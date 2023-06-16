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クラウドソリューション
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クラウドソリューションによるビジネス成果の達成

私たちが暮らす世界と同じように、クラウドやクラウドと接続するすべてのものは常にイノベーションの渦中にあります。コグニザントはクラウドの専門知識、深い業界知識、パートナーシップを結集して、統合、自動化、管理を支援し、イノベーションと成長の促進に貢献します。

ビジネス成果とROIの向上

100%

SLAの遵守

99.9%

プラットフォームの稼働時間

71%

構築時間の短縮

60%

クラウド利用コストの最適化

40%

インフラストラクチャとソフトウェアライセンスのコスト削減

マルチクラウド環境を最大限に活用

クラウド変革を計画している段階でも、最適とは言えないクラウド環境で運用している場合でも、Cognizant® Skygrade™はビジネス価値とクラウドネイティブアーキテクチャの価値を引き出します。

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Why it’s better to be ‘cloud-smart’ than ‘cloud-first’

Cloud smart means finding the right balance of public, private or hybrid cloud that benefits your business the most.

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Digital interface cloud

コグニザントのサービス

クラウドで未来に対応

インフラとアプリケーション全体のモダナイゼーションを推進して従来のコアを変革し、クラウドを最新ビジネスプラットフォームとして活用することで、持続可能なアジリティとイノベーションの向上を支援します。

クラウドについて何から始めればよいのでしょうか？コグニザントのアドバイザリサービスは、クラウド戦略やテクノロジーの近代化ロードマップの構築から、概念実証、イネーブルメント、最適化まで、クラウドへの移行を一貫して支援します。ソリューションだけでなく、ソリューションをサポートするために必要な人材やチームの構築にも重点を置いたサービスを提供しています。

クラウドコンピューティング環境におけるDevOpsプラクティスに必要なツールとリソースを提供します。コラボレーション、自動化、継続的なデリバリを重視したDevOpsソフトウェア開発手法により、より迅速で信頼性の高いソフトウェアリリースを実現できるよう支援します。

強固で信頼性の高いクラウドインフラストラクチャの構築を支援します。ランディングゾーン、ネットワーク構成、セキュリティプロトコル、IDおよびアクセス管理、コンプライアンスおよびガバナンスポリシーなど、必要不可欠な構成要素を提供します。

完全な可観測性、自動化、コスト管理、AI運用により、クラウドの最大活用を支援する幅広いソリューションとケイパビリティを提供します。さまざまなプラットフォームオプション、ツール、ブループリント、プロフェッショナルサービスを組み合わせたソリューションにより、独自のプラットフォームを実装が可能になります。また、コグニザントの独自ソリューションや共有サービスを利用することもできます。

変革を加速させ、クラウドが持つ価値と可能性を最大限に引き出します。移行が長期的なモダナイゼーションへの足がかりとなるリフトアンドシフトであっても、クラウドネイティブとコンテナ化への完全な転換であっても、企業がITに集中することなく、イノベーション、投資機会、成長に集中できるよう支援します。

クラウドイニシアティブを最適化するためには、パブリッククラウドに適した運用手順とプラクティスを定義する必要があります。コグニザントは、デリバリ、チューニング、最適化、クラウドパフォーマンスを管理し、最適化されたワークロードを確保するために必要なFinOps可観測性を提供します。

ハイブリッドクラウドは、オンプレミス、エッジ、Amazon、Microsoft、Googleなどのパブリックプロバイダを統合することで、クラウド環境の運用を一元化し、クラウド体験をニーズに合わせてカスタマイズし、管理を容易にします。

インフラストラクチャ・マネージドサービス (IMS) は、プライベート/ハイブリッドクラウドまたは従来型および専用環境でホストされている重要なビジネスアプリケーション向けに、包括的なITインフラ運用サービスを提供します。また、業界固有のビジネス成果に合わせた生成AIとフレームワークを通じて、レガシーITインフラから最新ITインフラへのエンドツーエンドのトランスフォーメーションサービスも提供しています。

パートナーと付加サービス

インテリジェント・ワークスペース

職場とコラボレーションを変革し、優れた従業員体験を実現します。

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クラウドセキュリティ

堅牢でシームレスなセキュリティーサービスで組織を守ります。

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インテリジェントエッジ

エッジでほぼリアルタイムで実用的な意思決定を可能にするための強力なアナリティクスを使用して成果を達成します。

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デジタルインサイト

深い分析と機械学習により、ビジネスユーザーがインサイトと価値を生み出せるよう支援します。

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アナリストによる評価

マルチクラウド

ISG Provider Lens: MultiCloud Public Services 2023—Leader

IT運用

Avasant Radarview: Intelligent ITOps Services 2023—Leader

アプリケーションサービス

Everest Peak Matrix: Oracle Cloud Application Services 2023—Leader

AIサービス

Everest Peak Matrix: Artificial Intelligence Services 2023—Leader

マネージドサービス

Avasant Radarview: Data Center Managed Services 2023—Leader

パートナーサービス

ISG Provider Lens: ServiceNow Ecosystem Partners 2023—Leader

Cognizant cloud expertise

コグニザントのハイパースケーラービジネスグループは、主要なクラウドプロバイダとの提携を通じて、フルスタックのスキルと機能を提供します。実績豊富なチーム、ソフトウェア、プラットフォームを結集し、ビジネスの成長を可能にする安全なクラウドソリューションを提供しています。

Cloud partner awards

共通する顧客の未来を形成するために、パートナーとの緊密な提携関係を構築しています。共にプロセスを再構築し、エクスペリエンスを変革することで、顧客中心の成果を実現します。最新のパートナーシップアワードの一部をご紹介します。

Amazon Web Services

- AWS Global GSI partner of the year for migrations

- AWS Global GSI partner of the year for migrations—Life Sciences

- AWS Migration partner of the year—Greater China Region

AWS Partner logo
Microsoft

2023 Partner of the Year 

- Intelligent Automation Award—Winner

- Healthcare and Life Sciences Award—Finalist

- Low code application development award—Finalist

- Modern Endpoint Management Award—Finalist

- MVP Industry Solutions GSI/Advisory Award—Finalist

Microsoft partner
Google Cloud

2023 Partner of the Year

- Services—Australia

- Services—UK & Ireland

- Talent Development—EMEA

- Data Management 

Google Cloud data management

ご相談ください

最新のデジタルテクノロジーを活用することで、持続的な成長を実現することができるとコグニザントは信じています。お問い合わせをお待ちしています。

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