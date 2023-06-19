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製薬会社 & バイオテクノロジー企業
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大手企業は、デジタルソリューションを活用して、最適な業務環境を構築しています。

コグニザントは、世界最大手の製薬会社やバイオテクノロジー企業にサービスを提供しています。変化し続ける厳しい規制に対応しながら、より革新的な医薬品を低コストで迅速に市場投入し、グローバル規模でサプライチェーンを管理するためのサポートを提供します。
ライフサイエンスエコシステム

具体的なソリューション

デジタル時代に向けた変革を実現するスマートなソリューションパッケージ

コグニザントの情報学サービスは、創薬への取り組みを促進し、患者の健康成果の向上を支援します。コグニザントは、リエンジニアリングおよびコンサルティングサービス、ラボの自動化サービス、バイオマーカー研究とナレッジプロセスアウトソーシングなどのサービスを提供し、創薬ライフサイクル全体の取り組みを強化します。

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コグニザントは、最新のデジタルテクノロジーを駆使して、労働集約型の臨床試験プロセスを自動化し、臨床開発ライフサイクル全体の効率性向上を支援します。

業界およびテクノロジーコンサルティングのエキスパートが、以下のサービスを提供します。

  • 川上（製造業）と川下（小売業）業務間のワークフロー最適化。
  • 臨床試験プロセスの迅速化に向けプラットフォームとプロセスを統合。
  • トランザクションおよび成果ベースの価格設定と資金調達モデルを利用した研究予算の最適化。
  • パートナーとステークホルダーが保有する詳細な情報に基づく戦略的な意思決定の促進。
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ライフサイエンス業界において、グローバル規模でコンプライアンスを遵守するためには、多額のコストと労力を必要とします。コグニザントの法令遵守ソリューションは、業界標準への対応を支援します。独立検証サービス、法令遵守のためのアプリケーションの開発、専門的なコンサルティングサービスを提供します。また、情報セキュリティ管理、システム検証、電子記録・署名に重点を置いたベストプラクティスを提供します。

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医薬品およびバイオテクノロジー製品の安全性と有効性の確保は、ライフサイエンス企業にとっての最重要課題です。コグニザントは、多くの情報源から安全データをリアルタイムで収集および統合するソリューションを提供し、あらゆる問題に対応できるよう支援します。

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保険会社との良好な関係を維持するためには、保険会社のニーズを確実に満たすことが重要です。コグニザントのマネージドマーケット・ソリューションは、交渉による価格割引、処方の管理、コンプライアンスの準拠など、数多くの要件への対応を可能にします。コグニザントは、効率性とコスト削減を促進する戦略とデジタルテクノロジーにより、綿密な管理を支援します。

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サプライチェーンの管理の鍵になるのは、エンド・ツー・エンドの可視性です。コグニザントのフレームワークは、サプライチェーンの有効性を、主要なパフォーマンス指標に基づいて評価し、各企業のニーズに合わせた戦略の設計と実行を支援します。

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ライフサイエンスのマーケティング担当者は、多くの顧客に向けて、パーソナライズされた説得力あるメッセージを届ける必要があります。ビジネスとテクノロジーに精通したコグニザントのエキスパートは、最先端の革新的な戦略とデジタルテクノロジーを駆使して、顧客ターゲット層の明確化を支援します。

コグニザントは、販売およびマーケティングの全てのサイクルを通じてサービスを提供します。プロモーションチャネルを評価し、企業にとって最適な顧客管理システムとクラウドベースのサービスを選定する支援を行います。

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製品とプラットフォーム

Cognizant Shared Investigator Platform

あらゆる場所から業務を行うスポンサー、サイト、テクノロジープロバイダーをつなぐプラットフォームで、臨床試験を迅速化します。

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close-up of a tablet with scans
ライフサイエンス向けデジタルサービスにおける顧客パートナーシップ

コグニザントは、強力なビジョンと成長戦略、専門家によるソートリーダーシップ、バイオ医薬品および医療機器業界における長年にわたる顧客パートナーシップが評価され、「Everest Group PEAK Matrix® for Life Sciences Digital Services Assessment 2021」においてLeaderの1社に位置付けられました。

調査レポートを読む
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ソートリーダーシップ

最新提言

ライフサイエンスに共有データが必要な理由と共有方法

新しい治療法を迅速かつコスト効率よく開発するために、ライフサイエンス企業は重要なデータを共有するためのより優れた方法を必要としています。データへのアクセスを民主化することが鍵となります。

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Lab technician using a microscope
ライフサイエンスにおける未来の仕事の在り方: デジタルを駆使した迅速な治療

新型コロナウイルスの感染拡大により、ライフサイエンス業界は早急な変革を迫られています。戦略上の優先事項から運用上の必須事項にいたるまで、すべての課題にデジタル技術で対応する必要があります。

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テクノロジーとDNA
ライフサイエンスマネジメント

リーダーシップ

新村穣

常務執行役員 金融・ライフサイエンス事業統括

新村穣

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最新のデジタルテクノロジーを活用することで、持続的な成長を実現することができるとコグニザントは信じています。お問い合わせをお待ちしています。

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