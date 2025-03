Forbes, World’s Best Employers 2024

Une fois de plus, Cognizant a été classée parmi les meilleurs employeurs du monde par Forbes. Cette prestigieuse distinction lui revient en collaboration avec Statista, portail statistique de renommée mondiale et fournisseur de classements sectoriels.

Les meilleurs employeurs du monde de 2024 ont su convaincre lors d'une enquête indépendante comptant plus de 300 000 participants issus de 50 pays. Les personnes interrogées partout dans le monde ont exprimé leur tendance à recommander leur employeur sur une échelle de 1 à 10. Ils avaient en outre la possibilité d'évaluer leur entreprise selon divers aspects liés à l'emploi. Les personnes sondées pouvaient également s'exprimer au sujet d'employeurs récents et antérieurs pour ainsi faire connaître leur perception publique des autres employeurs œuvrant dans leur pays et leur secteur d'activité.