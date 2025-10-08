Cognizant a participé au MuleSoft Summit France qui s’est tenu le 16 novembre depuis les studios de Salesforce. Cet événement virtuel répondait à la question suivante : comment créer plus rapidement de la valeur au travers d’expériences connectées ?

Tandis que la digitalisation s’accélère, les exigences des clients ne cessent de croître. Pour créer des expériences connectées, tout l’enjeu est de pouvoir accéder aux bonnes informations, au bon moment. Les informations étant dispersées dans un millefeuille d’applications, la tâche n’est pas toujours aisée pour les DSI.

Pour MuleSoft, la solution consiste à aider les entreprises à s’affranchir des silos existants en connectant facilement les applications et les données entre elles dans un environnement sécurisé avec une gouvernance maîtrisée.

Avec des API (application programming interface ou interface de programmation d’applications) et leur API store, tous les connecteurs sont disponibles et réutilisables. Ces composants participent à la standardisation ce qui permet de réaliser des gains de temps considérables. Inutile de repartir à zéro à chaque fois, les développements s’appuient sur des composants existants. Qui plus est, inutile d’être technique, le design workflow permet de sélectionner facilement ses sources et de les connecter via une interface graphique. Les équipes informatiques réduisent ainsi le nombre de demandes qu’elles doivent gérer. De l’intérêt d’une approche low code.

In fine, connecter les applications peut être réalisé jusqu’à trois fois plus rapidement.

Avec une intégration sans couture, les entreprises peuvent agir à de multiples niveaux :

la vision 360 du client ;

la coordination d’expériences omnicanales et phygitales ;

la gestion optimisée de la supply chain au travers de tous les canaux ;

l’accélération du développement durable avec plus d’éthique et de responsabilité ;

l’automatisation des activités et la suppression de la duplication des tâches ;

les échanges de données avec leur écosystème de partenaires ;

la capacité de ne pas dépendre de compétences techniques de plus en plus rares ;

et la capacité de gérer plus efficacement le patrimoine applicatif.

L’acculturation digitale de tous les collaborateurs est l’une des conditions de réussite de l’adoption maximale d’une plateforme API incitant à la mise en place d’une conduite du changement.

De nombreuses entreprises choisissent d’être accompagnées dans cette conduite du changement et gouvernance. Leur partenaire de transformation peut intervenir tant au niveau de la solution ou de l’implémentation technologique qu’au niveau organisationnel et stratégique. Au-delà de l’architecture de la solution ou des formations des collaborateurs, ils aident les entreprises à repenser leur écosystème dans son ensemble et la façon de créer de la valeur.

Ce que nous retenons du MuleSoft Summit France

L'intégration applicative est au cœur des préoccupations des DSI. Les entreprises qui connectent leurs clients, leurs partenaires et leurs produits plus vite gagnent plus rapidement des parts de marché. L’implication des collaborateurs dans une démarche « self-service » accélère l’adoption des programmes de transformation. La simplicité d’usage des nouvelles plateformes comme celles de MuleSoft avec des fonctions de design flow permet à tous de sélectionner facilement ses sources d’informations et de les connecter. Les API (et les données qu'elle transportent) sont les nouveaux actifs des entreprises. Plus ces API sont utilisées et consommées, plus l'entreprise est en mesure de se démarquer de la concurrence. Les entreprises ont toutes entamé un virage vers le cloud. Leur système d'information est aujourd'hui hybride et la plateforme d'intégration assure l'interopérabilité de l'ensemble des systèmes. MuleSoft est la première solution à avoir ce spectre, de l'intégration à l'APIsation.

Les collaborateurs de l’entreprise peuvent désormais accéder à toutes les informations avec MuleSoft, les visualiser avec Tableau, collaborer avec Slack et agir avec les différents clouds de Salesforce comme l’indique Émilie Sidiqian, Vice-Présidente Exécutive & Directrice Générale de Salesforce France.

Pour conclure, nous reprendrons le commentaire de Lila Dorato, Directrice Ingénieure Solution chez MuleSoft France : « Chez MuleSoft, nous aidons les entreprises comme la vôtre à accélérer leurs initiatives digitales en transformant chaque asset de votre organisation en composant réutilisable. Ces blocs de construction sont la base de ce que nous appelons la composabilité. Cette notion sera notre fil rouge pour cette présentation. »

Selon nous, tout votre enjeu en tant qu’entreprise va être de connecter à la demande les applications et les informations.

Cliquez ici pour visionner le replay de l’événement.