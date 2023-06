Machine learning AWS

Réussir grâce aux données en temps réel Cognizant et AWS Machine Learning (ML)/MLOps extraient les données en temps réel et fournissent des informations convaincantes qui améliorent la prise de décision, renforcent l'avantage concurrentiel et améliorent l'expérience client. Pour profiter pleinement des avantages du ML et du MLOps, il faut non seulement une infrastructure économique et évolutive, mais aussi la capacité de gérer l'ensemble du cycle de vie du machine learning en suivant de bonnes pratiques éprouvées. Répondre à ces deux exigences vous permet de déployer le machine learning rapidement et de générer des modèles de ML et de MLOps intégrés durables, pouvant être orchestrés et gouvernés efficacement. Nos pratiques MLOps renforcent l'automatisation et garantissent la qualité des modèles de production exécutés sur l'infrastructure ML AWS, tout en se concentrant sur les exigences métiers et réglementaires, ce qui réduit les complexités et augmente l'efficacité.