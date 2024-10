L'orientation client est le principal facteur de différenciation des marques à l'heure actuelle. Les entreprises capables de comprendre et d'anticiper les besoins individuels et d'adapter leurs interactions en conséquence gagnent la confiance de leur clients et construisent des relations au fil du temps. Toutefois, il n'est pas facile d'y parvenir à grande échelle.

Les entreprises peuvent unifier leurs sources de données pour créer une source unique de vérité favorisant les décisions centrées sur le client. En s'appuyant sur des technologies de pointe, Cognizant Netcentric aide les marques multinationales à optimiser leur parcours client à grande échelle, pour des millions de clients sur différents canaux et marchés. Nous vous aidons à unifier vos points de contact en ligne et hors ligne, en les intégrant de manière fluide dans un parcours cohérent. En outre, nous permettons aux entreprises d'optimiser leur pile technologique marketing et de créer des parcours clients capables de répondre dynamiquement aux comportements en temps réel. Nos offres incluent les éléments suivants :