーションは、その先に続くすべての基盤となります。エージェント型ワークフロー、自律的なオペレーション、そして損益に直結する測定可能な確かな成果へと、道が開かれていくのです。
次なる成長を支える、フルスタックモダナイゼーション
コグニザントのアプローチは、深い業界の専門知識、独自のプラットフォーム、そしてAIネイティブなエンジニアリングを組み合わせたものです。モダナイゼーションは単に技術的負債を減らすだけでなく、ビジネスを力強く支えるインテリジェントな基盤を構築します。
レガシーの制約から、測定可能なビジネス成果へ
AIを活用してモダナイゼーションを戦略的に加速し、企業固有のコンテキストに基づいて設計することで、目に見える確かな成果が得られます。市場投入までの期間短縮、サービス提供コストの削減、そしてAIが導き出した知見に基づき即座に行動できる運用上のアジリティが実現します。 。
モダナイゼーションによるAI価値の最大化
レガシーシステムには、まだ活用されていないインテリジェンスが埋もれています。既存アーキテクチャに閉じ込められたワークフロー、データシグナル、意思決定パターンの一つひとつが、本来はAI主導の成果創出を支えるコンテキストとなり得るものです。コグニザントの専門家は、そのコンテキストを解放し、ビジネスに必要なAIネイティブ基盤の構築を支援するとともに、投資から成果創出までのプロセスを加速させます。