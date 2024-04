A propos de l'événement

Comment s’assurer de la qualité des expériences clients de bout en bout, du réel au virtuel ? Comment passer de systèmes, de logiciels et de code à des objets physiques, mécaniques et connectés ? C’est tout l’enjeu de l’assurance qualité de nouvelle génération qui combine robotisation et intelligence artificielle vers plus d’automatisation.

Quand les engrenages de l'industrie se mêlent aux lignes de code, naît une réalité alternative où la technologie et l'émotion se rencontrent sans heurts pour créer une expérience utilisateur unique qui dépasse les frontières du physique et du digital. Dans cet univers, l’assurance qualité, tel un architecte consciencieux, garantie la fiabilité de vos produits et systèmes.

Nous vous invitons lors d'une matinée à explorer ce sujet avec Eva, notre cobot – collaborative bot – de test, l’occasion de revenir sur les nombreuses expériences dans lesquelles elle intervient.



Au programme

IA générative : comment l'intégrer à l’assurance qualité - avec des cas d'usage concrets

comment l'intégrer à l’assurance qualité - avec des cas d'usage concrets Robotisation : comment utiliser efficacement des robots pour garantir une expérience homogène, basée sur une intégration parfaite entre logiciels et réel ?

comment utiliser efficacement des robots pour garantir une expérience homogène, basée sur une intégration parfaite entre logiciels et réel ? Automatisation : quels solutions et accélérateurs d’assurance qualité pour maximiser les résultats de vos investissements CX ?

Le nombre de places est limité. Cet événement s’adresse aux services informatiques, qualité, innovation et curieux côté métier qui souhaitent comprendre comment maximiser les expériences clients. Nous vous enverrons une confirmation d’inscription.



Date : jeudi 6 juin 2024 de 9h00 à 10h30



Lieu : Cognizant France | Tour Ariane-La Défense, 5 place de la Pyramide 92800 PUTEAUX