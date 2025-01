Les répondants ont été interrogés sur les facteurs qui freinent ou accélèrent l'adoption de l'IA générative par leur organisation. Le score représente un certain nombre de points de pourcentage de différence entre le score de dynamisme du pays et le score de référence mondial.

Base de répondants : 100 dirigeants senior en France

Source : Cognizant et Oxford Economics

Figure 3

En France, l'un des principaux moteurs d’adoption de l’IA est la demande du marché pour des produits et services basés sur la gen AI. Son utilisation a d’ailleurs bondi de 60 % entre 2023 et 2024, selon une étude de l'Ifop, et plus d'un tiers des utilisateurs déclarent qu'ils auraient désormais du mal à accomplir certaines tâches sans cette technologie. Créer automatiquement des feuilles de calcul, transcrire des réunions et des synthèses de documents ou encore optimiser les plannings de travail sont autant d’exemples de la façon dont l’IA aide les collaborateurs. Et au fur et à mesure que la technologie progressera, la dépendance à l'égard de ces outils de travail continuera de croître, ce qui renforcera encore la demande locale.

Les dirigeants français ont également une vision optimiste concernant la préparation de leurs données, 50 % des personnes interrogées estimant la qualité et la fiabilité de leurs données comme bonnes ou excellentes. Les répondants sont également confiants en ce qui concerne la confidentialité et la sécurité des données : 40 % des dirigeants interrogés dans le cadre de notre étude estime qu'il s'agit d'un accélérateur pour l'adoption de l'IA générative et 56 % estiment qu'ils doivent améliorer l'accessibilité à ces données. Toutefois, même avec des données propres et prêtes à être exploitées, les défis technologiques pourraient freiner l’adoption de la gen AI.

La qualité perçue des résultats des solutions d'IA générative existantes est également un accélérateur. Pour preuve, la société française Mistral qui est parvenue à rivaliser avec le ChatGPT d'OpenAI grâce à ses trois grands modèles linguistiques, Mistral Large, Mistral Small et Mistral Embedded, ainsi qu'avec un chatbot gratuit, « Le Chat », en février 2024. Ses solutions produisent des rapports latence/performance plus rapides, résistent aux biais et s'adaptent facilement aux besoins des entreprises. La capacité des modèles à apprendre et à répondre en plusieurs langues ouvre la voie à une plus grande accessibilité pour les collaborateurs en France et dans le monde entier.

Cette confiance dans la qualité des résultats de l'IA générative se reflète dans le grand nombre de cas d’usage mis en avant par les répondants dans notre étude. Près de 77 % ont déployé une solution d'IA générative pour engager directement avec les clients et les consommateurs et plus des trois quarts l'utilisent déjà pour écrire ou tester du code logiciel.

L'environnement réglementaire français est un accélérateur spécifique, qui n'est perçu comme bénéfique que pour un petit nombre de pays. La France est l'un des trois pays, avec l'Allemagne et l'Italie, qui ont bloqué les négociations portant sur une section du projet de législation de l'Union européenne sur l'IA, en insistant sur un cadre réglementaire qui n'entraverait pas l'innovation. Le président Emmanuel Macron et les représentants du gouvernement craignant que la mise en place de réglementations strictes sur les nouveaux modèles d'IA ne nuise aux efforts de la France pour s'imposer comme le centre de l'IA en Europe et ne permette à ses concurrents moins contraints par la réglementation de les dépasser.

Les freins à la démocratisation de l’IA générative en France