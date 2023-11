World Tour IA Générative Cognizant & Microsoft

Depuis mai 2023, Cognizant et Microsoft réalisent une tournée mondiale sur l’IA générative en 7 étapes déjà, dont Toronto, San Francisco, Dallas, Copenhague, Amsterdam, Londres et Dubaï. Durant une demi-journée, des entreprises découvrent ainsi les dernières avancées de l'IA générative et comment passer à l’action. Une incroyable accélération s’est produite depuis le début de cette tournée avec des contributions qui ont été adaptées à la même vitesse pour passer de la promesse offerte par l’IA générative à sa mise en pratique. Ces sessions interactives ont été une excellente occasion d’engagement avec les clients de Cognizant et Microsoft et entre eux pour s’inspirer ou se renforcer dans ce qu’ils font.

A la conquête de l’Economie Conversationnelle

Dans le contexte de la transformation numérique en accélération, l'économie conversationnelle apparaît comme un paradigme central, redéfinissant la manière dont les entreprises interagissent avec leurs clients et activent leur patrimoine de connaissances grâce à l'IA générative. Ce changement de fond met l'accent sur les conversations en temps réel, personnalisées et interactives comme pierre angulaire des interactions avec les clients, traitant chaque client sur mesure. Alors que les entreprises s'efforcent de naviguer dans cette mer agitée, découvrez comment les organisations choisissent ce qu'elles souhaitent convertir en conversations, et prenez la mesure du potentiel infini de transformation grâce à nos exemples clients.