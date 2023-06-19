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ファーマコビジランス
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規制遵守を成長の促進につなげる

ファーマコビジランス (PV) は、バリューチェーン全体にインテリジェンスを統合することで、成長の可能性を引き出します。
コグニザントのファーマコビジランスソリューションは、患者様の安全性とコンプライアンスを確保すると同時に、多数の情報源から安全データをリアルタイムで収集および統合するためのソリューションで、複数の大手製薬企業に利用されています。しかし、さらなる収益向上のためには、ファーマコビジランスプロセス全体にわたって高度な認識技術と分析を活用する必要があります。その結果、スタッフがリスクをより正確に発見して軽減することや、新たな兆候を発見することが可能になり、医薬品開発の拡大につながります。。​
コグニザントは、ファーマコビジランスプロセスのギャップを特定し、解決するための戦略実施を支援します。さらに、ファーマコビジランスを単なる作業から成長要因へと変革する人工知能（ AI ）、分析、ブロックチェーン、クラウドソリューションなど、高度で適切なデジタル・テクノロジーの選択と実装を支援します。
ビジネス向けライフサイエンスソリューションの詳細をご覧ください。
デジタルオペレーションサービス
デジタルオペレーションサービス

コグニザントのデジタルオペレーションは、患者の安全性プロセスを地域全体に素早く展開し、変化を管理する支援を提供します。そのため、より価値の高いビジネスに集中して取り組むことが可能になります。

ビジネスコンサルティングサービス
ビジネスコンサルティングサービス

サービスには、創薬コストを削減するためのベストプラクティス、リスク管理の最新要件、ファーマコビジランスの短期的なギャップ分析と長期戦略に関するロードマップコンサルティングが含まれます。

ITインテグレーションサービス
ITインテグレーションサービス

コグニザントは、製品の安全性バリューチェーン全体で最適な商用オフザシェルフ（COTS）およびカスタムデジタルソリューションを獲得できるように支援します。

事前構築されたフレームワーク
事前構築されたフレームワーク

コグニザントのソリューションアクセラレータは、プロセスの評価、安全分析の評価およびプロセス移行モデルの使用を通して、最もコスト効率の高いリソースの活用を支援し、迅速な成果達成に貢献します。

Pharmacovigilance and Complaint Management Operations—Services PEAK Matrix® Assessment 2021

コグニザントは、市場への影響力とビジョン、サービス提供能力が評価され、Everest Groupの「2021 Pharmacovigilance and Complaint Management Operations Services PEAK Matrix® Assessment」において、業界リーダーの1社に位置付けられました。

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Everest group
ライフサイエンスマネジメント

リーダーシップ

新村穣

常務執行役員 金融・ライフサイエンス事業統括

新村穣

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最新のデジタルテクノロジーを活用することで、持続的な成長を実現することができるとコグニザントは信じています。お問い合わせをお待ちしています。

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