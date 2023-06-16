AIによるモダナイゼーション

数十年にわたる運用データ、ドメイン固有のワークフロー、そして日常的に使用されているシステムの中に組み込まれた組織の知見など、ビジネスにおいてAIを価値あるものにするインテリジェンスは、すでに社内に存在しています。問題は、それらの知見が、共有を前提に設計されていないレガシーアーキテクチャの中に埋もれている点にあります。 コグニザントはAI Builderとして、企業のコア基盤をAIネイティブな基盤へと再構築し、コンテキストデータ、業務プロセスのシグナル、業界固有の知見を解き放ちます。これにより、汎用型AIの能力をエンタープライズレベルへと高めます。さらに、大規模な運用に不可欠なガバナンス、ガードレール、監査可能性を確保します。 こうしたモダナイゼーションは、その先に続くすべての基盤となります。エージェント型ワークフロー、自律的なオペレーション、そして損益に直結する測定可能な確かな成果へと、道が開かれていくのです。