レポート

最新のAIと雇用に関する調査により、AIによる変化は、3年前の想定を上回る広がりとスピードで進んでいることが明らかになりました。現在、当初の予測より6年早く、全職種の93％が何らかの形でAIの影響を受ける可能性があるとされています。