製薬会社 & バイオテクノロジー企業

ライフサイエンスのマーケティング担当者は、多くの顧客に向けて、パーソナライズされた説得力あるメッセージを届ける必要があります。ビジネスとテクノロジーに精通したコグニザントのエキスパートは、最先端の革新的な戦略とデジタルテクノロジーを駆使して、顧客ターゲット層の明確化を支援します。

コグニザントは、販売およびマーケティングの全てのサイクルを通じてサービスを提供します。プロモーションチャネルを評価し、企業にとって最適な顧客管理システムとクラウドベースのサービスを選定する支援を行います。