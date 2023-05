Grâce à notre solution Cognizant® Customer Concierge, nous créons des expériences d’achats sans contact, sans effort et efficaces en seulement trois mois. Conçue avec du deep learning, de la vision artificielle et la captation par senseurs cette solution change la donne pour la vente au détail.

Points forts

Découvrez comment améliorer l'efficacité opérationnelle et accélérer la commercialisation de produits

Apprenez à utiliser les données pour prendre de meilleures décisions

Concevez une expérience sans contact de nouvelle génération pour vos clients

Ce webinar est organisé par nos équipes hollandaises pour un public européen. Il se déroulera en anglais. Nous sommes à votre disposition pour échanger en français sur la question.

Nos intervenants

Premankur Roy Paladhi, Global delivery head - Industry Solutions Group for Retail, Consumer Goods and Travel & Hospitality (LinkedIn) et Prakash Ayer, Senior Client Partner Retail and Consumer Goods au Benelux (LinkedIn)

Le format de l’événement

En 45 min environ, nous vous proposons :

Une présentation fonctionnelle de la plateforme

Une démonstration technique pour les développeurs et responsables informatiques

Une session d’échange avec un expert

A qui cela s’adresse ?

Responsables métiers ou informatiques de sociétés dans la grande distribution ou tout espace proposant des expériences d’achats comme les aéroports, les gares, stades, salles de spectacles, les hôtels…

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations rendez-vous sur : Amazon Just Walk Out Technology | Cognizant