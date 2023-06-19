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医療機器
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医療テクノロジーのリーダー

医療改革とテクノロジーの進化により、革新的な医療機器への需要が高まっています。コグニザントは、その需要への対応に取り組む大手企業を支援します。コグニザントが提供するソリューションの統合ポートフォリオは、製品開発と製造プロセスを改善し、厳しい規制要件への対応を可能にします。
ソートリーダーシップ

最新提言

バイオ医薬品臨床試験から得られた5つの教訓

データの効率的な収集と活用を可能にするバイオ医薬品の臨床試験からベストプラクティスを学び、製品の安全性と有効性に関するインサイトをより迅速に引き出します。

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MRI用医療機器
医療機器フィールドサービスのアイデンティティの危機を解決する

ここでは、医療機器メーカーがフィールドサービスを変革し、収益を上げ、成長を実現するための短期的な改善策について、3つのユースケースを紹介します。

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ライフサイエンスにおける未来の仕事の在り方: デジタルを駆使した迅速な治療

新型コロナウイルスの感染拡大により、ライフサイエンス業界は早急な変革を迫られています。戦略上の優先事項から運用上の必須事項にいたるまで、すべての課題にデジタル技術で対応する必要があります。

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ライフサイエンス業界に到来するAI規制: 今必要な3つのステップ

患者のためにAIと機械学習の価値を最大限に利用するためには、医療提供者とライフサイエンス企業は、継続的に変化する規制環境に対応していく必要があります。

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ライフサイエンスマネジメント

リーダーシップ

新村穣

常務執行役員 金融・ライフサイエンス事業統括

新村穣

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