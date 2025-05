A propos de l'événement

Le Festival International de la créativité Cannes Lions 2025 se tiendra du 16 au 20 juin 2025 à Cannes.

Cet événement rassemble les professionnels de la publicité, du marketing et de la communication pour célébrer l’excellence créative mondiale. Cette année, pour la première fois, Cognizant Moment sponsorise l’édition 2025 de Cannes Lions ! Avec son expertise en orchestration intelligente – un concept qui combine intelligence artificielle, analyse comportementale et storytelling en temps réel – l’entreprise entend montrer comment la technologie peut devenir un catalyseur d’émotions et d’impact. Avec l’essor rapide des intelligences génératives et des agents autonomes, Cognizant Moment est idéalement positionné pour engager les marques sur ces enjeux.

Parmi les temps forts annoncés, Cognizant Moment sera présent au VIP Clubhouse, un espace exclusif au cœur du festival où se rencontrent les décideurs, les créateurs de tendances et les partenaires de premier plan. Ce cadre privilégié permettra à l’équipe de présenter ses innovations dans un cadre propice aux échanges de qualité et aux opportunités de collaboration.

Cannes Lions promet d’être un carrefour déterminant pour les grandes tendances de demain. La présence de Cognizant Moment s’annonce comme l’un des points de convergence entre innovation technologique et storytelling créatif.

Pour toutes les marques en quête de transformation durable, un rendez-vous à ne pas manquer.

Date : Du lundi 16 juin au vendredi 20 juin 2025

Lieu : Cannes, France