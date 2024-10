A propos de l'événement

Retrouvez Cognizant pour la matinale "Stratégie & Architecture Data, à l’ère des Data Platforms et du MLOps" organisée le 7 novembre prochain par le CRIP, le Club des Responsables de l'Infrastructure et Production dédié aux décideurs IT.

Au programme :

Déployer avec les métiers une gouvernance des données transverse à l’entreprise, garantir la qualité des données tout au long de leur cycle de vie et acculturer tous les collaborateurs de l’entreprise aux principes de la data science…



Ces objectifs restent les fondamentaux d’une stratégie data-driven, mais la manière dont les données sont collectées, stockées et analysées est en pleine évolution, profondément influencée par le machine learning et l’IA, mais aussi par le “cloud native analytics” qui devient la norme.

Le Big Data est en évolution constante :

Des données + qualitatives grâce à la Data Observability;

Des données + accessibles grâce aux principes de Data Democratization;

Une organisation + efficace avec l’adoption de l’Analytics Engineering;

Des services d’Intelligence Artificielle + industrialisés avec le MLOps;

Une accélération du partage et du traitement de la donnée grâce au Cloudnative Analytics ou Cloud Data platforms (CDP)

Un usage des données + sobre et responsable grâce aux principes de Green IT for Data

Les thématiques abordées :

Les piliers d’une stratégie data driven : people/process/techno & outillages.

L'évolution des architectures data : data fabric, data mesh / cloud data platforms pour améliorer la gestion et l’accès des données distribuées.

L’analytique avancée, le cloud-native analytics, le machine learning (MLOps) / l’intelligence artificielle (IA).

Les fondamentaux du data management : gouvernance, organisation, acculturation.

La valorisation et sécurisation des données

Le green IT for data

Le déploiement et mise à l’échelle des use cases.

Cet événement est destiné à toutes les personnes travaillant dans les directions informatiques des entreprises et administrations, plus spécifiquement aux responsables informatiques, DSI, CTO et leurs équipes.

Découvrez notre offre de services en données et intelligence artificielle



Date : 7 novembre 2024

Adresse : Morning – Pont de Neuilly, Neuilly-sur-Seine, France