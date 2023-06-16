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AIによるモダナイゼーション
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レガシーシステムには、AIが必要とする業界特有の業務知識と現場理解（コンテキスト）が蓄積されています。しかし、AIはそこにアクセスできません。

数十年にわたる運用データ、ドメイン固有のワークフロー、そして日常的に使用されているシステムの中に組み込まれた組織の知見など、ビジネスにおいてAIを価値あるものにするインテリジェンスは、すでに社内に存在しています。問題は、それらの知見が、共有を前提に設計されていないレガシーアーキテクチャの中に埋もれている点にあります。
コグニザントはAI Builderとして、企業のコア基盤をAIネイティブな基盤へと再構築し、コンテキストデータ、業務プロセスのシグナル、業界固有の知見を解き放ちます。これにより、汎用型AIの能力をエンタープライズレベルへと高めます。さらに、大規模な運用に不可欠なガバナンス、ガードレール、監査可能性を確保します。
こうしたモダナイゼーションは、その先に続くすべての基盤となります。エージェント型ワークフロー、自律的なオペレーション、そして損益に直結する測定可能な確かな成果へと、道が開かれていくのです。
クラウドネイティブで、拡張性と適切なガバナンスを備えたシステムへのモダナイゼーションは、AIネイティブなスピードと成果を実現するための重要な基盤です。
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次なる成長を支える、フルスタックモダナイゼーション

コグニザントのアプローチは、深い業界の専門知識、独自のプラットフォーム、そしてAIネイティブなエンジニアリングを組み合わせたものです。モダナイゼーションは単に技術的負債を減らすだけでなく、ビジネスを力強く支えるインテリジェントな基盤を構築します。
Cognizant Skygrade™

アプリケーションをクラウドネイティブへモダナイズ

メインフレームモダナイゼーション

AIを活用したエンドツーエンドのメインフレームモダナイゼーション

Cognizant Ignition™

データを変革し、ビジネスインテリジェンスを実現

Cognizant Neuro IT Ops

ITサービス運用の最適化

レジリエントなIT運用

エージェント型AIで障害とダウンタイムを削除

Cognizant Flowsource™

AI主導のデジタルエンジニアリングでイノベーションを加速

レガシーの制約から、測定可能なビジネス成果へ

AIを活用してモダナイゼーションを戦略的に加速し、企業固有のコンテキストに基づいて設計することで、目に見える確かな成果が得られます。市場投入までの期間短縮、サービス提供コストの削減、そしてAIが導き出した知見に基づき即座に行動できる運用上のアジリティが実現します。 。

バンキング

レガシーカード管理システムのモダナイゼーションを50％加速

バンキング

レガシーカード管理システムのモダナイゼーションを50％加速

お客様と協力して Cognizant® Flowsource™ を活用し、250以上のビジネスフローを自動化。これにより、ビジネスルールの抽出精度を75%向上させるとともに、開発者のドキュメント作成工数を大幅に削減しました。

A female looking at her monitor screen.

バンキング

市場投入までの時間を50%短縮

バンキング

市場投入までの時間を50%短縮

プロダクト主導型のエンジニアリングモデルへの移行を主導し、MVPのローンチを従来の数ヶ月から数週間へと短縮。基幹系システムの変革において価値創出を加速させ、1,050万ドルにのぼる価値を生み出しました。

Aerial view of skyscrapers.

メディア& エンタテインメント

カスタマーエクスペリエンスを向上させるとともに、ITコストを35％削減

メディア& エンタテインメント

カスタマーエクスペリエンスを向上させるとともに、ITコストを35％削減

Flowsource™およびNeuro® IT Operationsを活用してレガシー配信プラットフォームのモダナイゼーションを実施。2,400万ドルの収益拡大と、開発者生産性の16％向上を実現しました。

A young man looking at movie catalog on his laptop.

小売

受注処理能力を5倍に向上

小売

受注処理能力を5倍に向上

コグニザントは、Skygrade™を活用してメインフレームベースの受注管理システムを刷新し、市場投入までの時間を40％短縮するとともに、サプライチェーンプロセスを30％高速化しました。

A mobile phone scanning over a handheld POS device.

専門家によるアドバイス

生成AIとエージェント型AIが企業にもたらす変革

コグニザントとGoogle Cloudによるアプリケーションモダナイゼーションウェビナーのショート動画では、Tia Eady氏とJohn Bacon氏が、生成AIとエージェント型AIが企業運営にもたらす変革について、実践的な視点から解説しています。

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ソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）全体を支える生成AI

コグニザントとGoogle Cloudによるアプリケーションモダナイゼーションウェビナーのショート動画では、Tia Eady氏が、生成AIがソフトウェア開発サイクルのあらゆるフェーズをどのように高度化できるのかについて解説しています。

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AI投資のROI測定: より効果的な投資を実現するフレームワークと指標

コグニザントとGoogle Cloudによるアプリケーションモダナイゼーションウェビナーのショート動画では、John Bacon氏が、構造化された指標や実践的なフレームワークを用いて、企業がAIイニシアティブのROIをどのように評価できるのかについて解説しています。

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エージェント型AIとは？ インテリジェントエンタープライズの次なる時代を定義する

コグニザントとマイクロソフトによるアプリケーションモダナイゼーションウェビナーのショート動画では、Tia Eady氏とEve Psalti氏が、エージェント型AIの本質と、それが現代の企業にとってなぜ重要なのかを解説しています。

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コグニザントとマイクロソフト: エージェント型AIの変革に向けた両社の共同アプローチ

コグニザントと Google Cloudによるアプリケーションモダナイゼーションウェビナーのショート動画では、Tia Eady氏とEve Psalti氏が、両社がどのように連携してエージェント型AIの未来を推進しているのかを紹介しています。

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コグニザントは、「Everest Group Application Development Services for AI Applications PEAK Matrix® Assessment 2025」において、「リーダー」の評価を獲得しました。

今回の評価は、AIを主軸とした包括的なソフトウェアエンジニアリングおよびコンサルティング能力、深い業界知識の統合、知的財産やパートナーエコシステムへの継続的な投資を反映したものです。あらゆる業界においてエンドツーエンドのデジタル変革プロジェクトを完遂し、お客様の成功を支援してきた確かな実績が、この評価に裏打ちされています。

詳細はこちら
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コグニザントは、 2025年Gartner® Magic Quadrant™ のカスタムソフトウェア開発の分野において、「リーダー」の評価を獲得しました。

当社は、この評価が、お客様のビジネス価値創出を加速するAIネイティブなデジタルエンジニアリングにおける当社の強みを示すものだと考えています。コグニザントは、深い業界知見と、ISO認証を取得した責任あるAIフレームワークを組み合わせることで、倫理性、拡張性、成果創出を重視したイノベーションを世界中のお客様に提供しています。

Gartner.comでレポートを読む
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モダナイゼーションによるAI価値の最大化

レガシーシステムには、まだ活用されていないインテリジェンスが埋もれています。既存アーキテクチャに閉じ込められたワークフロー、データシグナル、意思決定パターンの一つひとつが、本来はAI主導の成果創出を支えるコンテキストとなり得るものです。コグニザントの専門家は、そのコンテキストを解放し、ビジネスに必要なAIネイティブ基盤の構築を支援するとともに、投資から成果創出までのプロセスを加速させます。

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