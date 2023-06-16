クラウドソリューション

クラウドについて何から始めればよいのでしょうか？コグニザントのアドバイザリサービスは、クラウド戦略やテクノロジーの近代化ロードマップの構築から、概念実証、イネーブルメント、最適化まで、クラウドへの移行を一貫して支援します。ソリューションだけでなく、ソリューションをサポートするために必要な人材やチームの構築にも重点を置いたサービスを提供しています。