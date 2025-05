A propos de l'événement

Du 16 au 22 juin 2025, le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace, plus connu sous le nom de Paris Air Show, rassemblera au Parc des Expositions du Bourget les acteurs majeurs de l’aéronautique et de la défense. A cette occasion, Belcan, a Cognizant company, sera présente lors de cette 55ème édition et confirme sa volonté de renforcer sa position en tant qu’acteur de référence dans l’ingénierie aérospatiale. Cet événement sera également l’occasion pour les équipes de partager leur vision sur les transformations à venir dans l’industrie.

Forte de son expertise en ingénierie, en services numériques et support industriel, Belcan mettra en lumière ses dernières innovations destinées à répondre aux enjeux complexes de la filière aéronautique mondiale. En tant que société du groupe Cognizant, Belcan bénéficie également d’un ancrage technologique renforcé sur les sujets liés à l’intelligence artificielle et à l’ingénierie des systèmes complexes.

Le Salon du Bourget constitue un temps fort stratégique pour l’ensemble des décideurs du secteur. Dans un contexte où l’ingénierie joue un rôle clé dans la compétitivité et la transformation du secteur aéronautique, Belcan se positionne comme un acteur de confiance, prêt à relever les défis du futur aux côtés de ses clients et partenaires.

Retrouvez les équipes de Belcan, a Cognizant company, au Paris Air Show 2025, chalet n°290.

Date : Du lundi 16 juin au dimanche 22 juin 2025

Lieu : Parc des Expositions du Bourget - Paris, France